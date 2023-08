La pénurie d’enseignants inquiète la Fédération des comités de parents du Québec

À l’approche de la rentrée scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec est inquiète d’entendre le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, affirmer qu’il y aura beaucoup d’enseignants non légalement qualifiés et que dans « tous les cas de figure, il faut avoir un adulte dans la classe ».

« Ce n’est pas idéal. Il n’y a pas un parent qui souhaite ça. Il n’y a même pas, je pense, un professionnel dans le milieu de l’éducation qui souhaite ça non plus », soutient Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec.

Elle raconte avoir été surprise par les propos tenus mercredi par le ministre. Ce dernier a déclaré en mêlée de presse que « l’objectif est d’avoir un adulte » dans chaque classe à la rentrée. « La priorité, c’est d’avoir un enseignant légalement qualifié dans la classe, a-t-il dit. Si on n’est pas capable d’avoir un enseignant légalement qualifié, il faut alors accepter d’avoir un enseignant non légalement qualifié. Mais dans tous les cas de figure, il faut avoir un adulte dans la classe. »

Mme Laviolette a aussi été étonnée par le fait qu’il manque actuellement 2000 enseignants à temps plein et 3000 autres à temps partiel dans les 1600 écoles où oeuvrent les membres de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement. « C’est un chiffre qui frappe l’imaginaire très très fort. Donc oui, effectivement, ça peut être inquiétant », souligne-t-elle.

Les centres de services scolaires sont toutefois à pied d’oeuvre pour recruter des professeurs, mentionne Mélanie Laviolette. « Ils travaillent fort pour trouver des enseignants, pour aller chercher des gens qui seraient prêts à revenir dans le métier et qui sont légalement qualifiés pour le faire », ajoute-t-elle.

Lundi prochain, les fédérations de l’éducation affiliées à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) tiendront d’ailleurs une conférence de presse où il sera entre autres question de la pénurie d’enseignants, de personnel de soutien scolaire et d’autres professionnels.

Quand on parle de la valorisation de la profession d’enseignant, il faut inclure le travail du personnel de soutien scolaire, comme les techniciens en éducation spécialisée ou en service de garde, selon la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. « C’est un grand amalgame de ces gens-là qui fait que ça fonctionne, qui fait que nos enfants réussissent et qu’ils sont bien à l’école et en sécurité », estime-t-elle.

Pas de « solution magique »

Joint par Le Devoir, le cabinet de Bernard Drainville affirme que la pénurie de professeurs et de main-d’oeuvre dans le réseau scolaire est préoccupante, mais qu’il n’existe « pas de solution magique ». « Ça prend du temps, former des enseignants et du personnel de soutien », écrit Marie-Ève Fillion, conseillère aux communications.

Cette dernière souligne que le gouvernement désire offrir des aides à la classe dans le « plus de classes possible au Québec ». « Cela aura pour effet de valoriser le travail des enseignants. »

Mme Fillion assure que le cabinet suit la situation de près concernant les postes à combler dans les écoles. Il aura les « chiffres officiels cette semaine », précise-t-elle. Mercredi, M. Drainville avait admis qu’il y aurait « beaucoup de [professeurs] non légalement qualifiés cette année ».

Un enseignant non légalement qualifié n’est toutefois pas nécessairement une personne « non compétente », nuance Mme Laviolette. « C’est sûr que dans une situation qui est aussi peu enviable que celle de la pénurie d’enseignants qu’on a présentement, d’avoir un enseignant qui a envie d’être là, même s’il n’est pas pleinement qualifié pour le faire, mais qui a envie de partager son savoir, reste toujours mieux que de n’avoir qu’un surveillant de classe. »

En mai dernier, un rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, révélait d’ailleurs que la proportion des enseignants non qualifiés dans le réseau public dépasse les 30 000 personnes.

Mme Leclerc avait déploré le fait que ces chiffres avaient été obtenus par le fruit d’un travail laborieux, étant donné que le ministère ne dispose pas de données claires sur les besoins en professeurs qualifiés et les enjeux liés à la pénurie. Il n’a pas non plus de « de plan d’action complet et cohérent » pour y faire face, avait-elle ajouté.

Tolérer « l’inacceptable »

Avec la pénurie actuelle de professeurs, « on tolère l’inacceptable dans le réseau de l’éducation », lance la députée libérale Marwah Rizqy, en entrevue au Devoir. « Tout le monde est inquiet. Les parents sont inquiets, mais le personnel scolaire aussi est inquiet. Je me demande juste : “Est-ce que le gouvernement est inquiet ?” »

L’élu péquiste Pascal Bérubé déplore le fait que le ministre de l’Éducation traite le manque d’enseignants comme quelque chose de « nouveau, alors que la situation se répète d’année en année ».

De son côté, la porte-parole de Québec solidaire en matière d’éducation, Ruba Ghazal, estime que la Fédération des comités de parents du Québec a raison de sonner l’alarme. « Bernard Drainville passe plus de temps à tenir des propos controversés qu’à travailler à ramener des profs qualifiés dans les classes. Il est urgent d’agir pour mettre fin à la pénurie d’enseignants et garantir le droit à l’éducation pour tous les jeunes au Québec », soulève-t-elle.