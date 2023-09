Inviter le développement durable dans les cours d’éducation physique

Ce texte fait partie du cahier spécial École publique

L’Université de Sherbrooke (UdeS) mise sur le développement durable pour perfectionner la formation des étudiants et étudiantes en enseignement en éducation physique et à la santé.

Il s’agit de valoriser la profession tout en encourageant les élèves à s’intéresser davantage à leur bien-être et aux différentes réalités sociales.

L’initiative en est encore à ses balbutiements, mais son but est d’exploiter certains des 17 objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour mieux outiller le corps professoral. « Cela vient donner un sens supplémentaire au travail qu’ils font », explique Jean-François Desbiens, vice-doyen à la formation de la Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) de l’UdeS.

La doctorante en sciences de l’activité physique de l’UdeS Marie-Christine Morin partage son avis : « Je pense que ça peut motiver les gens à donner un sens à l’activité physique, un sens différent que celui de simplement développer des habiletés motrices. » Ses recherches portent sur l’intégration du développement durable dans les cours d’éducation physique pour éveiller les consciences et inciter les élèves à adopter un mode de vie actif.

Intérêt en déclin

Les enseignants en éducation physique sont « en déficit de considération à l’intérieur même du contexte scolaire. Bien souvent, leurs collègues considèrent que ce n’est pas une vraie matière. Et certains parents estiment que c’est du temps perdu », dit M. Desbiens. Ce genre de discours influence les raisons pour lesquelles les élèves aiment ou non l’éducation physique.

À cela s’ajoute le temps d’écran en croissance qui favorise la sédentarité des élèves du primaire et du secondaire. De plus, le vice-doyen à la formation souligne que les études montrent une perte d’intérêt pour les cours d’éducation physique plus marquée chez les filles à mesure qu’elles cheminent dans leur parcours scolaire. Elles ont tendance, en effet, à moins s’y plaire en raison de mauvaises expériences vécues.

Tous ces facteurs ont poussé la FASAP à réfléchir au jumelage des cours d’éducation physique et des questions de développement durable.

De l’initiative à la concrétisation

« Je travaille sur un plan stratégique dans lequel la dimension du développement durable va être inscrite formellement », affirme Jean-François Desbiens. Il espère que le concept sera inscrit au programme afin que les professeurs et professeures proposent des activités en ce sens dans leurs cours.

Il pourrait s’agir, par exemple, d’ateliers permettant aux futurs enseignants et enseignantes de concevoir des séances où les filles ne se sentiraient pas désavantagées, où les élèves calculeraient l’apport énergétique de leurs repas, où la biodiversité serait au coeur de l’enseignement.

Pas de pauvreté, faim « zéro », égalité entre les sexes, bonne santé et bien-être : voilà quelques objectifs de l’ONU pouvant être enseignés dans les cours d’éducation physique. Certaines de ces questions sont d’autant plus pertinentes que l’indice de défavorisation varie d’une école publique à l’autre.

« En variant les pratiques, en ayant une vision plus globale, on peut aller chercher peut-être une plus grande proportion de gens qui adhèrent », précise Mme Morin. Selon son expérience à titre de chargée de cours, les étudiants et étudiantes universitaires sont réceptifs à l’idée que le développement durable soit intégré à leurs apprentissages.

Pour sa part, M. Desbiens estime que l’interdisciplinarité dans les écoles peut aider les enseignants en éducation physique à mener à bien leur mission. « Les enseignants doivent moins travailler en vase clos pour travailler davantage en équipe pédagogique », explique-t-il. Cela permettrait de considérer des problèmes complexes selon divers points de vue. « Ce ne sont pas juste des techniciens du sport, ce sont avant tout des éducateurs qui sont chargés de transmettre une culture, des valeurs, etc. », affirme-t-il.

M. Desbiens ajoute que les jeunes aiment que des projets collectifs sur le développement durable s’étendent à différents cours puisque cela donne un sens à ce qu’ils apprennent.

Une vision à long terme

Marie-Christine Morin assure que le jumelage du développement durable et des cours d’éducation physique « demande de s’informer beaucoup », mais elle est convaincue que le milieu scolaire n’est pas à court de solution.

Cette initiative de l’UdeS est une occasion de raviver la flamme des élèves pour les cours en éducation physique et à la santé.

Le projet grandit actuellement entre les murs de la FASAP, mais il pourrait prendre de l’expansion par l’entremise du Réseau en éducation physique et à la santé (REPS) auquel adhèrent déjà plusieurs universités québécoises. « Il n’est pas exclu que la question du développement durable, sous l’impulsion du REPS, fasse partie des choses qu’on va mutualiser », conclut M. Desbiens.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.