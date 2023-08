Une grève en éducation n’est pas exclue si les négociations continuent de stagner

Les négociations tardent à produire des résultats par la faute de Québec, accuse la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui n’écarte pas la menace d’une grève et qui demande que la cadence s’accélère alors que la rentrée scolaire se fera sous le signe de la pénurie.

« Ce qui se passe dans le réseau, ce n’est pas la faute des syndicats, insiste le président de la CSQ, Éric Gingras, lors d’une conférence de presse lundi matin. Ça va prendre de meilleures conditions de travail, ça va prendre des investissements. Et non, ce ne sont pas les syndicats qui ont causé les problèmes du réseau, mais les mauvaises décisions politiques depuis 20 ans ».

Des centaines de postes d’enseignants restent à combler. Il manque également 1500 techniciens en éducation spécialisés, 3250 éducatrices pour les services de garde et 900 postes de psychologues, psychoéducateurs et orthophonistes sont à combler, ont de leur côté indiqué les représentants des syndicats d’enseignants, de personnels de soutien et de professionnels. Conséquence du manque de personnels, des centres de services scolaires se tournent vers des agences au privé et qui offrent « des services clé en main », rapporte le président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ), Jacques Landry.

« La prochaine rentrée va être encore pire, anticipe de son côté la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini. Il faut arrêter l’hémorragie [d’enseignants]. Comment ? En améliorant, ensemble, avec le gouvernement, les conditions ».

Les syndicats estiment que les négociations piétinent et ne voient pas un règlement rapide, par la faute de leur vis-à-vis. Malgré une promesse d’accélération des négociations en mai, « à nos tables, il ne s’est rien passé », tranche Josée Scalabrini. « Notre monde était disponible cet été, ajoute-t-elle. Ils n’étaient pas convoqué. Quand un médiateur a voulu nous rencontrer, notre équipe était là au complet, mais les co-porte-paroles de la partie patronale n’étaient pas là ».

Les discussions n’avancent pas, renchérit le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost. « Quand j’entends Mme [Sonia] Lebel dire que les syndicats ne voulaient pas négocier cet été, je m’excuse mais on était là », lance-t-il.

La FSE déplore qu’il y ait seulement une rencontre de négociation par semaine prévue pour les mois de septembre et octobre. Les négociations qui stagnent alimentent les discussions sur la grève. Les membres des fédérations syndicales seront consultés lors d’assemblées générales cet automne.

« On établit une stratégie qu’on va présenter aux membres, ça devrait se faire dans les prochaines semaines et mois », souligne Éric Gingras. La grève fait « partie des outils qu’on a, mais ce n’est pas un but », insiste-t-il. « Je ne peux pas vous dire que c’est coulé dans le béton, parce que les membres ne se sont pas prononcés ».