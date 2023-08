Les professeurs de l’UQAR pourraient déclencher une grève générale illimitée cet automne

Les professeurs de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) pourraient déclencher une grève générale illimitée dès le 10 octobre, « à moins de connaître des avancées significatives dans les négociations ».

93,5 % des profs se sont prononcés en faveur de la grève générale illimitée lors d’une assemblée générale extraordinaire, ce qui pourrait mettre en péril la session d’automne.

Dénonçant par voie de communiqué des négociations avançant « à pas de tortue », le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Rimouski (SPPUQAR) affirme que « toutes ses activités d’enseignement, de recherche, d’administration pédagogique et autres activités universitaires » cesseront à partir du 10 octobre s’il n’y a pas d’avancées.

Le syndicat reproche à l’administration de ne pas parler sérieusement des conditions de travail des profs, qui seraient « nettement inférieures à celles de leurs homologues d’universités comparables ou à proximité ». Cela créerait « un problème d’attractivité et de rétention du personnel professoral et met en cause la qualité de l’enseignement et de la recherche ».

Le syndicat a tenu deux demi-journées de grève l’hiver dernier.