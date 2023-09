Former des experts de la ville résiliente

Les étudiants en urbanisme à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ne viennent pas seulement acquérir un savoir. Dès le baccalauréat, ils travaillent sur les grandes transitions au coeur des préoccupations actuelles du milieu. Les défis concrets sont également la raison d’être du Pôle sur la ville résiliente, qui rassemble au sein de l’université des chercheurs et d’autres acteurs pour trouver des solutions.

« Le baccalauréat en urbanisme est constamment branché sur les enjeux contemporains et le contenu de nos cours s’adapte aux préoccupations du milieu, que nous contribuons à faire évoluer », explique Michel Rochefort, professeur au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM. Le développement durable s’est invité dans les cours depuis une vingtaine d’années. « Mais ce qui marque notre baccalauréat aujourd’hui, c’est la volonté d’aller encore plus loin vers la transition écologique et la résilience avec une pratique innovante », dit le professeur.

La notion « parapluie de résilience » doit être la plus large possible pour cet expert des villes. « C’est notre capacité de prévoir et de limiter les risques, mais aussi de réduire les vulnérabilités et de renforcer notre capacité d’action pour arriver à un fonctionnement normal ou renouvelé. On ne veut pas forcément retrouver ce que l’on avait avant : on peut évoluer et c’est ça qui est intéressant ! » lance celui pour qui le baccalauréat en urbanisme est à la pointe des changements législatifs et sociaux et de la transition démocratique, qui donne une place importante aux citoyens dans l’aménagement des milieux de vie.

Des ateliers pratiques dès la première année

« J’invite beaucoup de professionnels à mes cours et les étudiants vont consulter de multiples acteurs sur le terrain comme des élus, des citoyens et des acteurs économiques », indique Michel Rochefort. Les trois années d’apprentissage du baccalauréat intègrent des cours théoriques et des ateliers pratiques autour de différents axes. « La première année est surtout centrée sur l’analyse de la ville, la deuxième année sur les outils dont disposent les urbanistes et sur la façon dont ils peuvent avoir un regard critique sur eux. La troisième année est axée sur la proposition d’un projet concret à l’échelle d’un milieu de vie », décrit le professeur.

Michel Rochefort a d’ailleurs vu évoluer les motivations de ses étudiants. « On sent qu’ils sont sensibilisés à certains enjeux ou qu’ils veulent trouver des solutions qui permettent d’améliorer nos villes », constate-t-il. Ils sont également plus désireux de se spécialiser. « Ils cherchent à répondre à un enjeu précis et nous les outillons pour qu’ils puissent enrichir leurs connaissances par la suite et s’adapter au monde de l’urbanisme qui évolue vite », dit Michel Rochefort, qui souligne l’importance pour les étudiants d’intégrer une certaine déformation professionnelle dans leur vie. « Lorsqu’ils visitent une ville ou un territoire, ils disposent des bons outils pour analyser ce qu’ils ressentent et appliquer leurs intuitions pour obtenir des améliorations. Cette démarche m’apparaît tout aussi formatrice que nos ateliers pratiques », estime-t-il. Le baccalauréat offre d’ailleurs une concentration internationale avec des séjours à l’étranger.

Un pôle pour cocréer des connaissances

« Souvent, les chercheurs ont une activité de transfert de connaissances, mais au Pôle sur la ville résiliente, nous faisons de la cocréation de connaissances », se réjouit Michel Rochefort. L’objectif de ce pôle, mis sur pied par l’UQAM en 2021, est de trouver des idées innovantes pour améliorer les milieux de vie, limiter les effets du milieu urbain sur les écosystèmes naturels et faire face aux éventuelles crises ou événements extrêmes. Quinze projets de recherches partenariales réunissant des chercheurs, des acteurs du milieu et des citoyens, ont déjà été lancés. L’un d’eux, mené en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS), étudie par exemple le fonctionnement des arbres en pot du quartier, les conditions de stress auxquelles ils sont soumis et leurs effets bénéfiques sur la qualité de vie de la population.

« L’université est une grosse machine dans laquelle les chercheurs sont habitués à fonctionner par département, mais le pôle est novateur dans sa capacité à faire éclater les champs d’expertise pour générer une meilleure réflexion », souligne Michel Rochefort.

Le Pôle sur la ville résiliente illustre bien l’interdisciplinarité inhérente au métier d’urbaniste, qui doit mobiliser certaines aptitudes essentielles. « Nous disons à nos étudiants qu’ils ont plusieurs rôles à jouer, raconte Michel Rochefort. Ils sont des experts, mais ils doivent être aussi à l’écoute, modérateurs et médiateurs. »

Des formations repensées D’autres programmes de l’UQAM s’adaptent aux préoccupations actuelles : le baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement (BSNAE) et le certificat en sciences de l’environnement ont fait l’objet d’une importante refonte. Ils proposent depuis cet automne des cheminements plus flexibles et de nouveaux cours mieux adaptés aux défis environnementaux et aux interrelations entre les composantes des milieux naturels. Le BSNAE propose une formation en sciences naturelles sous l’angle de plusieurs disciplines, qui permet de porter un regard global sur les interrelations entre les composantes des milieux naturels tout en développant une capacité d’innovation face aux défis environnementaux. Ce programme très populaire s’enrichit cette année d’un stage en milieu de travail et de laboratoires sur le terrain. Les étudiants peuvent découvrir la richesse des écosystèmes du Québec grâce à un cours sur la dynamique des écosystèmes. Quant au certificat en sciences de l’environnement, il connaît sa première refonte depuis sa création en 1978. Ce programme offre un complément de formation professionnelle ou une initiation au domaine, avec un passage facilité vers le baccalauréat.

