Le Club des petits déjeuners, bon élève de l’achat local

Sur les tablettes et les palettes de l’entrepôt du Club des petits déjeuners, situé à Varennes, on trouve énormément de denrées alimentaires provenant de tout le Québec. L’organisme à but non lucratif, qui offre chaque matin un repas matinal équilibré à 79 000 enfants de la province afin de favoriser leur réussite scolaire, s’approvisionne les trois quarts du temps chez des producteurs et des transformateurs locaux.

Conseillère aux achats et à l’inventaire au Club des petits déjeuners, Claudine Dessureault explique que c’est le lancement de la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ), à l’automne 2020, qui a motivé son équipe à s’intéresser à la proportion de produits issus de la province. Cette politique, mise en place par le gouvernement Legault, vise à encourager l’approvisionnement local dans le réseau de l’éducation et de la santé.

« Pour être bien honnête, on s’est dit : “Wow, ça serait le fun de se regarder et d’analyser un peu plus notre approvisionnement.” On était très curieux de voir notre portrait. Donc, à partir de là, on a communiqué avec l’organisme Aliments du Québec », se souvient la gestionnaire. Il faut savoir que ce dernier répertorie l’ensemble des produits québécois et fournit aux restaurants comme aux institutions de l’accompagnement pour décortiquer leur menu.

Quand Claudine Dessureault et ses collègues ont reçu les résultats, cela les a complètement « jetés à terre ». La proximité des aliments n’avait jamais fait partie de leurs critères officiels de sélection des aliments, « et pourtant, en 2021, 72 % de [leur] stock provenait du Québec ». « Ça nous a encouragés. Naturellement, quand on a de bonnes notes, on est contents ! » dit Mme Dessureault en riant.

Et, en bons élèves, ils ont fait leurs devoirs. Ils ont révisé leur grille de sélection de produits pour y ajouter la variable de la provenance. « Si on a deux produits égaux en ce qui concerne la valeur nutritive, les portions et tout le reste, on va toujours choisir celui qui a une certification “Aliments du Québec”. Ça fait maintenant partie de nos priorités », ajoute-t-elle.

L’objectif n’est pas seulement de favoriser l’économie québécoise et de réduire l’impact écologique du transport, mais aussi d’éduquer les enfants. « Ça permet de montrer aux enfants ce qui pousse ici, ce qu’on a ici à l’année », explique l’ex-enseignante.

Des jeunes de 442 écoles de la province où sont offerts les petits-déjeuners du Club entament ainsi leur journée en classe, en mangeant des pommes, des oeufs, du pain et du sirop d’érable d’ici.

Miser sur le maintien

Même si le Club des petits déjeuners accorde de l’importance au panier bleu, il n’en demeure pas moins qu’il rejette l’idée de se fixer des cibles plus ambitieuses pour que ses assiettes tendent davantage vers le 100 % local. Son but est de demeurer un bon élève, mais sans chercher à devenir tout à fait exemplaire. Le contexte économique ne le permettrait pas ; l’inflation entraîne une pression sur les prix des aliments, et un OBNL a quand même un budget « limité », affirme Claudine Dessureault.

Elle ajoute que l’organisme, pour lequel elle travaille depuis plus de dix ans, est présent dans les autres provinces canadiennes, et qu’il fait par conséquent affaire avec des partenaires de longue date et d’un peu partout au pays dont il ne pourrait plus se passer.

Certaines denrées provenant de notre territoire seraient d’ailleurs rares ou hors de prix, comme les céréales. « Il manque beaucoup de céréales abordables, sans sucre, québécoises. Le marché est accaparé par de grosses pointures [étrangères], donc c’est un défi », se désole-t-elle.

Son équipe agite les bras devant les acteurs de l’industrie agroalimentaire. Elle communique ses besoins aux producteurs, aux transformateurs ou à Cintech, un centre d’innovation dont la mission est de favoriser l’alignement des entreprises alimentaires avec les demandes des consommateurs et de la société.

« On peut faire adapter les produits à nos lignes directrices nutritionnelles et donc changer des recettes, influencer les lignes de production, parce qu’on a de gros volumes et que ça devient donc intéressant pour une entreprise de s’associer au Club, de développer une recette exclusive », assure Claudine Dessureault.

Optimiste, elle ajoute ceci : « On n’est pas tout seuls, comme un cavalier qui défriche. Les valeurs de l’alimentation locale prennent de plus en plus de place. C’est donc encourageant pour l’industrie, qui voit là une occasion d’affaires. On sent qu’elle veut s’adapter aux besoins des institutions pour arriver à ce qu’un jour le creux puisse être comblé. »

Et avec la SNAAQ, qui exige des institutions publiques qu’elles se fixent un objectif d’approvisionnement local d’ici 2025, son appétit devrait s’intensifier.

