Le cellulaire, trouble-fête à l’école

Le cellulaire en classe est devenu le nouveau dilemme en éducation. Non seulement dans les écoles du Québec, mais aussi à l’échelle mondiale. Alors que la génération alpha, née dans l’ère numérique, arrive à l’école secondaire et que la majorité des enseignants veulent bannir les cellulaires, Le Devoir s’est penché sur la réglementation en vigueur dans les écoles de la province.

À l’école de Claudine Matte, une enseignante de 4e année du primaire au Centre de services scolaire de Portneuf, les appareils électroniques sont bannis. Une bonne chose, estime celle qui encadre également l’utilisation du cellulaire et des écrans par ses enfants à la maison.

« Un des buts de l’école est de faire socialiser les jeunes, et je trouve qu’on l’échappe dans notre mission si on permet les cellulaires, dit-elle. Les enfants sont scotchés dessus et n’apprennent plus à socialiser, et je trouve qu’ils les utilisent très mal. » Sans compter ceux qui tombent sur des informations sur Internet qu’ils considèrent comme vraies, mais qui n’ont pas nécessairement la capacité de repérer les faussetés.

Comme la vaste majorité des enfants ont maintenant accès aux appareils électroniques et à Internet depuis le primaire, le sujet fait jaser dans les écoles de la province.

La décision d’interdire ou non le cellulaire est locale et revient aux conseils d’établissement des écoles, souligne la Fédération des centres de services scolaires du Québec. L’organisme, qui regroupe une soixantaine de centres scolaires, estime que les établissements ont un rôle à jouer dans l’explication de ce qu’est une bonne utilisation de ces appareils et des façons dont ils peuvent être une nuisance. Mais « les approches plus répressives en la matière ne sont pas nécessairement garantes du développement d’un rapport plus sain au cellulaire », ajoute-t-on dans un courriel envoyé au Devoir.

Le printemps dernier, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a révélé que 92,4 % de ses membres étaient d’accord avec l’interdiction des téléphones en classe, à moins que ceux-ci soient utilisés à des fins pédagogiques.

Le rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO publié en juillet souligne quant à lui que la simple proximité d’un appareil mobile distrait les élèves et a un effet négatif sur l’apprentissage, selon une étude menée dans 14 pays.

Pour le pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au Département de pédiatrie de l’Université de Montréal Jean-François Chicoine, le retrait des téléphones de la classe permettrait aussi d’améliorer le rapport des élèves avec leur enseignant. « C’est hyper évident qu’on n’a pas besoin de cellulaire à l’école, et on n’en est pas encore rendus là. Si vous cessez le cellulaire à l’école, déjà, le rapport humain avec les professeurs va être meilleur. Ils vont pouvoir faire preuve de plus d’autorité après, puisqu’il y aura une humanité dans la classe. »

De son côté, la Fédération des établissements d’enseignement privés n’a pas de position officielle sur le bannissement du cellulaire, mais de nombreuses écoles ont pris la décision de l’interdire et d’encadrer l’utilisation des appareils électroniques. « C’est un peu un combat éternel, on sait que la plupart des élèves ont un cellulaire, surtout au deuxième cycle », reconnaît son président, David Bowles, qui est également le directeur général du collège Charles-Lemoyne.

Les élèves de plusieurs établissements privés se font également remettre un iPad en classe. « Au collège Charles-Lemoyne, nous avons un logiciel de gestion qui bloque l’accès aux réseaux sociaux sur les iPad, nous avons un contrôle plus structuré », explique-t-il. Le but est de s’assurer que les élèves restent concentrés sur la matière plutôt que de céder à la tentation de texter.

Moins d’un pays sur quatre

Peu de pays ont adopté des réglementations strictes relatives au temps d’écran à l’école, peut-on lire dans le rapport de l’UNESCO. En Chine, le ministère de l’Éducation a limité le temps d’utilisation des appareils numériques en tant qu’outils pédagogiques à 30 % du temps d’enseignement total. C’est aussi moins d’un pays sur quatre qui a adopté des lois interdisant l’utilisation des téléphones intelligents dans les établissements scolaires.

Récemment, les Pays-Bas ont pris la décision d’interdire les téléphones, les tablettes et les montres connectées au sein des établissements scolaires à partir de 2024. La Haye a demandé aux directions des écoles du pays de convenir d’ici octobre d’un règlement interne avec les enseignants, les parents et les élèves afin de retirer dès le mois de janvier ces appareils des salles de classe.

La France a banni les appareils de ses classes en 2018 pour améliorer l’apprentissage des élèves. En Chine, les téléphones ont été interdits dans tout le pays pour les écoliers l’an dernier, à moins qu’ils obtiennent une autorisation parentale.

Selon le Centre américain des données statistiques en éducation, les interdictions de téléphones portables étaient en place dans 76 % des écoles aux États-Unis en 2020. Certaines écoles ont des restrictions beaucoup plus importantes que d’autres, mais les difficultés liées au comportement des élèves et leur santé mentale ont incité de nombreuses écoles à restreindre l’accès à ces appareils.