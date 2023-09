L’école montréalaise Saint-Justin pourra être agrandie pour plus que doubler sa capacité

Le ministère de l’Éducation du Québec donne le feu vert pour l’agrandissement de l’école primaire Saint-Justin à Montréal, un projet qui s’élève à 34 millions de dollars et dont l’échéancier est inconnu.

Une aile neuve sera construite et 18 nouvelles classes seront notamment ajoutées, ainsi qu’un gymnase, des classes spécialisées pour l’art dramatique et les arts plastiques, une bibliothèque et un laboratoire créatif. La capacité d’accueil de l’école passera de 387 élèves à 944 élèves.

« Ce projet d’agrandissement est d’une grande importance : les familles et les citoyens auront bientôt une école capable d’accueillir davantage d’enfants du voisinage, une école moderne, à leur image », peut-on lire dans une lettre envoyée aux parents.

Des élèves et membres du personnel sont actuellement délocalisés dans une annexe sur la rue de Teck, et ils pourront réintégrer l’école une fois les travaux complétés. Le chantier « devrait commencer prochainement, le temps que le [centre de services scolaire de Montréal] finalise les procédures administratives liées à l’octroi du contrat », précise-t-on.

Il n’est pas possible de connaître la date de la fin des travaux, « car il y a trop d’imprévus dans le milieu de la construction et nous voulons éviter de créer des attentes de la part des parents », indique le porte-parole, Alain Perron.

L’annexe de la rue de Teck pourra par la suite accueillir des élèves de l’école secondaire Louise-Trichet, actuellement surpeuplée.