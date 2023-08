La rentrée scolaire s’annonce difficile. La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) signale qu’il manque actuellement 2000 enseignants pour pourvoir des postes à temps plein et 3000 autres pour des tâches à temps partiel dans les 1600 écoles où oeuvrent ses membres. C’est 3,5 fois plus que l’an dernier.

« L’année passée, il manquait 700 enseignants pour les postes à temps plein et 700 pour les postes à temps partiel », dit le président de la FQDE, Nicolas Prévost.

Le portrait est aussi sombre pour les autres corps d’emploi : 54 postes vacants de direction ; 56 de direction adjointe ; 1440 de technicien en éducation spécialisé (temps plein et temps partiel) ; 1608 d’éducateurs en service de garde (temps plein et temps partiel) ; et 912 de professionnels (psychoéducateurs, psychologues et orthophonistes).

Selon Nicolas Prévost, la situation « très évolutive » va certainement s’améliorer. Mais ses membres sont « découragés ». « Les gens font des téléphones, des téléphones, des téléphones pour trouver des gens… Un moment donné, on est un peu à court de solutions. »

Il attribue ce manque cruel d’enseignants à une vague de retraites importante cette année. « On est dans le haut de la vague », dit-il.

D’autres détails suivront.