Les classes de maternelle sont «moins exigeantes», dit Drainville

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, souhaite que les jeunes enseignants de niveau primaire se voient « confier en priorité » des groupes de maternelle 4 ans ou 5 ans — des « classes moins exigeantes », selon lui. C’est ce qu’il a affirmé au micro de Paul Arcand jeudi sur les ondes du 98,5 FM. Des regroupements de directions d’écoles jugent qu’il ne s’agit pas de la bonne solution pour éviter le décrochage des nouveaux enseignants. Un syndicat montréalais, lui, qualifie de « très méprisants » les propos du ministre.

« C’est des classes qui sont moins exigeantes », a dit Bernard Drainville à l’émission Puisqu’il faut se lever. « Je ne dis pas qu’elles ne sont pas exigeantes ces classes-là, mais elles sont moins exigeantes. Bon, parce que tu enseignes par le jeu, les enfants font la sieste, il n’y a pas de devoirs, tout ça. »

Selon le ministre, commencer sa carrière en maternelle 4 ans ou 5 ans « pourrait être vraiment une belle façon » pour la relève d’acquérir de l’expérience « pour que, par la suite, elle gradue, si on peut dire, vers des groupes plus complexes et plus exigeants ».

Les propos de Bernard Drainville choquent la présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre. « C’est très méprisant pour les enseignants du préscolaire. En tenant des propos comme ça, c’est d’alimenter des préjugés qu’on tente de déconstruire. J’ai jamais entendu ça, des profs qui disaient qu’ils allaient se reposer au préscolaire pour avoir une tâche plus facile. Je ne sais pas d’où est sortie cette solution-là. »

Le président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), Nicolas Prévost, croit aussi que le ministre fait erreur. « C’est clair que ce n’est pas plus simple et facile d’enseigner à des maternelles 4 ans et 5 ans. C’est une tâche très complexe », dit-il. Selon lui, chaque niveau comporte « ses particularités et ses défis ». « C’est plus par l’accompagnement des jeunes enseignants que ça doit passer que par le choix d’un niveau ou d’un autre », pense-t-il.

La présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES), Kathleen Legault, souligne que « beaucoup » de classes de maternelle 4 ans se trouvent en milieu défavorisé. « Il y a tout un travail de dépistage et d’accompagnement des familles qui se fait à la maternelle 4 ans », explique-t-elle. « Quand les enfants arrivent, parfois, ils n’ont pas tout à fait acquis la propreté. Parfois, ils n’ont aucune capacité de gestion de leurs émotions. Parfois, il y a des retards de développement, des retards de langage. Donc ça demande toute une expertise et toute une expérience. »

Égide Royer, psychologue spécialisé en réussite scolaire, juge que « la difficulté d’un groupe » tient davantage à sa « composition » qu’à « l’âge » des élèves. Les classes changent chaque année. Un groupe de 4e peut donc être « moins difficile » qu’un de maternelle, et vice versa. Il souligne que « le pourcentage d’élèves en difficulté dans les écoles publiques au primaire est de 21 % et de 33 % au secondaire ».

Selon lui, le préscolaire et les premières années du primaire sont des moments charnière dans l’apprentissage d’un élève. Il conseille aux directions d’école, qui doivent composer avec des enseignants non légalement qualifiés, de « protéger les maternelles 4 ans et 5 ans, la 1re et la 2e année ». « En clair, ces années-là sont tellement importantes, mettez votre personnel le plus qualifié à ces niveaux-là », dit-il.

Un réel problème

Kathleen Legault croit que Bernard Drainville a raison de vouloir s’attaquer au problème du décrochage des jeunes enseignants. « Beaucoup de personnes qualifiées » abandonnent en raison de la « lourdeur de la tâche ». « Il faut créer de meilleures conditions d’insertion professionnelle des enseignants », dit-elle. « Est-ce qu’il y a moyen de trouver certaines voies de passage dans le cadre de la négociation de la convention [collective actuelle] ? Peut-être. »

Québec demande aux syndicats des enseignants, avec qui il négocie actuellement, de faire preuve de « souplesse », notamment en ce qui a trait à la règle de l’ancienneté. Catherine Beauvais-St-Pierre répond que « le problème n’est pas là ». « On ne veut pas que les nouveaux profs aient des tâches plus difficiles, c’est certain. Mais on ne veut pas non plus que les profs proches de la retraite aient des tâches plus difficiles », affirme-t-elle.

Les enseignants plus anciens ne choisissent-ils pas leur poste en premier ? Elle répète que la situation actuelle ne tient pas à « l’affectation et l’ancienneté ». « Le problème, c’est qu’enseigner actuellement, c’est très difficile dans la plupart des milieux à Montréal, de la maternelle jusqu’à la formation professionnelle. »

La pénurie d’enseignants pire que l’an dernier La rentrée scolaire s’annonce difficile. La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) signale qu’il manque actuellement 2000 enseignants pour pourvoir des postes à temps plein et 3000 autres pour des tâches à temps partiel dans les 1600 écoles où oeuvrent ses membres. C’est 3,5 fois plus que l’an dernier. Selon le président de la FQDE, Nicolas Prévost, la situation est « très évolutive » et va certainement s’améliorer. Mais ses membres sont « découragés », souligne-t-il. Il attribue ce manque cruel d’enseignants à un nombre de retraites important en juin 2023. « On est dans le haut de la vague des retraites. » En mêlée de presse jeudi, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a indiqué qu’il ferait un portrait précis du manque d’enseignants la semaine prochaine ou la suivante.