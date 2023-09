Ça bouge dans les cégeps

Il y avait du nouveau à la rentrée pour certains élèves du cégep. De nouveaux équipements, installations et programmes les attendaient pour des expériences d’apprentissage différentes et parfois uniques au Québec.

Un laboratoire à ciel ouvert

Dans la région de la Côte-Nord, le Cégep de Sept-Îles vient d’acquérir deux claims à l’arrière du lac Daigle. Ces titres d’exploration lui donnent le droit exclusif d’explorer le sous-sol du secteur.

Les enseignants en technologie minérale ont déjà prévu d’organiser une dizaine de sorties par an dans ce nouveau laboratoire de géologie naturel à ciel ouvert, y compris l’hiver, pour réaliser des activités pédagogiques. Les élèves pourront notamment identifier des minéraux, installer des géosites, protéger la faune et aménager des sentiers pédestres.

Le Cégep de Sept-Îles est le seul établissement scolaire d’enseignement supérieur à posséder des claims actifs au Québec. De belles découvertes attendent les apprentis explorateurs en dehors de leur salle de classe.

Une formation numérique pour les Premiers Peuples

Faire entrer les jeunes Autochtones de plain-pied dans l’ère du numérique, c’est l’objectif de la nouvelle formation collégiale en fabrication numérique proposée par le Cégep de l’Outatouais et le Centre d’innovation des Premiers Peuples. Ce dernier avait déjà ouvert le premier FabLab autochtone au Canada en 2018.

Grâce à un partenariat signé pour 10 ans, les deux organisations s’allient pour donner aux Autochtones les mêmes occasions d’apprentissage, d’épanouissement et d’employabilité que celles qui sont offertes aux allochtones, en leur délivrant des certificats reconnus par les cégeps et les employeurs. Des entreprises du numérique participeront d’ailleurs activement aux programmes pour susciter l’intérêt des jeunes dans des filières spécifiques.

Un chantier de l’expérience étudiante

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Collège d’Alma planchait depuis trois ans sur un nouveau projet pour améliorer le cheminement de ses étudiants. Son chantier permanent d’amélioration continue de l’expérience étudiante, qui a été inauguré à la rentrée, est le premier du genre dans un cégep québécois. Il dispose déjà de données collectées auprès des étudiants pour identifier les points d’amélioration possibles et pour les concrétiser. Un accès plus régulier et étendu aux infrastructures sportives sera par exemple offert dès cet automne.

La mise en place du chantier a aussi permis de cibler les dimensions humaines spécifiques et les moments clés sur lesquels agir en priorité dans le cadre de l’expérience étudiante. Les premières fois ont une importance particulière : le premier contact, l’accueil, l’intégration, l’arrivée, les premiers examens, etc. Le plan d’action s’attachera donc à améliorer l’attractivité, la confiance, l’appartenance, le bien-être, l’engagement et la fierté des étudiants dès leurs premiers pas au collège d’Alma. Les nouveaux venus sont d’ailleurs bien accueillis avec le Défi collégial, une activité ludique et festive pour découvrir le site du collège, ses programmes et ses services, tout en créant une solidarité au sein de la cohorte.

Un nouvel espace de vie

À Montréal, l’été a été actif au collège de Rosemont, qui a subi d’importants travaux pour accueillir les étudiants dans un nouvel espace de vie à la rentrée. L’Espace Jordi-Bonet a été nommé en l’honneur de l’artiste québécois d’origine catalane dont l’une des oeuvres, une imposante sculpture murale présentée lors de l’inauguration du collège en 1978, décore les lieux. Situé à l’entrée du complexe sportif, ce nouvel espace convivial offre aux jeunes des tables basses et des fauteuils pour socialiser, des comptoirs dotés de prises pour les ordinateurs et chargeurs ainsi que de larges bancs pour prendre des pauses. Les élèves peuvent ainsi travailler ou relaxer dans ce lieu de rencontre rendant hommage à Jordi Bonet, mort prématurément à 47 ans alors qu’il figurait parmi les artistes les plus importants du Québec.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.