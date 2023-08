Des finissants en enseignement en renfort dans les écoles

Cours à distance, aménagement des horaires, « stage en cours d’emploi »… Devant la pénurie criante d’enseignants, les universités québécoises multiplient les initiatives afin de permettre aux étudiants en enseignement de faire de la suppléance ou de prendre en charge une classe durant l’année scolaire. Elles veulent toutefois faire preuve de prudence afin d’éviter que des jeunes abandonnent leur baccalauréat à la suite d’un passage difficile dans le réseau.

À l’Université Laval, 68 % des finissants du baccalauréat en enseignement au primaire ou au secondaire effectueront cet automne un « stage en cours d’emploi », c’est-à-dire un stage dans le cadre d’un contrat de travail signé avec un centre de services scolaire. « Cette année, on a un projet pilote dans deux centres », dit Christine Hamel, vice-doyenne aux études de la faculté des sciences de l’éducation. « On a réussi, avec les centres, à donner aux étudiants des contrats dès la mi-août. Ils peuvent donc se préparer comme il faut pour la rentrée des classes. »

Auparavant, les finissants connaissaient leur affectation autour du 6 septembre, soit après le début des classes. Selon Mme Hamel, certains abandonnaient l’enseignement à la suite de mauvaises expériences. « En donnant les contrats vraiment plus tôt, on pense que ça va porter ses fruits pour la persévérance dans l’enseignement. Ça va leur permettre de mieux commencer leur carrière », affirme-t-elle.

Une fois leur stage terminé, ils pourront continuer à travailler dans leur école. Certains ont signé un contrat d’une année scolaire. « Tous nos cours de l’hiver [en quatrième année] sont offerts le soir et en ligne pour s’assurer qu’on ne retire pas ces ressources-là du milieu scolaire », précise Christine Hamel.

L’Université de Sherbrooke vient de lancer un programme semblable à celui de l’Université Laval pour son baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire. Dès cet automne, 38 finissants auront leur propre classe dans une école lors d’un stage en emploi. Ils pourront suivre des cours de quatrième année à distance.

À l’Université du Québec à Montréal (UQAM), on compte modifier le programme d’enseignement au secondaire afin que les étudiants puissent travailler dans une école pendant la quatrième année du baccalauréat. « On a une proposition de modification où l’on va concentrer l’ensemble des cours dans les trois premières années, en jouant sur l’horaire d’été, pour arriver à ce que la quatrième année soit une année de stage entièrement, avec une supervision et de l’insertion en emploi », dit Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation. « C’est une solution qui me semble intéressante pour le milieu. »

Les étudiantes commen - cent à faire de la suppléance en première année de bac. Des fois, ça fait quatre, cinq ou six semaines [de cours] et elles font déjà de la suppléance. Avec tous les périls que ça suppose, parce qu’elles ne sont pas prêtes…

La réalité en région

À l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), les finissants pourront suivre leurs cours à distance de façon intensive dès l’hiver prochain. Ils seront donc en mesure de retourner dans leur région d’origine — le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord — toute la semaine pour y enseigner.

« Nous faisons du mieux que l’on peut pour aménager les horaires et faciliter la suppléance. Et pas seulement pour les finissantes », indique Frédéric Deschenaux, directeur de l’unité départementale des sciences de l’éducation de Rimouski. « Depuis toujours, on essaie de concentrer les cours dans le milieu de la semaine pour [libérer les étudiantes] les lundis, vendredis et des fois, le jeudi après-midi. »

L’UQAR subit « énormément de pression » en ce sens de la part des centres de services scolaires, soutient M. Deschenaux. « Ils nous disent : “Pouvez-vous faire de la formation à distance, comme ça, on va les garder chez nous et ils vont continuer de se former ?” » Or, cette formule comporte des risques, estime-t-il. « Les étudiantes commencent à faire de la suppléance en première année de bac. Des fois, ça fait quatre, cinq ou six semaines [de cours] et elles font déjà de la suppléance. Avec tous les périls que ça suppose, parce qu’elles ne sont pas prêtes… On a vu des étudiantes abandonner après des expériences que l’on pourrait qualifier de traumatisantes. »

Frédéric Deschenaux souligne que son unité départementale « veut essayer d’aider », mais qu’elle ne veut pas « rogner sur la qualité de la formation ».

Jean Bélanger, lui, croit que le modèle d’alternance « travail-études » pourrait être une voie à explorer à « moyen terme ». « L’étudiant pourrait venir une année à l’université à plein temps et, après ça, il va tester ce qu’il a appris dans le milieu », cite-t-il en exemple. « Les centres de services scolaires devraient réserver des postes pour ce genre d’étudiants. Ça suppose que les syndicats soient d’accord. »