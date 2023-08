Une nouvelle chaire de recherche pour la littératie

De plus en plus d’enseignants non qualifiés sont embauchés pour remédier à la grave pénurie d’enseignants dans la province. La situation est telle que la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a publié un rapport en mai dernier sur la situation. « Nous avons établi que plus du quart des enseignants qui ont travaillé au cours de l’année scolaire 2020-2021 étaient non légalement qualifiés. Il s’agit de plus de 30 000 enseignants, principalement des suppléants, qui ont travaillé l’équivalent de 8,3 % des jours totaux travaillés par l’ensemble des enseignants », peut-on y lire.

Or, cette situation crée une grande instabilité dans les classes, où les élèves voient se succéder différents enseignants en cours d’année, ce qui cause de l’incohérence dans les interventions et de l’anxiété, sans compter la baisse possible de la qualité de l’enseignement. Selon plusieurs études, la diminution de la qualité de l’enseignement peut entraîner des retards d’apprentissage, ce qui a un impact à long terme sur le cheminement scolaire des élèves. La vérificatrice déplore le manque de vision et de préparation du ministère de l’Éducation pour faire face à cette pénurie, qui était pourtant prévisible.