Des programmes particuliers, pour contrer le décrochage scolaire

Ce texte fait partie du cahier spécial École publique

C’est avec de tout nouveaux programmes particuliers que l’école « E » ouvrira ses portes en 2024. Le Centre de services scolaire des Chênes (CSSDC) à Drummondville en profite aussi pour étendre son offre à tous les élèves du secondaire de ses quatre écoles. Certains programmes qui remportent déjà du succès sont maintenus, tandis que d’autres verront le jour. Le CSSDC espère ainsi améliorer l’inclusion de tous les élèves et lutter contre le décrochage scolaire.

« L’objectif est de mettre dans le passé l’école publique à deux vitesses. On veut que tous les élèves aient accès à un programme particulier selon leur champ d’intérêt », lance Stéphane Guilbert, directeur de la nouvelle école secondaire E, un nom éphémère, en attendant de trouver celui définitif que portera l’établissement.

Le constat est clair, ajoute Maude Trépanier, directrice générale adjointe du CSSDC. « Il y a des écarts des taux de réussite entre les élèves en programme régulier et ceux en particulier qui peuvent varier entre 5 et 28 % », souligne-t-elle.

L’école à deux vitesses

C’est l’apparition des programmes particuliers au début des années 2000 qui a généré ce système d’école à deux vitesses au Québec. « Le conseil supérieur de l’éducation avait fait état de la situation en 2007 et de l’écart entre les taux de réussite. Les élèves eux-mêmes disent “je suis dans rien” », rapporte Mme Trépanier.

Pourtant, la mise en place de ces programmes visait à éviter le décrochage et à améliorer la réussite scolaire, mais au fil des années, force est de constater que les élèves qui en profitent sont ceux qui réussissent déjà. « On en est venus à offrir des programmes particuliers avec des critères de sélection et d’année en année on doit refuser des élèves qui se retrouvent au programme régulier », indique M. Guilbert.

D’autant que les programmes particuliers remportent un franc succès auprès des élèves. « Le nombre d’inscriptions nous montre année après année l’engouement des élèves et des parents pour les programmes particuliers, et on a des places limitées dans ces programmes », dit Maude Trépanier.

À l’école Marie-Rivier, par exemple, le programme « Vie active » reçoit au-delà de 180 demandes d’inscription chaque année, mais ne compte que 56 places. « Alors on comprend que la période d’admission apporte son lot de déception et a un impact direct sur la motivation des élèves », pense-t-elle.

À l'écoute des élèves

Avec l’arrivée de l’école E, située dans le secteur Saint-Nicéphore, et la clientèle qui s’agrandit, le conseil d’administration du CSSDC a adopté en juin de nouveaux territoires pédagogiques. Les élèves de première au cinquième secondaire devront fréquenter leur école de quartier dès septembre 2024. « L’idée est de privilégier l’école de territoire. Pour certains programmes spécifiques, on souhaiterait que les élèves de 4e et 5e secondaires aient une clause de protection pour qu’ils puissent finir leur cursus dans la même école. Pour le reste, on va avoir un programme de sport, de science et d’art dans chaque école et on a éliminé les critères de sélection pour viser l’inclusion à 100 % », précise la directrice générale adjointe, tout en indiquant qu’une des matières obligatoires est bien sûr maintenue et que le temps d’enseignement nécessaire y est accordé.

À l’école La Poudrière, cinq programmes seront offerts, en arts dramatiques, cinéma et communication, langues et culture internationale, édu plus, techno-sciences et arts visuels. L’école Jeanne-Mance offrira quant à elle des arts visuels, l’éducation internationale, des sciences, des arts dramatiques et multi-sports. Il y avait déjà une option hockey, qui restera disponible. Les élèves de Jean-Raimbault auront le choix entre la danse, le Groupe d’aide pour la recherche de l’aménagement de la faune, la musique, les sports, « RenversArt » et l’initiation à la conception de jeux vidéo. Ceux de Marie-Rivier pourront choisir entre des programmes de multi-sports, sciences, sport-études, vie active, arts et sports électroniques. La nouvelle école secondaire, elle, offrira des programmes particuliers en sciences de l’environnement, en sport et en arts, qu’il reste encore à définir.

La réflexion pour ces programmes a débuté en 2020 avec les directions d’école, puis le corps enseignant, et les élèves. « On leur a demandé s’ils rêvaient d’un nouveau programme, qu’est-ce qu’ils mettraient sur pied », explique Mme Trépanier. Les élèves veulent faire du sport, profiter du plein air, apprendre la programmation, s’épanouir dans les arts, autant dramatiques que visuels, mais aussi dans la musique ou les sciences.

Stéphane Guilbert, lui, espère que cette nouvelle accessibilité portera fruit. « Et que ça va motiver les élèves à venir sur les bancs d’école », conclut-il.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.