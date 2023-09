Du nouveau dans les campus universitaires

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

La rentrée universitaire 2023 étant déjà bien entamée, voici un tour d’horizon des nouveautés aperçues dans différents campus à travers le Québec.

UdeS

deux sentiers pour une réserve naturelle

L’Université de Sherbrooke (UdeS) vient d’inaugurer deux nouveaux sentiers de vélo de montagne écoresponsables et souhaite ainsi être un exemple de conservation à l’échelle régionale. Les deux sentiers assurent la connexion au campus et préservent la biodiversité de la future réserve naturelle universitaire du parc du Mont-Bellevue. Ils ont été développés dans le respect des zones écologiques sensibles et du développement écoresponsable des activités sportives du parc. Fruit d’une collaboration tripartite entre l’UdeS, le Regroupement du parc du Mont-Bellevue et la Ville de Sherbrooke, ce projet constitue une étape majeure vers la création de la réserve naturelle universitaire. Le processus de désignation est d’ailleurs en cours auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.

UQTR

u

n campus de plus pour démocratiser les études supérieures

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vient d’inaugurer un nouveau campus à Terrebonne. Après Trois-Rivières, Drummondville, Québec et l’Assomption, Terrebonne devient le cinquième établissement de l’université trifluvienne à recevoir le statut de campus. Elle pourra ainsi accueillir jusqu’à 250 étudiants par an. Ce développement était une priorité pour l’UQTR, engagée à donner accès à l’enseignement universitaire dans la région de Lanaudière. Les formations étaient anciennement dispensées dans des locaux du cégep de Lanaudière à Terrebonne. Le maire de la ville, Mathieu Traversy, ambitionne d’y développer un quartier universitaire afin que les étudiants de Terrebonne, de la MRC Les Moulins et de l’ensemble de Lanaudière puissent étudier dans leur région. « L’université joue un rôle central dans la formation de la relève et contribue à l’essor de l’économie générale », peut-on lire sur le site de l’UQTR.

INRS :

bientôt un nouveau centre dans Charlevoix ?

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) annonce que son nouveau centre de recherche et de formation pour les ruralités durables dans Charlevoix pourrait s’implanter dans la ville de Baie-Saint-Paul. Avec ce projet, l’INRS souhaite mieux répondre aux défis propres à la vie rurale au Québec et développer la recherche de façon innovante grâce à de nouveaux programmes d’études interdisciplinaires. Bien que Baie-Saint-Paul ait été présélectionnée pour accueillir le centre de recherche, l’Institut assure que sa portée sera nationale, avec des retombées positives sur la main-d’oeuvre et l’économie, ainsi que sur la recherche et l’innovation. Ce centre est un pas en avant pour l’INRS qui souhaite contribuer au « développement économique, social et culturel du Québec ». La suite du processus est désormais amorcée vers un dépôt de l’étude de faisabilité auprès du ministère de l’Enseignement supérieur.

ETS

consolidation des services en santé mentale

En février de cette année, l’École de technologie supérieure (ETS) a mis en place de nouveaux services directs en santé mentale. Rapides et faciles d’accès, ces services d’intervention de première ligne et de proximité permettent d’offrir du soutien psychosocial à la demande à même le campus. À l’automne 2022, les services à la vie étudiante avaient déjà libéré une ressource supplémentaire. La technicienne en travail social avait ainsi permis d’assurer un service d’intervention de première ligne afin de filtrer et accueillir les demandes d’aide et d’assurer un soutien pour les situations d’urgence. De tels services de proximité sont essentiels, car ils offrent davantage de souplesse et d’accessibilité, surtout en cette période. Entre 2020 et 2022, avec la pandémie de COVID-19, l’ETS a en effet rapporté une augmentation de 66 % du nombre d’étudiants ayant demandé de l’aide.

UQAT

Art-thérapie et psychoéducation au programme

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annonce la création de deux nouvelles écoles, l’une en art-thérapie et l’autre en psychoéducation. L’objectif est de promouvoir ces disciplines dans la région, mais aussi d’entériner leur professionnalisation et d’accroître leur reconnaissance qui est encore un défi. La création de l’école d’art-thérapie permettra notamment de renforcer l’identité professionnelle des art-thérapeutes et d’en favoriser la reconnaissance. Depuis 1998, l’UQAT est la seule université à offrir de tels programmes en français en Amérique du Nord. Quant à la nouvelle école de psychoéducation, sa vocation est de faire avancer la recherche et de favoriser son développement sur ce territoire afin que sa population puisse en bénéficier. La psychoéducation fait par ailleurs partie du patrimoine de l’UQAT depuis sa création en 1979.

