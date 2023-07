La Villa Sainte-Marcelline achetée pour huit millions de dollars

C’est la fin d’une longue saga à la Villa Sainte-Marcelline : une transaction de huit millions de dollars a été finalisée vendredi dernier avec la Congrégation des Soeurs de Sainte-Marcelline pour l’achat des terrains et bâtiments de l’école.

« C’est la fin de l’incertitude », assure Michel April, le nouveau directeur général par intérim, qui travaillait depuis janvier avec le groupe de parents qui tentaient de trouver des solutions. « La Villa, elle est là pour l’avenir, on est maître chez nous. On a maintenant tout ce qu’il faut pour faire face aux années qui vont venir et assurer la pérennité de l’institution ».

La congrégation religieuse avait annoncé en octobre dernier ne pas vouloir renouveler le bail de l’école privée francophone montréalaise, qui accueille des centaines de jeunes filles de la maternelle à la 5e secondaire, en raison des coûts élevés reliés à la condition vieillissante du bâtiment. La nouvelle avait suscité un mouvement de mobilisation chez les parents et les élèves et une entente avait finalement été conclue le 31 mai.

Des parents, dans l’incertitude depuis des mois, avaient décidé d’inscrire leur fille dans un autre établissement. Des enseignants avaient également annoncé leur départ. « Beaucoup d’enseignants ont changé leur décision et vont rester, et c’est la même chose pour plusieurs parents, souligne Michel April. Au moment où on se parle, nous sommes à au moins 80 % de notre niveau de cette année, et ça continue ».

Les bâtiments appartiendront à la Corporation de la Villa Sainte-Marcelline, un organisme sans but lucratif qui a fait peau neuve avec une nouvelle gouvernance à la suite de la transaction. Le financement pour acheter provient principalement d’un prêt bancaire de six millions de dollars, ainsi que de donateurs. Un montant sera également investi pour rénover et mettre les bâtiments aux normes de la Régie du bâtiment.