Le cours ECR victime d’un «projet politique et démagogique»

C’est l’histoire d’un cours qui ne faisait pas du tout l’unanimité, qui fera place à un programme peut-être aussi clivant. La disparition du cours Éthique et culture religieuse (ECR), remplacé progressivement par une formation axée sur la citoyenneté, continue de faire des vagues dans le milieu scolaire.

Dans un essai percutant, la professeure Mireille Estivalèzes, de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, déplore la mise au rancart « démagogique » et « partisane » du cours ECR. L’experte en didactique des religions estime que la création du cours Culture et citoyenneté québécoise (CCQ) s’inspire d’une vision réductrice de la laïcité prônée par le gouvernement Legault.

Le gouvernement caquiste « donne l’impression de se guider au moyen de la seule boussole de la popularité sociale, tout en pratiquant une politique de dissimulation de nombreux renseignements pertinents, et ce, dans le but de légitimer un projet avant tout politique et démagogique qui, notamment, vise l’exclusion de la culture religieuse du champ des connaissances scolaires », écrit l’autrice dans La fin de la culture religieuse. Chronique d’une disparition annoncée, qui vient d’arriver en librairie.

« Cette façon d’agir a profondément choqué nombre d’enseignants, de même que plusieurs membres de la communauté scientifique. De plus, elle témoigne d’une instrumentalisation partisane de questions éducatives par le politique », ajoute la professeure spécialisée en histoire des religions. Elle a formé des dizaines d’enseignants du cours ECR aux niveaux primaire et secondaire.

Implantation progressive

Le programme ECR a été créé en 2008 dans la foulée de la déconfessionnalisation des écoles. Les cours de catéchèse et de morale ont été abolis. Les élèves apprenaient désormais l’ensemble des religions dans une optique de vivre-ensemble, de dialogue et d’ouverture.

Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise a réduit considérablement l’enseignement religieux. La formation insiste désormais sur la compréhension « des sociétés », avec un accent sur celle d’ici. Les jeunes apprendront les fondements de la citoyenneté québécoise, y compris le respect, le dialogue, la liberté d’expression, la liberté de conscience, les droits, les libertés et les responsabilités de chacun. Il sera aussi question d’éducation aux médias, de culture numérique et d’éducation sexuelle.

L’implantation du nouveau cours continuera de se faire de façon progressive à la rentrée scolaire, la semaine prochaine. Comme l’an dernier, les enseignants seront libres d’enseigner l’ancien cours ECR ou sa nouvelle version faisant place à la culture et à la citoyenneté.

« Cette méchante culture religieuse »

Ce n’est pas un hasard, selon Mireille Estivalèzes, si le gouvernement a annoncé l’abolition du cours ECR en 2020, peu après l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit notamment le port de signes religieux par des employés de l’État en position d’autorité, y compris les enseignants du primaire et du secondaire.

Ces deux projets politiques visent à faire table rase de la religion dans l’espace public, selon elle. La laïcité chère aux Québécois est pourtant tout à fait compatible avec l’enseignement religieux, souligne la professeure.

« On a retiré cette méchante culture religieuse qui fait tant de mal à nos élèves, selon le gouvernement. On a coché cette case-là », ironise-t-elle en entrevue. Le premier ministre Legault et son équipe ont fait l’erre ur de ne pas écouter les experts de l’éthique et de la culture religieuse pour la réforme d’ECR, selon Mireille Estivalèzes.

Le système d’éducation prive ainsi les élèves de connaissances fondamentales d’un point de vue scientifique, fait valoir la professeure. Car le programme d’ECR présentait les religions comme un sujet d’étude et n’avait rien à voir avec du prosélytisme, insiste-t-elle.

La professeure est convaincue que ce programme faisait l’affaire de la majorité silencieuse. Elle reconnaît qu’il a été contesté de toutes parts — y compris jusqu’en Cour suprême —, pour les mauvaises raisons, selon elle. Les catholiques le trouvaient trop multireligieux, les religieux le trouvaient trop laïque, les athées le trouvaient trop religieux, les nationalistes identitaires y voyaient une promotion du multiculturalisme à la Trudeau…

« Un gros échec »

« On était dans une situation de pionniers, on a essayé quelque chose et on a vécu un échec. Un gros échec social. On avait une formule 1 et on n’a pas su la conduire », affirme le professeur retraité Georges Leroux, qui a fait partie de l’équipe ayant mis en place le cours ECR.

Les multiples contestations juridiques du programme ont miné la confiance du public, selon lui. « Ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Ça a donné l’impression que quelque chose n’allait pas dans cette maquette-là », dit-il.

Le philosophe de l’éducation estime que « c’est une bonne chose d’équilibrer la place des traditions religieuses par rapport à d’autres types de connaissances ». En attendant de voir la version définitive du cours Culture et citoyenneté québécoise, il craint la création d’un programme « terne et purement pragmatique ».