Apprendre en équipe, avec des pairs de tous horizons

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

Depuis quelques années, les cours HORizon de l’Université de Montréal (UdeM) offrent une formule pédagogique unique aux étudiants de premier cycle de toutes disciplines, loin de l’enseignement magistral. La formule, financée par la philanthropie, met en valeur l’apprentissage par l’enquête dans des cours créés par des candidats au doctorat.

« La pédagogie par enquête, son idée générale, c’est de transférer la prise en charge de l’apprentissage aux étudiants et donc de restituer le rôle de l’enseignant dans un rôle d’accompagnateur », explique Daniel Blémur, candidat au doctorat en communications à l’Université de Montréal. Ce dernier donne aussi, le temps d’une session, le cours HORizon Risques et défis du XXIe siècle. Comme tous les chargés de cours du programme HORizon, il reçoit une bourse et un encadrement pour créer et donner le cours.

Depuis 2019, les cours HORizon abordent des questions complexes liées aux grands défis de notre siècle, allant du réchauffement climatique à l’accès au logement en passant par le transport ou l’omniprésence du numérique. L’initiative est financée par les dons du philanthrope et chef de la direction des opérations canadiennes d’Intact Corporation financière, Louis Gagnon.

La thématique cette année : les migrations climatiques et le bouleversement des milieux de vie. Une vingtaine d’étudiants ont commencé le cours à la rentrée. Ils proviennent de différentes disciplines, comme les sciences politiques, la psychologie, la biologie, la sociologie, l’anthropologie, la linguistique ou la psychoéducation. Tout au long de la session, ils auront à réaliser un travail de recherche en petite équipe, dont les membres proviennent de domaines d’études variés, afin de répondre à une question d’actualité en lien avec la thématique.

Ils seront également amenés à faire preuve de créativité pour présenter leurs résultats et leurs conclusions au grand public. L’an dernier, sur le thème de l’accès au logement, des étudiants ont conçu des balados, un site Web, des documentaires, un jeu de société, une carte interactive ou encore un carrousel Instagram.

« Dès que je commence à les mettre en sous-groupes, les étudiants sont plus animés : je les vois débattre, mobiliser des termes, se dépêtrer avec une thématique, essayer de faire leur chemin là-dedans », observe Daniel Blémur.

« Comme enseignant, c’est très inusité aussi, parce qu’on se retrouve relativement ignorant dans plusieurs des disciplines des étudiants qui composent la classe, poursuit-il. [Mon rôle est] de formuler des questions collectives qui attisent leur curiosité, et ensuite de les accompagner [pour qu’ils trouvent] comment orienter cette recherche. Je maintiens des moments plus magistraux, mais il faut voir ça comme des compléments pour leur fournir une trousse à outils. C’est un projet de recherche au rythme un peu forcé d’une session. »

Sortir du cours magistral

« C’est un projet formateur à deux niveaux », estime Sophie Parent, vice-doyenne aux études de cycles supérieurs et à l’engagement communautaire à la Faculté des arts et des sciences. Elle explique que la formule HORizon incite les étudiants de premier cycle à réfléchir, à échanger et à innover dans des travaux de recherche multidisciplinaires, tout en guidant des candidats au doctorat — de potentiels professeurs d’université — vers de nouvelles méthodes pédagogiques.

La formule des cours est inspirée d’une approche développée à l’Université de Calgary. Ce n’est toutefois qu’à l’Université de Montréal que les cours sont donnés par des étudiants au doctorat.

« On est en train de préparer un article scientifique pour documenter cette démarche-là, confie Sophie Parent. On sème quelque chose. Les [anciens chargés de cours] nous disent que ça a transformé leur vision de l’enseignement. Souvent, ils modifient leurs façons d’enseigner dans d’autres cours. »

Daniel Blémur abonde dans ce sens. « Le noyau de ce programme, c’est d’essayer de secouer les inerties du modèle traditionnel de l’enseignement magistral, qui est ponctué d’examens », croit le chargé de cours. Il observe que, malgré la réforme de l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires, et l’autonomie dont bénéficient les étudiants universitaires de deuxième cycle, il y a toujours « un trou au milieu, dans l’enseignement du premier cycle où l’on est encore à l’enseignement classique ».

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.