Défier l’autorité

L’autorité des adultes sur les enfants continue-t-elle d’être respectée ? Après les millénariaux et la génération Z, c’est maintenant au tour de la génération alpha — ces enfants nés après 2010 — de redéfinir son rapport à la discipline.

Majoritairement élevés par des parents millénariaux, dont plusieurs privilégient une approche permissive, ces enfants transforment aujourd’hui les dynamiques de l’autorité au sein même des salles de classe.

Madame Julie*, dont le nom est fictif, car elle n’est pas autorisée à parler aux médias sans l’assentiment de son employeur, cumule plus de 30 ans d’expérience en enseignement. Dans sa classe de 6e année, l’opposition aux consignes par certains enfants n’a jamais été aussi grande que lors des dernières années, confie-t-elle.

« Les enfants ont maintenant tellement de difficulté avec l’autorité, [ils sont convaincus] que ce sont eux qui ont raison et ils peuvent continuer à s’obstiner pour des choses banales », confie l’enseignante.

Cela se reflète dans des situations aussi anodines que les périodes allouées aux travaux d’équipe, où les élèves ne sont pas autorisés à parler de leur fin de semaine. Et lorsque certains dévient de la consigne et que Mme Julie les avertit, ils s’indignent immédiatement.

« Comme si c’était moi qui étais dans l’erreur de les reprendre, lâche-t-elle avec stupéfaction. Ça banalise l’encadrement. […] C’est comme si c’était une insulte de se faire dire quoi faire ou de se faire reprendre. »

Obtenir la confiance des enfants est aussi devenu plus ardu dans les dernières années, observe Claudine Matte, enseignante de 4e année du primaire dans une école du Centre de services scolaire de Portneuf.

« Ils sont très polis avec moi et sont corrects, mais il faut que je me vende, un peu comme un vendeur d’autos. Il faut plus les convaincre, et la confiance envers l’adulte est moins acquise [qu’avant] », relate celle qui enseigne depuis 18 ans.

De nouveaux modèles familiaux

Ce changement de cap, le conférencier Carol Allain l’a aussi observé. Celui qui se spécialise dans l’étude des écarts générationnels depuis les années 1980 remarque que la discipline semble de plus en plus difficile à l’école. « Pour les générations précédentes, l’éducation était régie par la discipline et les règles. On voit bien qu’aujourd’hui, ça passe de moins en moins », dit-il en se basant sur les échanges réalisés lors de ses tournées dans les écoles.

Mais qu’est-ce qui explique que les enfants de la nouvelle génération aient tant de difficulté avec l’autorité ? La réponse est loin de faire consensus.

Selon le pédiatre au CHU Sainte-Justine Jean-François Chicoine, les nouveaux modèles familiaux qui ont émergé vers les années 1990-2000 ont changé le rapport des enfants à l’autorité. La multiplication des gens qui s’occupent des enfants dans les familles, notamment en raison de la séparation parentale, a pu rendre plus flou le rapport à l’obéissance pour plusieurs enfants, avance le spécialiste.

Mais un élément central au problème, selon le Dr Chicoine, réside dans l’insécurité affective vécue par les nouveaux parents, une réalité particulièrement renforcée par l’augmentation des niveaux d’anxiété et de dépression. « Plus vous insécurisez les adultes […], moins ils forment une figure d’autorité confiante pour les enfants et les adolescents. Et plus [ces derniers] vont être amenés à contester ce qui leur est dit par la suite. »

Pour Carol Allain, ce serait aussi les conséquences des « enfants d’intérieur » et des parents hélicoptères : « On voit, depuis la génération Z, qu’il y a une hyperprotection des enfants. […] Aujourd’hui, les parents sont toujours autour de leur enfant pour s’assurer qu’il ne lui arrive rien. »

« L’obsession protectrice par rapport à ces enfants-là fait en sorte que c’est devenu plus compliqué de corriger [leurs comportements]. On voit que l’immédiateté prend de plus en plus de place », ajoute-t-il.

« Depuis quelques années, je vois des parents qui [souhaitent] que leurs enfants ne vivent aucune frustration », renchérit Mme Julie. Ces parents n’ont toutefois pas de mauvaises intentions, précise-t-elle. « Ce n’est simplement pas évident d’élever des enfants. On est dans une vie où tout roule, tout est dans le “paraître”. C’est beaucoup plus facile de dire oui et de ne pas donner de responsabilités aux enfants. »

Poser des limites

Plusieurs enfants ont de moins en moins de limites à la maison, observe Mme Julie. Surtout concernant l’utilisation des réseaux sociaux, qui commence souvent dès un jeune âge.

La facilité d’accès à l’information que procurent les appareils mine la crédibilité des enseignants aux yeux des élèves, observe pour sa part Claudine Matte. « Souvent, ils [pensent] qu’ils savent tout à cause des réseaux sociaux. Ça les rend un peu plus savants, mais ils pensent qu’ils ont la vérité infuse. Mais ils n’ont pas vérifié si l’information était vraiment valide ou non », soutient-elle.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Selon une étude de l’Institut national de santé publique du Québec, les adolescents et adolescentes dépassent en général largement le temps d’écran maximal recommandé par jour, le seuil préconisé étant de deux heures par jour.

Poser des limites serait toutefois bénéfique pour les jeunes : il est documenté, sur le plan clinique, que les enfants tirent parti d’un modèle d’autorité. « À mesure qu’on les prive d’autorité, ils deviennent plus anxieux et plus enclins à contester l’autorité pour tout et rien. Ça peut nuire à leur développement au niveau cognitif et au niveau des apprentissages », explique le Dr Chicoine.

Et il y aurait d’autres bienfaits. La présence de restrictions à la maison se manifeste également dans la qualité de la collaboration avec les parents, note Mme Julie. « Les parents avec qui ça a été le plus difficile ont des enfants qui sont constamment sur les réseaux sociaux et qui n’ont pas vraiment de limites », dit-elle. À l’inverse, les parents plus collaboratifs avec l’école sont plus enclins à imposer des restrictions à leurs jeunes.

S’adapter aux nouvelles cohortes

Déjà, dans les salles de classe, certains enseignants ont commencé à revoir leur approche. « L’autorité est vraiment différente, la relation maître-élève est différente, et il y a des élèves qui sont très “téflon”, il faut les “travailler”. Je reviens chez nous le soir et je dois penser à des stratégies que je n’ai jamais faites dans mes 15 premières années d’enseignement », raconte Claudine Matte.

Elle a décidé de se détacher de la dynamique traditionnelle « élèves-maître » pour plutôt instaurer un esprit de « famille » dans sa classe. Bien qu’elle reconnaisse que ce genre d’approche peut en déstabiliser certains, l’enseignante chevronnée ne perçoit pas cette nouvelle pratique comme quelque chose de négatif : « C’est une belle collaboration avec les élèves. Et je pense que cette façon de gérer la classe et les élèves m’aide beaucoup à avoir une certaine autorité avec eux. »

Pour sa part, Mme Julie n’a pas changé ses façons de faire. « Quand on est aux prises [avec des problèmes d’autorité], je pense qu’il faut travailler la bienveillance, ne pas en vouloir aux enfants, continuer à les encadrer et tenir notre bout », conclut-elle.

Avec Anne-Marie Provost