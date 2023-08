Un cours pour apprendre le débat à l’ère de la polarisation

Moins de religion, mais un vaste programme pour former les élèves à réfléchir et à débattre même des sujets les plus controversés : la version définitive du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise (CCQ), qui vient d’être rendue publique, prône le dialogue dans cette époque de débats acrimonieux.

« La liberté d’expression en démocratie est un droit fondamental », affirme le document de 85 pages, destiné aux enseignants. Dans ce contexte de polarisation, le programme vise à apprendre aux jeunes à argumenter dans le respect. Et sans chercher à faire taire les gens qui ne pensent pas comme eux — un phénomène grandissant sur les réseaux sociaux et dans les campus, où des professeurs se font dénoncer par des étudiants pour des propos jugés offensants.

Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise évite les pièges du « wokisme », estime l’enseignant et chercheur David Santarossa, même si le programme aborde notamment une série de thèmes clivants comme la diversité culturelle, l’identité de genre, l’homophobie, la transphobie, le racisme, le colonialisme ou la laïcité.

Ce programme est appelé à remplacer celui d’Éthique et culture religieuse (ECR) dans un an, lors de l’année scolaire 2024-2025. Pour la rentrée de la semaine prochaine, une période de transition permettra aux enseignants de choisir s’ils donnent l’ancien cours ECR ou son successeur, le nouveau CCQ.

Le programme vise à « préparer les élèves au plein exercice de la citoyenneté québécoise dans leur vie actuelle et future », indique le document publié sur le site Web du ministère de l’Éducation. Il s’agit du programme de niveau secondaire. La version définitive du niveau primaire n’a pas encore été dévoilée.

De la première à la cinquième année du secondaire (sauf en troisième secondaire, où le cours n’est pas au menu), les élèves seront amenés progressivement à réfléchir à une série de thèmes. Démocratie, mouvements de contestation, laïcité, culture numérique, intelligence artificielle, algorithmes, médias, éducation à la sexualité, consentement, identité de genre, Premières Nations, philosophie, religions et inégalités socio-économiques font notamment partie des sujets abordés.

Le « risque woke » évité

David Santarossa, enseignant d’ECR au secondaire, qui est aussi chercheur en éducation, se réjouit de la nouvelle mouture du cours Culture et citoyenneté québécoise. « J’ai hâte de donner ce nouveau cours, qui me semble plus intéressant que l’ancien cours ECR », dit-il au Devoir.

Auteur d’un essai intitulé La pensée woke. Analyse critique d’une idéologie, il se réjouit de l’accent mis sur la laïcité, sur la culture québécoise et sur l’enseignement au « débat autour de thèmes controversés ».

La version préliminaire du programme comportait un « risque “woke”, si on peut utiliser cette expression, mais on n’est pas obligés de l’utiliser non plus », dit-il. La version définitive du programme a « évacué ce risque », selon lui, en précisant que « les élèves n’ont pas à adhérer à une vision particulière ».

« Les enseignants doivent garder en tête qu’ils ne sont pas là pour forcer les élèves à adhérer à une vision politique, on est là pour les forcer à réfléchir, à clarifier leurs positions », dit David Santarossa.

Les enseignants doivent garder en tête qu’ils ne sont pas là pour forcer les élèves à adhérer à une vision politique, on est là pour les forcer à réfléchir, à clarifier leurs positions.

Une « instrumentalisation » politique

Ce partisan de la laïcité est content que la place des religions ait été réduite par rapport à celle qu’elles avaient dans le cours ECR. Mais, comme l’a rapporté Le Devoir vendredi, d’autres intellectuels déplorent la marginalisation de la culture religieuse dans le nouveau cours.

La professeure Mireille Estivalèzes, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, soutient dans un récent essai que le gouvernement Legault a « instrumentalisé » l’éducation à des fins partisanes pour promouvoir sa vision de la laïcité.

Marc Chevarie, chargé de cours en enseignement du programme ECR à l’Université de Montréal, déplore lui aussi le manque de transparence dans la façon dont le programme a été mis en place. « J’ai beaucoup d’amertume. Tout était joué à l’avance », dit-il.

Une consultation non scientifique, ouverte à l’ensemble de la population, a été tenue sur un site Web. Deux forums d’experts triés sur le volet et un comité de spécialistes ont aussi été mobilisés. Mais l’évaluation du cours ECR n’a jamais été faite publiquement, selon lui.

Cap sur la formation

Line Dubé, présidente de l’Association québécoise en éthique et culture religieuse, s’est aussi montrée critique de la démarche du gouvernement Legault, dans le passé. Elle estime aujourd’hui qu’il faut tenter de réussir l’implantation du cours CCQ. « Je pense que c’est cette année qu’on va vraiment sentir le pouls des enseignants, avec le projet pilote qui se poursuit », dit-elle.

Les syndicats d’enseignants insistent pour avoir accès à des formations et à du matériel pédagogique en vue de l’implantation généralisée du programme, dans un an. « On doit s’approprier le contenu, mais ce n’est pas vrai qu’on peut faire ça en une heure. On a besoin d’être libérés de notre tâche d’enseignement pour se former », dit Annie Primeau, vice-présidente à la vie pédagogique à la Fédération autonome de l’enseignement.

« Pour aborder des thèmes comme le sens de la vie et le sens de la mort avec les élèves, il faut être préparé », ajoute Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement.