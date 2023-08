Apprendre l’importance de la nature à l’école

Ce texte fait partie du cahier spécial Rentrée scolaire

Afin de faire prendre conscience aux enfants de l’importance de la nature, une école de l’Estrie a mis sur pied un tout nouveau cours. Dès la rentrée, les élèves de l’école primaire Saint-Laurent, à Lawrenceville, suivront des leçons d’éco-plein air.

Si certaines écoles associent le concept de plein air à l’activité physique à l’extérieur, le programme de l’établissement scolaire a un tout autre but. « On est dans la dynamique de créer un écocitoyen qui est conscient, qui est responsable de ce qui se passe autour de lui », résume Benoit Bertholet, directeur de l’école primaire Saint-Laurent. Il précise que le contact avec la nature est un élément clé de ce programme et que les enfants iront régulièrement dehors dans le cadre du cours.

Le nouveau cours d’éco-plein air ne se limitera pas à la question du réchauffement climatique. Le directeur de l’école cite en exemple une initiative déjà réalisée en classe, où les élèves plus âgés cuisinaient des collations pour les plus jeunes. Et ce, en intégrant les notions de réduction d’emballage et de gaspillage alimentaire. « Quand on a vu que ça fonctionnait, qu’on était capables d’enseigner à travers une activité, on s’est dit qu’on était prêts pour la prochaine étape », dit-il.

C’est d’ailleurs après avoir mené plusieurs initiatives environnementales de manière informelle au cours des années précédentes que l’établissement a décidé d’aller de l’avant et de mettre sur pied ce cours maison. Le projet s’ajoute au programme conçu par le ministère de l’Éducation. « On est en train d’élaborer ce cours pour qu’il y ait un cursus sur sept ans qui se développe », prévoit celui qui est à la tête de l’établissement depuis deux ans.

Lors d’une rencontre avec d’anciens élèves, il a noté que les enfants de l’école Saint-Laurent se rendaient plus souvent à l’extérieur que ceux des autres établissements des environs. « Donc, le fait de créer un cours était un peu la suite logique », explique-t-il.

Avec son nouveau programme, l’école vise à ce que les notions apprises en classe ne soient pas oubliées par les élèves. « Des fois, on faisait un atelier sur les trucs pour ne pas gaspiller l’électricité. Mais souvent, ça mourait dans l’oeuf. L’élève va dire pendant deux ou trois semaines à ses parents “fermez les lumières”. Mais on n’a pas mis en place d’habitudes qui survivent dans le temps, explique le directeur. On fait le pari qu’en créant un cours plus massif, on va former des gens qui vont avoir une prise de conscience et qui vont prendre des décisions par eux-mêmes à l’avenir. Et non pas juste parce qu’à l’école, on leur a dit de fermer les lumières. »

Un apprentissage sur sept ans

Les enfants de l’école primaire Saint-Laurent suivront un programme qui s’échelonnera sur sept ans, de la maternelle à la sixième année. « On sait qu’on a assez d’idées. Mais on va bâtir le programme une année à la fois pour que les élèves aient vraiment une évolution au cours de leur parcours », explique M. Bertholet.

Ce sont les titulaires des classes qui se chargeront de cette matière additionnelle. « Mais ce n’est pas impossible qu’on embauche une personne-ressource pour nous aider », avance le directeur.

Le fait que l’école ne compte que 29 élèves confère également un avantage à court terme sur l’élaboration du projet, estime-t-il. Ainsi, les enfants des classes de 1re et 2e années seront jumelés dans le même cours, de même que pour les 3e et 4e années, notamment. Néanmoins, comme des jeunes de deux niveaux partagent une même classe, le défi consiste à éviter les répétitions. « L’enseignant ne peut pas dire : “J’ai monté mon cours et, l’année prochaine, je le réutilise tel quel.” On n’aura pas le choix d’être en création de contenu durant quelques années », prévoit M. Bertholet. Il ne voit toutefois pas cette réalité comme un obstacle, mais plutôt comme des circonstances à prendre en compte lors de l’élaboration des activités.

Un accueil très positif

L’annonce du nouveau cours a été bien accueillie par la communauté, observe M. Bertholet. « Les parents étaient contents. On a reçu des commentaires positifs des élèves », dit-il.

« Ça n’a pas été perçu comme un changement de cap, au contraire. On va vers une étape supérieure à ce qu’on faisait avant », dit-il. Il rappelle qu’avant la création du cours, des initiatives telles qu’un salon du livre en forêt, le « pique-nique littéraire », avaient déjà lieu durant les heures de classe.

Et durant la saison froide, les élèves sortiront-ils aussi souvent qu’à la rentrée ou à la fin des classes ? « Notre priorité, c’est l’automne et le printemps. On sortira dehors en hiver, mais on va prendre ça une étape à la fois », dit M. Bertholet.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.