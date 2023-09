Une école qui conjugue l’avenir au présent

Ce texte fait partie du cahier spécial École publique

À Saint-Jérôme, l’école secondaire du Flambeau accueillera sa première cohorte d’élèves en janvier 2024. Un lieu de vie qui entend mieux répondre aux besoins des élèves d’aujourd’hui, par son bâti « nouvelle génération », mais surtout par un projet pédagogique adapté et collaboratif. Rencontre avec la directrice de l’établissement, Sophie Proulx.

Le nouveau bâtiment se dresse le long du boulevard Lajeunesse Ouest, à quelques minutes de l’autoroute 15. Structure contemporaine aux façades largement vitrées, l’école secondaire du Flambeau est la première de la « nouvelle génération » à voir le jour sur le territoire du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSDRN). Ce modèle, promu par le ministère de l’Éducation depuis 2020, s’inspire notamment des travaux du LAB-École et mise sur une architecture qui « favorise le confort des élèves et leur réussite éducative ».

Abondance de matériaux et lumière naturels, diversification des espaces de travail et de socialisation, « c’est une école vaste, aérée, ouverte et habitée partout », décrit Sophie Proulx, directrice de l’école.

Ce n’est pas le bâtiment qui fait l’école, mais ce qu’on y fait, prévient-elle toutefois. « Nos élèves de 2023-2024 ne sont pas les mêmes enfants qu’en 1970 ou 1990. Il faut pouvoir répondre à leurs besoins », indique-t-elle en montrant du doigt leur rapport au numérique et les séquelles laissées par le confinement. « Ce sont des élèves allumés, très au fait de ce qui se passe. Mais ils ont aussi des difficultés à fonctionner en société. La notion de limites des uns et des autres, ils ne la connaissent plus. »

Apprentissage interdisciplinaire et ciblé

Ce constat, auquel s’ajoutent des défis liés à l’attention et à la persévérance, a inspiré à Sophie Proulx la mise en place de pratiques adaptées aux besoins de son public.

Les enseignants de l’école ont ainsi pour mandat de réaliser un certain nombre de projets interdisciplinaires par année. « Il peut s’agir, par exemple, de travailler les stratégies de lecture — qui relèvent de l’enseignement du français —, mais à travers des textes abordés en univers social. » Une approche qui permet de garder les élèves attentifs en jouant sur leurs forces, croit la directrice.

Autre spécificité de la grille horaire, les classes sont « décloisonnées » ponctuellement pour permettre aux élèves de faire des activités de renforcement répondant à leurs besoins individuels, à raison d’une demi-journée par cycle de 20 jours. Les sous-groupes ainsi formés travaillent tant sur des notions liées aux matières principales que sur la gestion de l’anxiété. « On travaille le scolaire, mais également ce qui va venir soutenir l’élève dans sa réussite. »

Si les attentes sont élevées à l’égard des jeunes, elles se veulent aussi justes et claires, insiste Sophie Proulx. L’équipe enseignante tend ainsi à « modéliser » les explications relatives à la compréhension des notions et des règles de vie en les rendant les plus concrètes possibles. Un exercice qui présente l’avantage d’aiguiser l’esprit critique des élèves. « Ils ne sont pas toujours d’accord avec ce qu’on leur explique. C’est une occasion de leur apprendre à défendre leur point de vue autrement qu’à travers une publication Instagram. »

Ancrer les élèves dans leur communauté

Le programme de l’école suit la ligne du ministère. « Nous respectons les encadrements légaux et le nombre de minutes accordées par matière », souligne Sophie Proulx, qui ajoute toutefois avoir reçu une belle confiance du CSSDRN sur la manière de les faire vivre. Tous les élèves de l’école ont notamment accès à un profil — actuellement au choix parmi espagnol, art plastique, éducation physique, plein air ainsi que science et découverte. Une offre qui va s’élargir pour l’année scolaire 2024-2025. « La danse et la musique vont s’ajouter, notamment la musique électronique », indique la directrice.

Le programme se veut également collaboratif. Les parents et membres du personnel sont ainsi invités à prendre part, voire à prendre en main, certaines activités. « On dit que ça prend un village pour élever un enfant. […] Ici, ça prend une communauté pour soutenir la réussite d’un enfant au sein d’une école », affirme Sophie Proulx. La responsable entend également intégrer davantage à la vie scolaire les intervenants extérieurs — déjà présents pour mener des actions préventives sur des sujets tels que la cyberintimidation ou la toxicomanie.

Une orientation communautaire qui se traduit d’ailleurs dans la signature architecturale voulue par Québec pour ses écoles « nouvelle génération » : une place publique « invitante », propice à l’accueil d’événements publics, borde l’établissement.

Outiller les citoyens de demain

Sophie Proulx en est convaincue : c’est un ensemble de solutions qui permettra aux élèves de se préparer à leur vie future. « C’est à travers les petites actions du quotidien qu’un enfant se développe en adolescent, puis en adulte responsable. […] On y travaille en cherchant à avoir des enfants articulés, investis et qui aiment être à l’école. »

Actuellement accueillis dans l’édifice Marchand, les élèves de première et deuxième secondaire inaugureront le nouveau bâtiment en janvier 2024. Ceux de troisième, quatrième et cinquième secondaire feront leur entrée en août de la même année. À terme, l’école secondaire du Flambeau répondra aux besoins de 1250 élèves.

