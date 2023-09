Des projets spéciaux pour les élèves en difficulté d’apprentissage

Ce texte fait partie du cahier spécial École publique

Dans le but d’assurer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers, plusieurs écoles ont mis sur pied des programmes spéciaux afin de leur permettre de mieux apprendre. Voici trois exemples d’établissements scolaires qui ont des initiatives hors de l’ordinaire.

Une première rentrée à l’école secondaire spécialisée Irénée-Lussier

Le 29 août dernier, cette école secondaire du quartier montréalais d’Hochelaga-Maisonneuve a accueilli ses premiers élèves. Ces adolescents sont âgés de 12 à 21 ans et ont une déficience intellectuelle de niveau modéré à sévère. La majorité des quelque 230 élèves présente également un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Ces jeunes sont admis dans l’un des trois programmes : déficience intellectuelle, déficience intellectuelle profonde, et trouble du spectre de l’autisme. « Tous les programmes fonctionnent en termes de compétences, qu’on développe à travers le français, les mathématiques et les autres sujets », résume Rhéal Lauzon, directeur de l’établissement.

« On a toute une équipe qui modifie ses interventions pour amener ces adolescents à mieux communiquer, à interagir, à socialiser, à se comporter de façon éthique. On travaille avec eux l’autonomie et toute la thématique de l’autodétermination », ajoute M. Lauzon.

Le matériel scolaire et les espaces ont été adaptés à la réalité de ces jeunes aux besoins particuliers. « On n’achète pas un volume ou un cahier d’exercices, on construit le matériel en fonction de nos élèves à même l’école », explique-t-il.

Les salles de classe possèdent un « coin noir », où l’élève est coupé de tout stimulus. « Beaucoup de nos étudiants sont hypersensibles aux sons, aux vibrations, à ce qui bouge devant eux. C’est une zone d’apaisement à même la pièce », décrit M. Lauzon.

Des aménagements accueillant des balançoires et des locaux de décharge motrice et de psychomotricité ont aussi été installés à l’extérieur des locaux d’enseignement.

Afin de devenir des adultes autonomes, les élèves ont à leur disposition deux salles reproduisant des logements complets. « Les jeunes vont là pour faire la cuisine, le ménage, le lavage, plier le linge, faire et défaire le lit, nettoyer l’appartement », dit-il.

Les étudiants apprennent aussi le travail à la chaîne sur des plateaux professionnels afin de comprendre les notions d’horaire et d’organisation requises dans un emploi. « C’est sûr qu’on est en adaptation, en rodage. Mais des parents m’ont dit que c’était la meilleure rentrée à vie de leur enfant », se réjouit M. Lauzon.

Un projet d’horticulture à l’école secondaire de la Rencontre

À Saint-Pamphile, dans Chaudière-Appalaches, une institution met sur pied plusieurs projets spéciaux pour ses élèves en difficulté. La classe de persévérance de l’école secondaire de la Rencontre réunit 17 adolescents de 12 à 21 ans, aux prises avec divers défis d’apprentissage, de comportement, de déficience intellectuelle et de TSA. « On accueille un peu tous les types d’élèves qui ont un retard académique important au secondaire », résume Karina Bilodeau, enseignante en adaptation scolaire au sein de l’établissement. Elle est soutenue par deux autres enseignants et deux éducatrices spécialisées qui accompagnent les jeunes en alternance.

L’école a fait l’achat de serres hydroponiques afin de pouvoir enseigner l’horticulture à ses étudiants dans le but de concrétiser certaines notions et de les rendre autonomes et responsables à l’âge adulte. « La majeure partie de l’enseignement que je fais auprès des élèves est basée sur des projets en contexte réel », explique Mme Bilodeau.

Création d’un livre, appels en visioconférence à des établissements scolaires de partout dans le monde, découpe laser en vue de garnir un mur de photos… Les idées ne manquent pas dans la classe de persévérance. « Même si ce sont des jeunes qui demeurent plusieurs années avec moi, chaque année, j’essaie d’aller sur une tangente différente pour varier les possibilités », ajoute-t-elle.

Depuis l’an dernier, les élèves ont ainsi cultivé des pousses de fines herbes et des plants de tomates. « On entend l’eau circuler, on voit les plantes qui croissent de jour en jour, ça donne vraiment un contexte pour lier les apprentissages dans toutes les matières », décrit Mme Bilodeau.

La classe de la persévérance comporte aussi un volet entrepreneurial, où les adolescents rendent service à la communauté. « Des entreprises font appel à la classe pour accomplir des tâches. Cela permet aux élèves de développer des aptitudes, de découvrir ce qu’est le travail à la chaîne et de répondre aux exigences d’un client », note Mme Bilodeau.

Selon l’enseignante, ses étudiants ne réalisent pas toujours les notions qu’ils acquièrent. « Il y a un apprentissage scolaire qui est fait, mais ils ne le voient pas, dit-elle. Mais la réalité est tout autre pour les élèves. On se rend compte que, finalement, des connaissances, on en a beaucoup besoin pour les projets qu’on met en place. »

Stage culinaire à l’école secondaire Chanoine-Beaudet

Les élèves de la classe de cheminement d’autonomie fonctionnelle (CAF) à Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent, peuvent depuis trois ans apprendre la cuisine et en faire profiter le reste des étudiants. Cette classe dirigée par Cynthia Bernier prend part à La Fabrique ESCB, qui inclut un plateau de stage culinaire.

En juin, l’initiative s’est d’ailleurs hissée dans les finalistes de la 8e édition du Prix à part entière 2023, qui fait honneur aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. « On est vraiment emballés à l’idée de potentiellement gagner », se réjouit l’enseignante en adaptation scolaire. Si sa classe remporte la première place, elle prévoit investir la somme de 5000 $ dans de l’équipement pour garnir la cuisine et le bistro de la Fabrique. Elle aimerait également acheter des jeux destinés à ses élèves.

Sa classe est composée d’adolescents de 12 à 21 ans souffrant d’une déficience intellectuelle légère, de trisomie 21, de trouble du spectre de l’autisme ou de troubles de langage. La Fabrique ESCB leur permet de développer des habiletés professionnelles dans des locaux situés à l’intérieur de l’école. « Ils vont cuisiner des déjeuners, des repas, et des collations qu’on peut proposer gratuitement, ou qu’on va vendre au bistro des étudiants », explique Mme Bernier. Les adolescents vont aussi calculer les profits, faire les achats à l’épicerie, et récupérer les restes de table pour en faire du compost.

L’atelier culinaire permet non seulement à cette classe de réaliser des apprentissages, mais également d’offrir une alimentation plus équilibrée aux autres étudiants. Ces derniers peuvent savourer un smoothie tous les vendredis matin. « L’an dernier, on n’avait pas de cafétéria ni de machine distributrice dans l’école. Souvent, les élèves allaient au dépanneur », se souvient l’enseignante. La Fabrique ESCB leur propose donc des produits plus sains et abordables.

Les aliments qui restent après la confection de recettes sont régulièrement réutilisés dans d’autres plats. « Et des fois, quand on ne vendait pas tout, on en donnait, pour éviter le gaspillage », raconte Mme Bernier.

L’initiative permet également aux adolescents de la classe CAF de mieux s’intégrer à la vie étudiante. « Les élèves sont moins gênés de côtoyer les autres durant les pauses et sur l’heure du dîner. J’ai vraiment vu une amélioration par rapport à l’inclusion de ces élèves. Ça les valorise, ils en sont fiers. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.