Soutenir les bénévoles en milieu scolaire

Ce texte fait partie du cahier spécial Rentrée scolaire

Il y a de la vie en 2023 dans une classe, et nos enseignants en ont plein les bras ! Grâce aux aidants scolaires, certains d’entre eux reçoivent une aide précieuse et un peu de répit. Pour soutenir ces bénévoles, deux parcours en ligne ont été développés en collaboration avec le Centre de transfert en réussite éducative du Québec (CTREQ) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

À la demande du CTREQ, le service de la formation continue de l’UQAR a créé deux parcours de formation en ligne adaptés aux besoins des aidants scolaires et des intervenants du milieu éducatif qui reçoivent les bénévoles. « Ces deux parcours d’accompagnement sont hébergés par l’UQAR et fonctionnent par modules, explique Julie Mélançon, professeure-chercheuse en développement de l’enfant à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de l’UQAR. Lorsqu’une personne manifeste son intérêt pour le bénévolat auprès des aidants scolaires, elle peut suivre le parcours à son rythme. »

Rôles et responsabilités

Pour les bénévoles, le parcours de formation consiste notamment à clarifier quels sont ses rôles et responsabilités, ce qu’il peut faire et ne peut faire, et à l’aider à comprendre le code d’éthique qu’il s’engagera à respecter. Dans les grandes lignes de ce code, on trouve notamment la confidentialité par rapport à ce qui se passe dans l’école, le respect du milieu, la fidélité à son engagement et le respect des consignes. Un aidant scolaire doit aussi s’assurer de porter un insigne pour s’identifier et s’assurer que l’endroit où il se trouve dans l’école est toujours connu du personnel responsable.

« Le parcours donne aussi des conseils pour interagir avec un enfant, car ce n’est pas tout le monde qui a déjà une formation en éducation et qui connaît le fonctionnement d’une école, ajoute Julie Mélançon. Il est très convivial et dure environ une heure. »

Le second parcours a été conçu pour les responsables des aidants scolaires dans les établissements, afin de les aider à encadrer ceux-ci comme il se doit. « Pour ces intervenants, on présente le mouvement des aidants, ce que les bénévoles peuvent offrir, le rôle et les responsabilités des gens du milieu scolaire qui les accueille et comment bien formuler une demande auprès des bénévoles. »

Une idée qui a fait du chemin

Enseignante à la retraite, présidente fondatrice et directrice générale des Aidants scolaires, Lise Allard a fondé l’organisme il y a plus de 15 ans. Son idée est venue d’un constat : les parents qui souhaitaient faire du bénévolat en milieu scolaire n’avaient pas de structure pour les encadrer.

« Souvent, lorsqu’on recevait le nom d’une personne qui voulait être bénévole, la secrétaire ne savait pas quoi faire avec son nom et il n’y avait pas de suivi, dit Lise Allard. Avec les aidants scolaires, il y a une personne responsable dans l’équipe-école et les services de garde, quelqu’un qui porte le dossier et fait le lien avec la direction, les syndicats, les enseignants et les éducatrices. »

Les aidants scolaires ne sont toutefois pas encore répandus dans tout le Québec. Pour l’instant, l’organismeest présent dans deux centres de services scolaires : celui des Navigateurs (CSSDN) et celui des Découvreurs (CSSDD). « Mais nous avons la structure pour agir au niveau provincial, précise Lise Allard. Si d’autres centres de services scolaires sont intéressés, nous sommes prêts. »

Depuis les débuts de l’organisme, en 2007, l’idée de Lise Allard a fait du chemin. À l’heure actuelle, 207 aidants scolaires sont à l’oeuvre dans une vingtaine d’établissements.

L’aide qu’ils apportent peut prendre différentes formes. Certains bénévoles aident les enseignants à fabriquer et à préparer du matériel pédagogique, chez eux ou à l’école. D’autres viennent en classe pour soutenir les activités, toujours en présence d’un membre du personnel et en respectant le code d’éthique.

Finalement, certains aidants accompagnent des enfants d’âge préscolaire dans leur transition entre le CPE et la maternelle, par jumelage. Il s’agit d’enfants jugés plus vulnérables par le CPE. Pour l’enfant, le fait d’avoir à ses côtés un adulte dont il a fait la connaissance en CPE facilite cette transition vers le milieu scolaire qui, pour certains, s’avère intimidant.

Puis, pas besoin d’avoir une formation en enseignement pour devenir aidant scolaire. « Au début, j’avais des idées préconçues, dit Lise Allard. Je croyais que seuls des enseignants à la retraite pourraient être efficaces auprès des enfants. Mais j’ai compris que, lorsqu’on a des grands-parents qui ont le goût d’aider et qui ont la passion, ils peuvent être aussi bons. Il y a des parents, des grands-parents, des étudiants, des membres de clubs sociaux et des voisins d’école qui viennent aider pendant les heures de classe et apporter leur soutien au personnel de l’école. Nous calculons le temps de bénévolat en demi-heures. En 16 ans, nous avons accumulé 217 521 demi-heures.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.