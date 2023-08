Campagne pour des initiations sans violence sexuelle au cégep et à l’université

« Enlever son chandail, ça devrait pas valoir de points ». « Embrasser quelqu’un, ça devrait pas être un défi. »

Voilà un aperçu des slogans de la toute première campagne de prévention des violences sexuelles lors des activités de la rentrée, dont les initiations qui se déroulent dans les cégeps et des universités.

À partir de ce lundi, et jusqu’au 17 septembre, des affiches avec ces slogans seront bien en vue dans les établissements d’enseignement postsecondaires à Montréal, ainsi que dans les stations de métro et sur les abribus à proximité de ceux-ci, affirme l’organisme à but non lucratif et instigateur de la campagne, le Collectif social.

Celui-ci a choisi de cibler la « zone rouge », soit la période qui couvre les deux premiers mois suivant la rentrée des classes et où sont commises plus de la moitié des agressions sexuelles en milieu postsecondaire, soutient-il.

La rentrée, et ses traditionnels rites d’initiations, est ainsi tristement propice aux activités et gestes sexuels non consensuels, souvent faits sous la pression des pairs.

« Ces activités sont particulièrement susceptibles d’engendrer des situations de violence sexuelle en raison de leur nature et de la consommation d’alcool qui y est généralement associée », soutient le Collectif.

Plusieurs groupes de jeunes ont été impliqués dans la conception de la campagne « Repenser la rentrée », qui a été financée grâce au soutien de la Ville de Montréal.

« La rentrée est l’un des moments les plus opportuns pour réaliser des activités de prévention des violences sexuelles. L’arrivée de nouvelles cohortes d’étudiants et d’étudiantes, les activités sociales et festives qui sont organisées et l’effervescence de la vie collégiale ou universitaire créent des conditions propices à ce que cette violence survienne. Il est toutefois possible d’agir en amont pour la prévenir et c’est ce que l’on tente de faire avec cette nouvelle campagne de sensibilisation », précise Andréanne St-Gelais, la directrice du Collectif social.

Selon Deborah Trent, la directrice générale du Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM), il faut saisir l’occasion pour sensibiliser la population à ce qui n’est pas acceptable.

« Des actes de violence sexuelle sont souvent banalisés et ça laisse croire aux personnes victimes que ce qui leur est arrivé n’était pas grave. Pourtant c’est très grave. Par conséquent, elles pensent qu’elles n’ont pas le droit de demander de l’aide et qu’elles ne seront pas prises au sérieux. Cette banalisation les empêche d’entamer leur processus pour aller mieux. »

La campagne signale aussi les ressources d’aide comme la ligne provinciale Info-aide violence sexuelle du CVASM (1 888 933-9007, infoaideviolencesexuelle.ca), une ligne d’écoute 24/7 anonyme et confidentielle, qui offre soutien et information.