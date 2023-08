Encore 1800 enseignants à trouver dans le réseau de l’éducation du Québec

Le nombre de postes d’enseignants à pourvoir dans le réseau de l’éducation est passé de plus de 8000, il y a deux semaines, à 1829 en date de lundi.

Le ministère de l’Éducation a publié lundi les chiffres les plus à jour au sujet du nombre de postes encore à pourvoir. Ceux-ci font état d’une embellie dans le recrutement d’enseignants.

Lundi, 69 des 72 centres de services scolaire (CSS) du Québec avaient fourni des informations au ministère. Les chiffres révélés la semaine dernière, qui remontaient au 14 août, étaient le résultat d’une collecte d’informations effectuées auprès de 71 CSS.

Or, malgré le plus faible taux de réponse, l’amélioration est nette. Au CSS de Laval, par exemple, le nombre de postes d’enseignants à pourvoir est passé de 905 à 66 en deux semaines. Les besoins les plus grands sont au CSS de Montréal : 342 enseignants y sont toujours recherchés, dont 99 pour des postes réguliers à temps plein.

« Je tiens tout d’abord à saluer et à remercier chaleureusement le personnel des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires ainsi que toutes les équipes-écoles qui travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs jours », a écrit dans un communiqué de presse le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. « Malgré le grand défi que constitue la pénurie de main-d’oeuvre, j’ai confiance que le portrait s’améliorera davantage dans les prochaines semaines. »

Les plus grands besoins en enseignants sont concentrés dans la région de Montréal, Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides. En revanche, les CSS des Rives-du-Saguenay, des Îles, du Lac-Témiscamingue, des Portages-de-l’Outaouais, de Charlevoix, de La Jonquière et du Lac-Abitibi n’ont plus de postes d’enseignants vacants.

Dans l’ensemble du réseau, 334 postes réguliers à temps plein sont toujours affichés, de même que 542 postes d’enseignants à temps partiel pour 100 % de tâche et 953 postes à temps partiel « à moins de 100 % » de tâche.