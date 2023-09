Les futurs enseignants deviennent ambassadeurs culturels à l’UQO

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

À l’Université du Québec en Outaouais (UQO), la passion de la culture s’enseigne. À travers le projet Passeurs culturels de l’UQO, les étudiants en éducation sont invités à fréquenter musées, théâtres, salons du livre, galeries d’art et autres établissements culturels pour ensuite en faire un levier d’apprentissage et transmettre le goût de l’art, avec le soutien de diffuseurs importants de la région.

Née en 2017 à l’Université de Sherbrooke, l’initiative Passeurs culturels a été lancée, il y a quelques semaines à peine, à l’Université du Québec en Outaouais. Elle s’adresse à tous les futurs enseignants, de tous les programmes, qu’ils se dirigent en enseignement primaire ou secondaire, en adaptation scolaire, etc.

« Ils doivent, entre autres, développer une compétence, qui est celle d’être un passeur culturel. C’est quoi, un passeur culturel ? C’est une personne qui vit la culture au quotidien, et qui va en parler aux élèves, piquer leur curiosité et leur donner le goût de la culture sous toutes ses facettes », dépeint Judith Émery-Bruneau, professeure titulaire au Département des sciences de l’éducation à l’UQO et coresponsable du projet.

Un enseignant pourrait ainsi aller applaudir une pièce de théâtre, puis lancer une discussion avec sa classe autour du thème de cette production. Le concept de passeurs culturels préconise la mise en place de projets basés sur l’approche culturelle de l’enseignement, c’est-à-dire sur la réflexion et sur les liens entre oeuvres culturelles et contenus pédagogiques.

« Par exemple, nos étudiants iront voir la pièce de théâtre documentaire Run de lait. C’est une belle occasion de s’instruire sur la réalité de la production laitière au Québec, et de créer des contenus de classe autour de l’histoire des fermes au Québec ou l’éthique de la production laitière. Ça peut être travaillé sous différentes facettes, dans un contenu de cours au primaire, par un enseignant spécialiste de sciences et technologies au secondaire ou dans un cours d’univers social. »

De la douzaine de compétences professionnelles que doivent développer les bacheliers en éducation de l’UQO, celle de la passation culturelle, d’agir comme ambassadeurs, héritiers, critiques et médiateurs de la culture, arrive au premier plan, juste devant la compétence linguistique, liée à la maîtrise de la langue. Viennent ensuite la notion de gestion de classe et autres habiletés propres au programme.

« Cela fait partie de leur description de tâches, signale Judith Émery-Bruneau. On promeut la pertinence et l’importance de la culture, pour devenir de meilleurs citoyens, des humains plus ouverts à notre société actuelle. »

D’importants partenariats régionaux

Une entente a ainsi été conclue avec trois grands diffuseurs culturels : la Maison de la culture de Gatineau, le Conservatoire de musique de Gatineau et la Galerie UQO. Ces institutions donnent accès aux étudiants de l’UQO à des spectacles et autres activités culturelles gratuites ou à faible coût. D’autres partenariats sont également en voie d’être parafés avec le Salon du livre de l’Outaouais et la Maison des arts littéraires de Gatineau. La formule de Passeurs culturels suscite apparemment un vif intérêt dans le milieu de la culture, où la rumeur de son existence s’est répandue comme une traînée de poudre. Les offres de collaborations abondent, indique Judith Émery-Bruneau.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a offert un soutien financier de plus de 130 000 $ pour ce projet. Un apport est aussi espéré du ministère de la Culture et des Communications. Judith Émery-Bruneau souhaite que Passeurs culturels encourage la création d’autres enveloppes gouvernementales favorisant l’accès à la culture chez les enseignants, à l’instar de pays comme la France et Cuba.

Au-delà de ses valeurs éducatives, la plateforme Passeurs culturels recèle en outre de nombreux bienfaits pour la région de l’Outaouais, compte tenu spécialement de sa position géographique et sociale. « L’Outaouais étant à la frontière de l’Ontario, nous sommes aussi frontaliers sur le plan culturel, entre une culture francophone et québécoise diffusée du côté de l’Outaouais, et une culture anglophone du côté d’Ottawa. Le défi, en Outaouais, est de s’assurer de maintenir une vitalité culturelle en français, qui perdurera et qui sera valorisée.Qui de mieux placé pour faire perdurer cette valorisation des arts que les enseignants ? Ils vont former des générations de consommateurs de culture, de citoyens qui vont, tôt ou tard, être invités à voir un spectacle et à en parler dans leur région. On travaille aussi à la relance du dynamisme du milieu culturel dans un contexte postpandémique, avec ce projet-là », expose Judith Émery-Bruneau.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.