Alloprof à la rescousse du double d’élèves en cours d’été cette année

Pour plusieurs élèves du secondaire, l’été n’est pas synonyme de baignade et d’activités extérieures cette année, mais bien de cours de rattrapage et d’examens de reprise. Au courant du mois de juillet, l’organisme Alloprof va à la rencontre de 7000 jeunes dans les écoles, le double que l’an dernier, pour les motiver et assurer leur réussite.

Alloprof ouvre également ses services de soutien du 12 au 31 juillet. Des professeurs sont disponibles afin de répondre aux questions des élèves du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, et le dimanche de 14 h à 17 h, par téléphone ou par clavardage.

« Depuis quelques années, on s’est rendu compte que les jeunes en cours d’été avaient besoin des services d’Alloprof », affirme Éveline Trudel-Fugère, gestionnaire des communications chez Alloprof.

Ce mois-ci, le double d’élèves sera rencontré par les équipes d’Alloprof comparativement à l’initiative de l’été dernier.

« On a aussi une équipe d’animation qui se rend dans les écoles, où il y a des élèves en cours d’été pour leur faire connaître nos services, pour essayer aussi de leur donner un petit coup de pouce », explique Mme Trudel-Fugère.

Les équipes de l’organisme présentent aux élèves les outils disponibles sur le site d’Alloprof, comme les « MiniRécups », où une notion est résumée en 15 à 20 minutes, où des simulations d’examens. Un forum d’entraide, où les élèves peuvent répondre à leurs questions entre eux, se trouve aussi sur le site web.

Les élèves « les plus vulnérables » fréquentent les cours d’été, car cela signifie qu’ils ont échoué une matière au courant de l’année scolaire, ou un examen ministériel, explique la porte-parole d’Alloprof. Compléter un cours d’été avec succès leur permet donc de passer à la prochaine étape de leur parcours scolaire.

L’année dernière, l’épreuve de français de cinquième secondaire, l’examen de science et technologie et celui de mathématiques Culture, société et technique (CST) ont été ceux les plus effectués par les élèves en cours d’été.

Selon Alloprof, 20 000 jeunes effectuent des cours d’été cette année au Québec.

« On se rend compte que c’est maintenant, en plein mois de juillet, quand il fait beau, c’est là où les élèves ont besoin d’un petit coup de pouce, affirme Mme Trudel-Fugère. Ce qu’on veut faire, c’est vraiment leur donner un maximum de confiance pour qu’ils et elles puissent réussir leur examen. »

Les équipes d’Alloprof se rendent dans les classes à la demande des écoles ou des centres de services scolaires. Elles sont également mobilisées lors des stands d’inscription aux cours d’été.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.