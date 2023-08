La très grande majorité des profs trouvés dans les écoles publiques de Montréal

C’est jour de rentrée scolaire aujourd’hui pour des milliers d’élèves et le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est encore à la recherche d’une centaine d’enseignants à temps plein et de 250 à temps partiel, une situation qui « varie d’heure en heure ».

Les médias ont été conviés lundi matin à l’école primaire Sainte-Cécile dans le quartier Villeray. Plus de 94 % des postes ont été comblés à Montréal, et c’est au niveau secondaire qu’il reste le plus de besoins.

« Ça varie d’heure en heure, nous avons des confirmations de gens qui démissionnent parce qu’ils vont travailler ailleurs, nous avons des retraites progressives, des congés, énumère au Devoir la directrice générale du CSS de Montréal, Isabelle Gélinas. À la rentrée, ce qu’on doit faire comme constats, c’est si les élèves inscrits sont bien là. Et il y a aussi l’arrivée massive d’immigrants. »

Une séance d’affection est prévue dans quelques jours, ce qui permettra de répondre « à la très grande majorité » de leurs besoins. Ce type de séance est tenue « à toutes les semaines » à Montréal, durant « toute l’année ». Le CSS doit combler entre 50 et 100 postes à chaque semaine, précise-t-elle.

Plusieurs parents rencontrés par Le Devoir ont nommé la pénurie lorsque questionnés sur ce qui les préoccupaient plus particulièrement cette année. « Je me suis demandé comment la rentrée allait se passer, si toutes les classes allaient avoir leur prof, glisse Marc Frachon, dont le garçon entame sa 5e année. Ce que le ministre [Bernard Drainville] a dit n’était ni clair, ni rassurant ».

Ici à l’école Sainte-Cécile, il ne manque aucun enseignant pour les 21 classes. « C’est un marathon à chaque rentrée, il faut qu’on soit prêt », explique la directrice, Amélie Pelletier-Houde. Dans d’autres établissements, la course n’est pas terminée. « On reçoit des appels et des courriels de collègues qui nous demandent si on connaît des gens, comme des suppléants, qui ne sont pas à l’emploi », dit-elle.

L’ambiance était fébrile lundi matin, alors que des dizaines d’élèves étaient accompagnés de leurs parents pour la première journée des classes. « Oui, quand même », répond Ophélie, quand on lui demande si elle est contente de retourner. « Oui… et non », la coupe Charlotte, ce qui fait rire sa soeur et sourire ses parents. « Oui pour revoir mes amis, mais bof parce que j’avais envie de continuer les vacances. »

« Comme des numéros »

L’automne pourrait être marqué par des moyens de pression alors que les syndicats sont en négociation pour le renouvellement de leur convention collective. La présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, explique que des profs « continuent de démissionner », parfois pour aller travailler dans un autre centre de services scolaire, ou que d’autres prennent des congés de maladie.

« Il y a des gens qui rentrent, mais il y en a autant, même plus parfois, qui sortent à l’autre bout, dit-elle. Le CSSDM ne fait pas tout pour garder ses profs et on est un peu traité comme des numéros ».

L’Alliance a un mandat de grève générale illimitée en poche depuis le printemps dernier, à utiliser « au moment jugé opportun ». Les autres organisations affiliées à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ont soit déjà un tel mandat, alors que d’autres ont des assemblées générales « bientôt », précise Catherine Beauvais-St-Pierre. « C’est au niveau de la FAE que va être décidé quel est ce moment opportun », dit-elle.