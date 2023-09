Des fonds pour mieux gérer les espèces de poissons

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

Mesurer les dépenses en oxygène des poissons pour mieux gérer les espèces : c’est le projet de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER-UQAR). L’établissement a d’ailleurs reçu récemment près de 124 000 $ de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de développer un laboratoire de recherche de calibre mondial en bioénergétique des organismes aquatiques.

Les travaux menés par David Deslauriers serviront également à protéger l’écosystème en général. « C’est unique au monde. Il est en train de créer une expertise de haut niveau. Et ça va nous permettre de développer l’ISMER et d’attirer les meilleurs étudiants », se réjouit Guillaume St-Onge, directeur de l’ISMER-UQAR.

L’argent sera dépensé pour acheter différents équipements nécessaires aux recherches de M. Deslauriers, qui est professeur d’écologie et physiologie des poissons à l’ISMER-UQAR. Dans son laboratoire, il calcule l’énergie que les différentes espèces consomment en nourriture et celle utilisée pour la transformer lorsqu’ils grandissent, sont en mouvement ou se reproduisent. « On a différentes approches et l’une d’elles est la respirométrie. On met les poissons dans des tubes scellés, qui n’ont pas d’échanges de liquides. Ils sont submergés dans l’eau », décrit-il.

Une sonde permet ensuite de mesurer le taux d’oxygène dans l’eau. « Plus le poisson va consommer de l’oxygène, plus la concentration va être réduite. Et selon la vitesse de cette baisse, cela nous donne une idée de l’énergie nécessaire pour subvenir aux besoins physiologiques de l’animal », ajoute le chercheur.

M. Deslauriers travaille également à recueillir des informations similaires dans les otolithes, qui se retrouvent dans l’oreille interne de ces animaux. « On les utilise comme des troncs d’arbre. Si on les sectionne, on est capables de retracer par exemple la température et la qualité de l’eau lorsque le poisson est né jusqu’à sa mort ».

Déployer les recherches en milieu naturel

La subvention de la FCI permettra notamment d’aller étudier la consommation d’oxygène des poissons directement dans leur milieu naturel. « Traditionnellement, ce genre d’approche se fait principalement en laboratoire dans des conditions contrôlées. Mais maintenant, on va la transposer sur le terrain », indique M. Deslauriers. Les données ainsi recueillies seront « plus réalistes », croit-il.

Son équipe a d’ailleurs déjà entamé des travaux sur les sébastes, aux Escoumins, dont la population est en recrudescence dans le golfe du Saint-Laurent. Pour ce faire, des respiromètres ont été installés à 30 mètres de profondeur « On est en train de comprendre quels sont leurs besoins énergétiques pour mesurer l’impact qu’ils auront sur l’écosystème », dit M. Deslauriers.

L’été dernier, le chercheur a aussi examiné des bars rayés, pour voir les effets sur ces poissons de la capture avant de les relâcher dans leur milieu naturel. « Est-ce qu’ils sont capables de retourner dans l’eau et de s’en remettre après un long combat ou est-ce trop dur et, même si on revient à l’eau, la survie est-elle bonne ? » s’interroge-t-il.

M. Deslauriers étudie également les anguilles d’Amérique et les ombles de fontaine. « On fait beaucoup de recherches sur cette espèce, qui peut se promener entre l’eau salée et l’eau douce. Ça va nous permettre de faire des tests dans les rivières et les lacs », dit-il.

Mieux contrôler les écosystèmes

Ces travaux sont menés dans le but d’élaborer des modèles écosystémiques afin de démystifier l’utilisation d’oxygène par différentes espèces de poissons. « C’est vraiment de réussir à comprendre l’effet des changements climatiques sur la consommation des poissons directement sur le terrain, explique M. St-Onge. C’est à la base de la gestion des espèces commerciales, mais aussi de celles en péril ». Selon le directeur de l’ISMER, le Québec peine notamment à développer l’aquaculture de manière durable.

M. Deslauriers cite en exemple « l’explosion démographique » des sébastes, depuis quelques années, une espèce auparavant menacée. « Ces poissons vont manger d’autres animaux comme la crevette nordique et vont compétitionner avec d’autres poissons. Et il y a des défis commerciaux de cette nature », dit-il.

Son projet de recherche permettra notamment de mieux prédire la croissance des populations de poissons afin d’assurer une meilleure gestion des différentes espèces. « Ça peut donner une idée. Si on ouvrait la pêche, on saurait qu’on peut prélever un certain nombre de biomasses de poissons pour diminuer l’impact des sébastes sur les proies plus commerciales ou sur l’écosystème en général », ajoute le chercheur.

À plus long terme, les modèles développés pourront également être étendus à d’autres animaux, comme les oiseaux, les mammifères marins et les mollusques, avance M. St-Onge. « Et c’est vraiment tout ce qui a trait à la gestion des espèces en péril. C’est la prochaine étape. »

