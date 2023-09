Se former toute la vie

« De plus en plus, on veut se former tout le long de sa vie. C’est la fin du modèle tertiaire études-travail-retraite », affirme Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’Université TELUQ. Les établissements d’études supérieures s’adaptent à la demande.

« De nos jours, il y a beaucoup d’étudiants adultes, parce que les organisations s’attendent à ce que les personnes continuent à se former », remarque Diane-Gabrielle Tremblay, spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail et professeure à la TELUQ, une université créée justement pour faciliter l’accès à une formation tout au long de la vie. Que ce soit pour faire un retour aux études, une réorientation ou pour un perfectionnement, les adultes retournent sur les bancs de l’école après avoir terminé leur formation initiale.

Des formats et formules multiples

Malgré la multiplication des offres de formation en tout genre, les universités continuent d’être garantes de formations de qualité, et la formation diplômante a encore des attraits.« Le diplôme est encore important, notamment aux yeux des employeurs », note Michel Janosz, doyen de la Faculté de l’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal.

Les universités doivent tout de même offrir de la flexibilité. « Pour un même contenu de cours, on développe des formations courtes, des webinaires, pour satisfaire à la demande et offrir des longueurs et des formules différentes », raconte Mme Tremblay. À la TELUQ, les étudiants ont le choix de terminer leurs cours dans les 15 semaines prévues, ou de le faire plus rapidement ou plus lentement, et les inscriptions sont ouvertes en tout temps.

L’effet pandémie

« Une faculté comme la nôtre est affectée par les conditions socioéconomiques et les conditions de migrations », confie M. Janosz. Ainsi, la FEP de l’Université de Montréal a noté une hausse des inscriptions durant la pandémie, « alors qu’on notait une baisse d’étudiants juste avant », soulève-t-il. En situation de plein emploi comme maintenant, « les gens sont moins portés à aller chercher de nouvelles compétences », ajoute-t-il.

La pandémie a par ailleurs créé une demande pour les cours en ligne. C’est que cette formule permet une meilleure conciliation entre le travail, les études et la famille. « Les adultes ont des contraintes, et l’enseignement à distance est un levier important pour l’accès », observe M. Janosz. La pandémie fut aussi l’occasion pour plusieurs de se réorienter tout en misant sur leurs acquis, par exemple en allant chercher une formation en gestion applicable à leur milieu. Un domaine de formation dont la popularité ne démord pas à la TELUQ, selon Mme Tremblay.

Besoins et programmes en évolution

Repositionnement, acquisition de connaissances devant les avancées technologiques... Les besoins des apprenants ont énormément évolué dans les dernières décennies. Ainsi, la TELUQ offre des diplômes dans de multiples programmes à distance de 1er et de 2e cycles : éducation, communication, environnement, informatique, etc.

La FEP, elle, offre des dizaines de formations (communication, intervention, santé, philanthropie, etc.), la plupart professionnalisantes. « Nous visons à développer des compétences qui favorisent l’insertion professionnelle », explique M. Janosz. « La mission de la FEP est de répondre aux besoins de formation du marché du travail », poursuit-il, indiquant que les formations dans le domaine psychosocial sont en ce moment très populaires. La Faculté n’hésite pas à adapter et à créer de nouveaux programmes, et à mettre fin à ceux qui ne répondent plus aux besoins.

Ce faisant, les établissements élargissent l’accès aux études universitaires. Si certaines personnes ont vécu des situations qui les ont empêchées d’aller à l’université, nos deux intervenants sont formels : la vision élitiste qu’en dehors de la trajectoire linéaire, point de salut, c’est terminé.

Le MOOC : avant-goût et complément d’apprentissage Le Massive Open Online Course (MOOC) — ou Cours en ligne ouvert et massif (CLOM) — « est un outil qui permet à une très grande population d’accéder à des connaissances générales », résume M. Janosz. La plupart des universités québécoises offrent des MOOC, un format gratuit et moins intensif qu’un cours universitaire normal. « Les CLOM permettent d’apprendre un certain nombre de choses en un temps limité, de façon moins scolaire », précise Mme Tremblay, qui a conçu un des douze MOOC disponibles à la TELUQ. « Pour les chercheurs, c’est aussi un bon moyen de vulgariser et de transférer des connaissances à un large public », renchérit la professeure en psychoéducation Line Massé, qui a réalisé un des trois MOOC offerts par l’Université du Québec à Trois-Rivières. Véritable carte de visite pour les universités, les MOOC permettent finalement de « stimuler les gens à vouloir en apprendre davantage », remarque M. Janosz.

