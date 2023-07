L’école Joseph-François-Perrault attend toujours sa salle de concert

Après une pause de cinq ans causée par la pandémie, près de 70 élèves en 4e et 5e secondaire de l’école Joseph-François-Perrault ont repris cet été la tournée de leur orchestre symphonique dans plusieurs villes de France. Une bonne nouvelle, alors que plane l’ombre de la construction d’une salle de concert qui se fait encore attendre depuis des années.

« Le taux de réussite de 84 % est extraordinaire grâce à la musique, alors que ce sont des jeunes qui viennent de milieux plus défavorisés », lance Lou Arteau, présidente de la fondation Joseph-François-Perrault, qui finance un peu plus de la moitié du voyage. L’école publique est située dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, et offre l’une des meilleures formations en musique classique de la province à travers son programme arts-études. Tous les deux ans, une tournée est organisée en France.

Les élèves ont notamment interprété des oeuvres de Schubert, de Tchaïkovski et de Beethoven lors de six concerts. À Saint-Pierre-le-Moûtier, une « toute petite ville », les jeunes se sont produits dans une grande église, avec comme seul éclairage leurs lumières de lutrin, devant 300 personnes de la commune, un moment impressionnant. Ils ont également pu se faufiler dans la programmation de l’église de la Madeleine à Paris, qui tient des concerts chaque dimanche à 16 h. « C’est très difficile d’entrer dans leur programme », indique Lou Arteau.

Ces voyages sont toujours un grand moment pour les élèves. « Plusieurs d’entre eux n’avaient jamais pris l’avion, glisse-t-elle. Nous sommes allés, un après-midi, sur le bord de la mer, et beaucoup n’avaient jamais vu la mer. »

Les coûts de la tournée ont toutefois explosé en cette ère inflationniste, ce qui inquiète la présidente pour le futur. « Nous avions 69 instruments à envoyer en Europe, et le prix a triplé par rapport à 2028 », lance-t-elle.

Les tournées permettent également aux élèves de s’immerger dans différents environnements sonores et « d’entendre » leur instrument. « Comme à l’école Joseph-François-Perrault nous n’avons pas de salle de concert, nous nous promenons dans quelques salles. Et aller jouer dans ces endroits, ça révèle toute la musicalité. Ce que les élèves sont en train de travailler et tout ce qu’on leur dit lors de leur formation, ils le sentent et le comprennent, souligne Lou Arteau. Ça demande une rigueur et une discipline. Et aussi un sens de la vie commune, car nous sommes hébergés par des familles pour la moitié du voyage »

Lettre de refus

Cette salle de concert est réclamée depuis des années. Mais le ministère de l’Éducation affirme au Devoir avoir envoyé une lettre de refus de financement en juin au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), car le projet déposé n’a pas été retenu dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2023-2033.

Le CSSDM précise au Devoir qu’il s’agit d’un projet de grande envergure, qui comprend la bonification des installations éducatives, sportives et culturelles ainsi que l’ajout d’espace pour « une salle d’enseignement culturel ».

Ce refus ne décourage pas l’établissement, qui planche sur la rédaction d’un dossier stratégique, qui sera déposé l’automne prochain. « Les discussions sont toujours ouvertes avec les partenaires. Tout le projet ainsi que les demandes sont maintenus. Les discussions reprendront en août, écrit un porte-parole de la CSSDM, Quentin Parisis. Rien n’est remis en cause et l’objectif est de faire cheminer ce projet. » Des études préparatoires sont également en cours.

Déjà en 2018, Le Devoir rapportait que les installations actuelles sont trop petites et mal adaptées pour la vocation musicale de l’école. Le son n’est pas de bonne qualité, ce qui rend difficile de travailler la finesse du jeu. Un dossier complet pour la construction d’une nouvelle salle de concert avait par ailleurs été reçu le 28 février par le cabinet du ministre de l’Éducation de l’époque, Sébastien Proulx.

Ron Fitzsimmons, un citoyen qui milite depuis des années pour une salle de concert à l’école Joseph-François-Perrault, se montre blasé de la situation actuelle, qu’il compare à un éternel recommencement et dont l’aboutissement reste incertain. « Ils réinventent la roue, dit-il. J’ai déjà tout entendu, j’ai déjà eu tous ces prétextes. »

Il rapporte qu’une grande rencontre a eu lieu cette année avec les personnes impliquées en faveur du projet, avec une présentation PowerPoint.

« Ils vont continuer de me voir », laisse tomber celui qui est un habitué des rencontres du Conseil d’administration de la CSSDM et qui pose régulièrement des questions à ce sujet depuis des années.