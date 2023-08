Vers une «collision» dans les négociations au collégial

Après six mois de négociations avec le gouvernement Legault, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réclame un coup de barre visant à bonifier les conditions de travail du personnel des cégeps. Les syndicats comptent aller chercher un mandat de grève pour augmenter la pression sur Québec.

« Avec ce qui est sur la table par le gouvernement et avec nos demandes, c’est sûr qu’il y a une collision qui est à venir. Par contre, on peut l’éviter. On peut l’éviter avec un gouvernement qui va s’asseoir et qui aura réellement envie d’améliorer les conditions de travail du personnel des services publics », a déclaré mercredi Éric Gingras, président de la CSQ.

La recherche d’un mandat de grève fera partie des stratégies qui seront présentées aux membres de la CSQ, a indiqué le président de la centrale représentant 215 000 travailleurs du secteur public. « On a des assemblées générales à faire, les membres vont décider si oui ou non ils acceptent cette stratégie-là. On ne se fera pas de cachette, l’enjeu est important », a-t-il précisé. 

Flanqué de représentants de trois syndicats du secteur collégial — du personnel de soutien, enseignant et professionnel — le président de la CSQ a déploré le peu de progrès aux tables de négociation avec le gouvernement. La rentrée des 175 000 étudiants du niveau collégial doit se faire au cours des prochains jours.

Les offres patronales sont insuffisantes pour renverser la pénurie et le taux de roulement préoccupants de toutes les catégories de personnel du niveau collégial, fait valoir Éric Gingras. Le nombre de postes non pourvus reste à déterminer et sera plus clair au cours de l’automne, selon lui.

Selon les représentants de la CSQ, les offres salariales restent sous l’inflation. Valérie Fontaine, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ) a aussi déploré des « reculs » proposés par Québec sur plusieurs fronts — notamment une plus grande précarité du personnel de soutien, des mises à pied temporaires durant l’été, le travail les fins de semaine et des coupes dans le régime de retraite.

Des changements « urgents »

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a refusé de commenter la sortie de la CSQ. Elle a toutefois « proposé une intensification [des négociations] cet été pour avancer sur les enjeux d’organisation du travail », indique son cabinet au Devoir.

« Cependant, elle constate que l’avancement aux tables n’est pas partout à la même vitesse. Il faut redoubler d’ardeur car les changements attendus sont urgents et encore une fois ça passe par l’organisation du travail et des solutions réalistes », précise Émilie Vallée, porte-parole de la ministre.

La démonstration de la pénurie de personnel « devra être faite et discutée aux tables » de négociation, a-t-elle ajouté. La ministre LeBel compte faire le point sur les négociations à la fin de l’été.

D’autres détails suivront.