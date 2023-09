Un cours pour que l’industrie aérospatiale pense vert

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

En novembre, des concepteurs, des penseurs et des acteurs de l’industrie aérospatiale pourront suivre une formation en génie axée sur la réduction de l’empreinte carbone du domaine de l’aviation. Une première au Canada, selon l’Université Concordia, laquelle offrira le cours de 15 semaines en ligne.

Les étudiants en génie aérospatial apprennent le fonctionnement des aéronefs munis d’un traditionnel moteur à essence. Pendant leur baccalauréat, les avancées scientifiques en matière de transformation énergétique et les concepts du développement durable ne sont pas abordés, explique Carole El Ayoubi, directrice de l’éducation à l’Institut de conception et d’innovation aérospatiales de Concordia. « Il y a un manque de qualification », soutient-elle.

Pourtant, la course aux technologies vertes est amorcée dans la filière de l’aviation.

« La durabilité en aérospatiale, ou dans la sphère de la mobilité en général, est un enjeu super important en ce moment. Il y a beaucoup de possibilités de financement à travers nos gouvernements », ajoute Carole El Ayoubi.

Le Canada, chef de file en aérospatiale, ne doit pas rater le bateau, selon les élus. En juin, Ottawa a annoncé une enveloppe de près de 350 millions de dollars pour subventionner des projets de recherche et de développement avec les entreprises du secteur. Parmi les objectifs : trouver des carburants ayant de faibles répercussions sur le climat et concevoir des aéronefs plus légers, moins énergivores.

Ces occasions de soutien financier ne sont pas sans effets. « Les chercheurs s’acharnent sur ce type de problématique. Et pas seulement les chercheurs. Nos partenaires industriels travaillent là-dessus également », souligne Carole El Ayoubi.

Comme celui des autres universités, le cursus de premier cycle en génie aérospatial de Concordia ne comprend pas d’heures d’apprentissage consacrées au virage vert, et se retrouve de ce fait à l’écart d’une réflexion majeure et centrale du secteur. Et si l’on souhaite réviser le programme, le processus sera de longue haleine ; les changements doivent obtenir le sceau de l’organisme Ingénieurs Canada.

C’est pour ces raisons que Concordia a eu l’idée de proposer un cours détaché du baccalauréat : une formation continue sur la décarbonation de l’aviation, offerte à tous les professionnels en activité.

« C’est quoi la décarbonisation ? C’est éliminer ou minimiser les émissions qui proviennent d’un avion, par exemple. Donc, on entend parler de nouveaux carburants, de l’hydrogène, de la propulsion hybride [moitié électrique, moitié traditionnelle] », énumère Carole El Ayoubi.

« On veut s’assurer que tout le monde a les connaissances de base […] afin qu’ils puissent trouver des solutions qui vont changer l’aviation et la rendre plus verte », précise-t-elle.

Une première

Si, au pays, les activités d’enseignement se penchant sur les options écologiques en aérospatiale se font rares, ce n’est pas seulement parce que moderniser les programmes prend du temps ; c’est également parce que les préoccupations environnementales sont récentes.

« À ma connaissance, au Canada, il n’y a pas d’autres cours comme ça. Je pense que la raison première en est que le concept est nouveau. On commence à travailler là-dessus. Pour le moment, on n’a pas d’avion qui utilise des carburants 100 % alternatifs », note Carole El Ayoubi.

Mais aux yeux de la chercheuse qui s’intéresse particulièrement à la conception aérothermique des turbines à gaz, cette idée n’est pas irréaliste.

« On a la voiture électrique, on pourra créer un moteur d’avion qui utilise des carburants alternatifs à 100 %. Ce n’est pas de la science-fiction, ça va se faire, c’est juste qu’on a besoin de la discipline, de travail, de financement, de programmes comme le nôtre. On a juste besoin de collaborer », argue-t-elle.

Concordia mise sur les programmes courts Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, Concordia vise à développer plus de microprogrammes pour répondre aux besoins du marché du travail. Par exemple, en 2021, l’Université a lancé un parcours éclair en scénarisation, en accord avec les ambitions du gouvernement Legault, qui aimerait qu’on tourne plus de productions audiovisuelles au Québec. « Un des problèmes, c’est qu’on n’a pas assez de personnes qui sont formées en cinéma pour répondre aux rêves de notre premier ministre », met en avant Anne Whitelaw, vice-rectrice principale aux affaires universitaires. En proposant plus de programmes de brève durée, l’établissement d’enseignement adapte aussi son offre aux nouvelles manières d’apprendre, précise-t-elle. « De plus en plus, notre concurrence, c’est Google, c’est LinkedIn, avec leurs formations courtes. Même TikTok et ses vidéos nous forment à faire presque n’importe quoi. Sans être en concurrence avec TikTok, on est très sensibles au fait que plusieurs personnes veulent être formées rapidement, en un mois, en trois mois, pas en trois ans. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.