Un banc pour se faire des amis

Ce texte fait partie du cahier spécial Rentrée scolaire

Aménager un endroit où les élèves peuvent se faire de nouveaux amis, telle est l’initiative de l’école Grande-Coudée à Saint-Martin, en Beauce. L’installation multicolore vise à favoriser les échanges et à développer les habiletés sociales des enfants.

Inauguré au mois de mai, le « banc de l’amitié » est l’oeuvre de l’artiste Marie-Ève Gagnon-Brisson, qui a utilisé ses pinceaux bénévolement. « Ici, je suis entouré(e) d’ami(e) s », peut-on lire sur le dossier du banc, dont le graphisme a été inspiré de l’univers des bandes dessinées et du pop art.

L’oeuvre a été financée par un donateur, Dany Poulin, issu de la communauté de Saint-Martin. « L’artiste a peint le banc et en a fait un concept intéressant pour représenter l’amitié », explique la directrice adjointe de l’établissement, Marie-Claude Giguère. C’est d’ailleurs en surfant sur Internet que M. Poulin a eu l’idée de ce projet et de faire un don. Mme Giguère s’est ensuite informée auprès d’autres directions d’école qui avaient eu une initiative similaire et s’en est inspirée pour faire réaliser le banc.

Le projet vise à favoriser les échanges entre les enfants et à les aider à se faire de nouveaux amis. Il est destiné aux jeunes de la maternelle et des 1re , 2e et 3e années de l’école. Huit élèves plus âgés ont quant à eux été choisis par les enseignants pour occuper le rôle d’anges gardiens. « Ça adonne que ce sont huit filles. Elles sont responsables, accueillantes, souriantes. Et elles ont une très bonne approche avec les petits », explique Josée Quirion, technicienne en éducation spécialisée à l’école Grande-Coudée.

Le fonctionnement est simple : les enfants s’assoient sur le banc s’ils désirent jouer avec quelqu’un ou se confier. Les « anges gardiens » ont ensuite la tâche de les inviter à participer à une activité, de les écouter ou encore de les cajoler. « Si c’est plus une question de gérer un comportement, alors c’est moi qui dois régler les conflits », précise Mme Quirion.

Favoriser les échanges

Certains enfants éprouvent de la difficulté à socialiser et à faire de nouvelles rencontres, constate Mme Giguère. « Il y a des gens qui emménagent dans la municipalité. Il y a aussi des immigrants qui viennent d’arriver. Donc, les élèves qui ne connaissent pas les autres et qui n’ont pas toujours habité dans le village, ils ne savent pas nécessairement comment se faire des amis. Ils n’ont pas tous des habiletés sociales », observe-t-elle.

Mme Giguère croit également que certains enfants aiment mieux se confier à un autre jeune de leur âge plutôt qu’à un adulte. « Josée [Quirion] a fait le tour des classes pour se présenter et dire aux élèves de venir lui parler s’ils vivaient une difficulté. Mais parfois certains préfèrent discuter avec d’autres jeunes, parce que c’est moins gênant », estime-t-elle.

Le banc sert aussi d’outil contre l’intimidation, en évitant que des jeunes se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes. « Quand on est en groupe, c’est l’un des meilleurs moyens de se protéger », explique la directrice adjointe. Ainsi, un enfant se trouvera automatiquement épaulé par un pair plus âgé.

Mme Giguère constate d’ailleurs qu’au fur et à mesure que les élèves se font de nouvelles connaissances, ils utilisent le banc moins souvent.

Réactions positives

Le banc a été installé à la fin de l’hiver, mais il a été inauguré au mois de mai lors d’une cérémonie réunissant les différentes classes de l’école. Le donateur, l’artiste et plusieurs membres du personnel de l’établissement étaient présents.

L’initiative a été annoncée sur les réseaux sociaux et plusieurs personnes de la communauté ont réagi positivement. « Les parents étaient contents et disaient que c’était un beau projet. Ça a été bien accueilli », se souvient Josée Quirion. Elle croit d’ailleurs que l’idée de l’école Grande-Coudée inspirera d’autres établissements et d’autres centres de services scolaires.

De son côté, Mme Giguère estime que le banc sera utile dans les années à venir. Dès la rentrée, les professeurs recruteront d’autres « anges gardiens ». « Certains de ceux qu’on avait sont partis étudier au secondaire. J’ai l’impression qu’il va y en avoir d’autres qui vont vouloir prendre la relève, parce qu’ils sont vraiment bons pour s’occuper des plus petits », indique-t-elle.

Josée Quirion croit que ce banc remplira son mandat d’aider les enfants plus solitaires à sortir de leur coquille. « On va les chercher tout de suite et on les intègre. Donc, tout le monde est heureux. »

