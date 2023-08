Une autre rentrée de « tous les défis »

Ce texte fait partie du cahier spécial Rentrée scolaire

Alors que la rentrée est à nos portes, les syndicats du milieu scolaire dénoncent la réforme initiée par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. Ils réclament des changements sur le terrain, en marge des négociations concernant le renouvellement de leurs conventions collectives, plutôt que dans la structure de gouvernance.

Cet automne sera celui de « tous les défis » pour Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE). Selon elle, le projet de loi 23 sur la gouvernance scolaire, déposé par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, n’est « pas une priorité » pour les enseignants. Elle estime plutôt que l’urgence est de négocier une nouvelle convention collective.

Une enquête menée au printemps dernier par la FSE auprès de 10 000 répondants a conclu que 37 % des tâches consistaient en autre chose que le fait d’enseigner. « C’est de la gestion de classe, de la paperasse, de la bureaucratie, mais ce n’est plus être au service des apprentissages des élèves », constate Mme Scalabrini.

La présidente de la FSE fustige également l’école dite « à trois vitesses », avec l’école publique, les programmes particuliers et les établissements privés. L’étude de son syndicat conclut aussi que 48 % des enfants éprouvent des difficultés dans un groupe-classe « moyen ». « Jamais, les élèves qui avaient de la difficulté n’étaient pénalisés dans de tels groupes. Mais avec leur grand nombre dans nos classes sans services, on contribue encore plus à un système à trois vitesses », croit-elle.

La situation est particulièrement vraie à Montréal, selon la présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre. « Dans les compositions de classes lourdes, à Montréal, cela fait qu’on a des groupes avec beaucoup d’élèves en difficulté, spécialement au secondaire », observe-t-elle. Elle souhaite d’ailleurs que la recomposition des classes soit au coeur des priorités. « Parfois, la moitié de la classe est en difficulté. Et même si on met toute l’énergie possible, souvent on n’arrive pas à faire notre travail comme on le voudrait », dit-elle.

La présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Mélanie Hubert, abonde en ce sens. « On a besoin d’améliorer les conditions sur le terrain, parce que ce sont celles dans lesquelles les enfants apprennent », souligne-t-elle.

Et cela passe notamment par la recomposition des classes, l’embauche de professeurs, et une plus grande autonomie professionnelle des enseignants.

Pour Mme Beauvais-St-Pierre, la réforme proposée par Bernard Drainville « ne s’attaque pas aux vrais problèmes ». Démissions, congés de maladie, départs anticipés à la retraite… Selon la présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, le ministre aurait intérêt à revaloriser la profession, ce que ne prévoit pas son projet de loi. « Cela ne ramènera pas les profs dans nos écoles, ça ne va pas améliorer la composition des classes. Ça n’allégera pas non plus le travail de ceux qui sont épuisés. Ça ne va pas faire en sorte que des jeunes aient envie de devenir enseignants et d’étudier en éducation. Actuellement, c’est de ça qu’on a besoin », explique-t-elle.

Photo: Jacques Boissinot Archives La Presse canadienne

Dans sa réforme, le ministre Drainville prévoit la création d’un Institut national d’excellence en éducation. Le projet de loi 23 vise également à modifier la mission et le nom du Conseil supérieur de l’éducation (CSE). Il souhaite aussi abolir le Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE), composé d’experts qui évaluent la formation des professeurs.

Mme Scalabrini se demande quelles sont les motivations du ministère de l’Éducation derrière ce choix. « Ce sont des entités indépendantes qui avaient leur raison d’être, plaide-t-elle. Est-ce parce qu’il n’a pas été d’accord avec certains rapports dans les dernières années qu’on croit qu’il faudrait les tasser ? Pourquoi veut-on les abolir d’un coup ? »

Selon Caroline Quesnel, présidente à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la suppression du CSE et de la CAPFE est « impensable, incompréhensible ». « Pour nous, l’Institut national d’excellence n’est pas un organisme indépendant. Il va être soumis au regard et à la volonté du ministre », craint-elle, qualifiant la réforme de M. Drainville d’ « attaque contre la recherche en pédagogie ».

M. Drainville souhaite obtenir « plus de pouvoir pour microgérer les centres de services scolaires », croit de son côté Mme Beauvais-St-Pierre. Elle l’accuse de ne pas être au fait de la réalité des écoles montréalaises. « Non seulement il ne la connaît pas, mais il ne s’y intéresse pas vraiment. On ne peut pas penser venir régler des problèmes de loin sans connaître les vrais enjeux », estime-t-elle. Elle désire plutôt des solutions qui pourraient s’adapter aux conditions sur le terrain dans les établissements de la métropole.

L’arrivée des robots

Alors que les robots d’intelligence artificielle sont de plus en plus populaires, septembre marquera la première rentrée scolaire où les étudiants pourront utiliser de tels outils à la maison. Mme Quesnel craint des dérapages. « On a vu les premiers effets à la session d’hiver dernier. Autour de cet enjeu, il y a beaucoup de variables inconnues », évalue-t-elle.

Si elle concède que de telles plateformes peuvent avoir des avantages, elle met en garde contre certains risques reliés aux robots conversationnels dans le milieu scolaire. « Ce qui est en jeu, c’est l’authenticité des travaux qui sont remis par les étudiants. Et la difficulté, voire l’impossibilité pour les enseignants de détecter ces emprunts. Cela remet en question, pour cette année, la validité même des diplômes », avertit-elle.

L’année 2023 marque selon elle une « fracture » avec les précédentes en raison de l’arrivée de ces nouveaux outils. Elle souhaite que la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, s’attarde à ce défi. « Les étudiants vont être dans les classes la semaine prochaine, il y a urgence d’agir », plaide-t-elle.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.