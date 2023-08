Cinq enseignants à Montréal ont repoussé leur retraite

Cinq. C’est le nombre d’enseignants à Montréal qui ont annulé leur retraite à la suite de l’annonce à la mi-mai de la prime de 12 000 $ offerte par le gouvernement québécois. Au Centre de services scolaire de Laval, une seule personne a manifesté son intérêt à revenir en classe à temps complet après l’appel lancé par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Pour tenter de combler des postes vacants, Québec offre un montant forfaitaire de 12 000 $ aux enseignants admissibles à une rente de retraite immédiate sans réduction qui acceptent de travailler à temps complet en 2023-2024.

Dans la région de Montréal, peu d’enseignants ont retardé leur retraite en raison de cet incitatif financier. Au Centre de services scolaire de Montréal, on indique que « deux personnes ont décidé de mettre fin à leur retraite et de rester […] en 2023-2024 afin d’obtenir les 12 000 $ ». En date du 5 juin, 129 enseignants avaient signé leur retraite à venir.

Au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, deux membres du personnel enseignant ont annulé « leur retraite progressive prévue ». Le 1er juillet, 78 enseignants sont partis à la retraite et 29 ont commencé une retraite progressive, précise-t-on.

Au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île, une seule enseignante a, pour le moment, repoussé son départ à la retraite. « Plusieurs ont posé des questions », écrit-on dans un courriel. Selon le centre de services, 48 enseignants ont pris leur retraite entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

La situation est semblable à Laval. D’après le centre de services scolaire local, un enseignant « a manifesté son intérêt » pour travailler à temps plein et obtenir la prime. « Cette personne n’a pas encore été embauchée, car nous demeurons toujours en attente d’un guide du ministère qui viendra assurément préciser certains éléments et qui pourrait orienter les décisions de certains membres de notre personnel », écrit-on dans un courriel. En juin 2023, 77 enseignants de Laval ont pris leur retraite, selon le centre.

« Trop tôt » pour un bilan,dit Québec

Le gouvernement québécois estime que près de 7000 enseignants seraient admissibles à cette prime au cours de la prochaine année scolaire. Selon le ministère de l’Éducation, il est toutefois « trop tôt » pour faire « le bilan complet » de cette nouvelle mesure. « Les périodes d’affectation du personnel enseignant en vue de la prochaine année scolaire se sont déroulées au cours des mois de mai et juin, et se poursuivent actuellement », explique-t-on dans un courriel.

Le ministère ajoute que « plusieurs enseignants atteindront le critère d’admissibilité à la rente de retraite immédiate sans réduction » cette année.

Interpellé à ce sujet, le cabinet du ministre de l’Éducation répond que « chaque enseignant retenu est un gain pour le réseau ». L’attachée de presse du ministre, Florence Plourde, rappelle qu’une autre mesure, instaurée durant la pandémie, a donné aux enseignants retraités la possibilité de faire de la suppléance dans les écoles sans être pénalisés sur leurs prestations de retraite. « Cela a permis de ramener dans le réseau 700 enseignants en 2021-2022 et 2900 en 2022-2023 », souligne-t-elle.

Selon Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire, l’incitatif financier a été présenté au personnel enseignant « beaucoup trop tard », soit à la mi-mai. « C’est comme un lapin qui a été sorti d’un chapeau au moment où les gens avaient déjà pris leur décision, avaient déjà annoncé leur retraite et étaient déjà dans un autre projet », affirme-t-elle.

Autre problème, selon elle : la prime de 12 000 $ « n’émane pas du tout d’une entente avec les syndicats », qui ne l’ont donc « pas recommandée à leurs membres ». L’offre n’est « pas si alléchante », ajoute-t-elle. Kathleen Legault explique que les enseignants retraités qui font de la suppléance peuvent décider de leurs jours de travail tout en recevant un salaire et une pleine pension. « Ils ont toute une flexibilité que les 12 000 $ ne leur permettraient pas. »

La présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, estime que la prime — « une mesure monétaire », souligne-t-elle — est peu reconnue parce qu’elle ne règle en rien la pénurie de main-d’oeuvre et les problèmes qui la sous-tendent. « Bien sûr que l’argent, ça fait partie des choses qu’on négocie, par exemple, lors des négociations nationales. Parce que oui, on veut un salaire qui est à la hauteur de la moyenne canadienne, admet-elle. Par contre, ce qui fait qu’au quotidien, les profs s’épuisent, et qu’il y en a qui décident même de faire complètement autre chose, ce sont les conditions de travail, la composition de la classe. »

Prime ou pas, des enseignants retraités font chaque année de la suppléance dans les écoles. Mais leur nombre demeure « marginal », d’après Kathleen Legault. « Là où ça fonctionne le mieux, c’est quand nous, les directions d’école, on fait signe à des retraités récents et qu’on leur demande de venir nous aider, par exemple, en début d’année. Là, il y a un lien, ils faisaient partie d’une équipe. »