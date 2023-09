L’apprentissage en plein air se poursuit

Ce texte fait partie du cahier spécial École publique

Promenez-vous aux abords d’une école pendant les heures de classe et vous verrez peut-être un spectacle inusité. Campé au milieu de la cour normalement désertée, vous apercevrez ici un enseignant offrant un cours de géométrie, là une leçon de météorologie. Accompagnées des chants des oiseaux, du ciel ensoleillé et de l’occasionnel vacarme de la tondeuse, les voix des enseignants retentissent désormais aussi à l’extérieur des quatre murs de l’école. Portrait d’un phénomène en plein essor.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, distanciation oblige, les enseignants du primaire étaient plus nombreux à offrir des classes à l’extérieur, un bond correspondant à 43 % par rapport à l’année précédente, soit avant la crise sanitaire, révélait un sondage mené en 2020 par deux chercheurs de l’Université de Sherbrooke.

Mais alors que les restrictions sanitaires sont devenues chose du passé, les enseignants, eux, ne semblent pas prêts à réintégrer leurs salles de classe. Au contraire, de nouvelles classes vertes s’ajoutent à la liste chaque année. Un exemple : au Centre de services scolaire des Patriotes, sur la Rive-Sud montréalaise, 14 écoles ont lancé des classes extérieures dans les dernières années et une vingtaine d’autres ont des projets en cours.

« L’idée vient presque toujours d’enseignants », constate Luc Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire des Patriotes. Ces pionniers commencent généralement par une période de test avec une seule classe. « Lorsqu’ils voient des retombées intéressantes, on regarde comment aménager l’extérieur pour mieux répondre aux besoins. » Il faudra alors coordonner les besoins des enseignants, afin de s’assurer que tout le monde ait accès à l’espace.

Pour offrir des classes à l’extérieur, il faut rassembler deux ingrédients : un enseignant motivé à adapter son cursus scolaire pour ce nouvel environnement et une cour d’école accueillante. On crée cette dernière en disposant des sièges ou des tables à pique-nique en demi-cercle, qu’on protège parfois des éléments à l’aide d’un toit. « Plusieurs écoles débutent avec des bancs ou encore de simples bûches », note-t-on dans une fiche pour la réalisation d’un projet d’aménagement d’une cour d’école primaire produite par le ministère de l’Éducation du Québec. Pas besoin de se casser le coco : « la meilleure classe extérieure est celle qui est utilisée ! »

Apprendre différemment

« Le fait de varier les contextes d’apprentissage déstabilise les étudiants — dans le bon sens du mot », note le directeur. Le changement de lieu permet en effet de favoriser l’apprentissage : si l’on veut mémoriser un nouveau concept, par exemple, il vaut mieux l’étudier dans plusieurs lieux pour que celui-ci ne devienne pas associé au contexte précis où on l’a appris. En sortant de leur salle de classe, donc, les élèves sont appelés à renforcer leur mémoire.

En se déplaçant à l’extérieur, les élèves ont aussi accès à un lieu leur permettant un apprentissage « authentique », qui se rapproche de la façon dont les connaissances qu’ils acquièrent se répercutent dans le monde réel. On pourra observer les insectes, calculer la trajectoire du vol d’un oiseau, organiser un club de lecture, répéter une pièce de théâtre… « Le premier réflexe est de penser aux cours de science, convient Luc Lapointe. Mais il n’y a pas de limites. Tout dépendra de la manière dont l’enseignant exploite la situation. »

L’effet de nouveauté permet aussi d’intéresser même les étudiants les plus réfractaires. « Une des craintes était que les élèves soient plus distraits à l’extérieur », se souvient le directeur. « Mais si on prévoit une expérience où ils travaillent réellement sur un phénomène, ils sont captivés. » Autre avantage, la cour d’école s’avère être moins bruyante qu’une salle de classe, où les sons sont réverbérés par les murs — sauf si un voisin décide de tondre son gazon.

Apprendre pour toujours

La liste des avantages de l’enseignement en plein air est longue et inclut le bien-être des éducateurs : « les enseignants qui pratiquent la pédagogie en plein air ne le feraient pas uniquement pour “connecter les jeunes à la nature et pour utiliser des contextes concrets d’application des apprentissages”, qui sont les principales raisons avancées généralement, mais ils le feraient pour eux-mêmes, car ils ont aussi besoin d’aller à l’extérieur », notait le magazine 100° en mars 2021. Ils ont de plus l’occasion de développer de nouvelles compétences d’enseignement dans un environnement agréable.

Bien plus qu’un effet de mode, été comme hiver, les classes en plein air devraient s’installer durablement. « On apprend toute notre vie, conclut Luc Lapointe. Cela montre aux élèves qu’ils peuvent le faire ailleurs qu’entre les quatre murs de leur classe. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.