L’égalité, l’équité et l’inclusivité à l’école, un idéal à atteindre

Ce texte fait partie du cahier spécial Rentrée scolaire

En mai dernier, l’Observatoire québécois des inégalités rendait publique la première édition du Bulletin de l’égalité des chances en éducation afin d’établir un portrait de la réussite scolaire, de documenter les inégalités présentes dans le système éducatif et de proposer des perspectives pour répondre à ces défis.

Le bulletin de l’Observatoire québécois des inégalités a été conçu à la fois comme un outil de connaissance et comme un outil pédagogique et politique. Par cette démarche, on veut s’assurer que la question de l’égalité des chances en éducation demeure déterminante dans l’évolution des politiques éducatives et de gouvernance.

« Le Québec est dans une dynamique néolibérale depuis plusieurs décennies […] et les enjeux d’égalité, d’équité, de reconnaissance de la diversité sont moins à l’avant-plan que les enjeux d’efficacité, de compétitivité, d’adaptation, d’économie du savoir », explique Claude Lessard, coauteur du bulletin, chercheur et professeur émérite à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

Où sont les inégalités ?

L’équipe de chercheurs s’est penchée sur toutes les étapes du système actuel. Au terme de ses travaux, on constate que, du préscolaire aux études universitaires, en passant par l’éducation des adultes, on trouve des exemples d’inégalité. « Il faut comprendre qu’il y a un effet cumulatif. Un petit écart ou une petite inégalité à la maternelle ou au primaire peut finir par avoir des effets considérables au collégial ou à l’université, explique Claude Lessard. C’est pour cette raison que l’on souhaite que l’État prenne conscience des inégalités dès le début [du parcours scolaire]. »

Pour M. Lessard, toutefois, qui insiste sur l’importance d’avoir une vision longitudinale et systémique des inégalités, il ne suffit pas d’intervenir tôt et de manière très ciblée pour que celles-ci ne reviennent pas plus tard.

Le chercheur croit que c’est au secondaire que les inégalités se font le plus sentir. « C’est à cette étape que jouent à fond un certain nombre de réalités sociales qui mènent à de la segmentation et à de la différenciation de parcours selon des variables socioéconomiques et socioculturelles », précise M. Lessard, qui a d’ailleursété président du Conseil supérieur de l’éducation de 2011 à 2015.

Les trois vitesses

Le Bulletin de l’égalité des chances en éducation aborde la question du curriculum commun dans un contexte de système à deux ou trois vitesses (public, programme international et privé). Bien que cette réflexion doive être au coeur du débat sur les nouvelles politiques en éducation, ClaudeLessard n’a pas l’impression qu’on va dans la bonne direction. « La simple reconnaissance de la segmentation des parcours au secondaire n’est pas acquise au sein de l’ensemble de la classe politique. »

Au contraire, avec une approche néolibérale qui préfère établir des parcours différenciateurs qui répondent à une demande, et avec le marketing et les études de marché que cela implique, il semble que l’on ferme la porte à un système inclusif, équitable et égalitaire, croit M. Lessard. « Un bon curriculum doit tenir compte des besoins, des intérêts et des capacités des élèves. On peut alors imaginer un curriculum souple, qui permet une certaine différenciation, mais avec le souci de garder un cheminement commun pour tous les élèves. Parce que c’est comme ça qu’on apprend à vivre dans une société pluraliste et diversifiée : avec des gens qui ont des besoins, des intérêts et des capacités différents. »

Dans l’élaboration du Bulletin, la population a aussi été sondée, et certains résultats préoccupent le chercheur. « Les personnes sondées semblent parfaitement conscientes du système à trois vitesses, des effets inégalitaires de ce système-là, mais elles ne sont pas prêtes à renoncer à leur prise sur le système, qui est celui du choix de l’école. On sait que le système est inégalitaire, mais on n’est pas prêt à renoncer aux mécanismes sociaux qui reproduisent ces inégalités. »

Que reste-t-il pour l’avenir ?

Nathalie Guay, directrice de l’Observatoire québécois des inégalités, espère pour sa part que ce bulletin suscitera des débats constructifs sur les moyens de réduire les inégalités en éducation. « Le Bulletin de l’égalité des chances en éducation est un outil précieux pour comprendre les enjeux actuels en matière d’inégalités dans le système éducatif québécois et propose plusieurs perspectives pour favoriser l’inclusion, l’équité et l’égalité en éducation. »

À partir de maintenant, quelles sont les actions à mettre en place pour l’inclusivité, l’équité et l’égalité en éducation ? Les conclusions du Bulletin suggèrent quatre pistes : assurer le suivi de la politique et du plan pour la réussite éducative du Québec du primaire jusqu’à l’enseignement postsecondaire ; mieux documenter les phénomènes qui font obstacle à l’égalité des chances en éducation ; analyser les politiques sur l’équité, la diversité et l’inclusion ainsi que leurs effets sur l’enseignement postsecondaire ; réfléchir globalement sur l’éducation au Québec.

Indice de défavorisation : une fausse note ? Une pétition a récemment été lancée pour que soit actualisé l’indice du milieu socioéconomique (IMSE) afin de mieux refléter les réalités d’une population. Selon les enseignants de l’école du Petit-Chapiteau, celle-ci est désavantagée par les méthodes de calcul actuelles. Les résultats de l’IMSE sont utilisés, conjointement avec d’autres outils, pour mesurer l’indice de défavorisation qui sert à déterminer quelles écoles au Québec peuvent bénéficier du programme gouvernemental « Agir autrement ». Avec ce programme, on souhaite contrer les écarts de réussite entre les milieux défavorisés et les milieux plus favorisés. Dans le cas de l’école du Petit-Chapiteau, on considère qu’elle n’a pas droit à ce programme, même si sa clientèle pourrait grandement en bénéficier. Tel que défini par le ministère de l’Éducation, « l’IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, certificat ou grade et de la proportion de ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien ». Or, pour cette école du quartier Côte-des-Neiges à Montréal, caractérisé par une forte proportion d’immigrants philippins allophones de première ou de deuxième génération, ces données ne tiennent pas la route. L’IMSE, qui est utilisé pour déterminer le nombre maximal d’élèves par classe, « ne tient pas compte de la réalité des élèves à l’intérieur de l’école, mais plutôt de celle de tous les jeunes de 0 à 18 ans du quartier selon les codes postaux et les données de Statistiques Canada », peut-on lire en préambule de la pétition. Dans le cas de l’école du Petit-Chapiteau, bien que plusieurs mères aient un diplôme et un emploi, il s’agit souvent de diplômes étrangers non reconnus et d’emplois précaires. Précisons que le calcul actuel ne tient pas compte non plus du nombre d’élèves d’un quartier donné qui fréquentent le secteur privé ni de la langue parlée à la maison. L’école du Petit-Chapiteau, au CSSDM, compte 91,5 % d’élèves allophones.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.