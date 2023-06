Faute d’inscriptions, l’UQAM suspend son programme en adaptation scolaire au secondaire

Faute d’inscriptions, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a dû suspendre son baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale au secondaire pour la première fois de son histoire, a appris Le Devoir. La décision nourrit les craintes au sujet de la pénurie de main-d’oeuvre et de ses impacts dans les classes.

Au début du mois, les personnes qui avaient postulé à ce programme ont reçu un message du registrariat de l’UQAM qui les avisait que le programme avait été arrêté « pour une durée indéterminée à compter du trimestre d’automne 2023 ».

Interrogée par Le Devoir, l’Université a confirmé l’information. « Les admissions seront rouvertes dès 2024 », précise la directrice du service des communications, Caroline Tessier.

En entrevue, la professeure Catherine Turcotte explique que le volet « secondaire » du baccalauréat n’avait attiré que six candidats. « Il y a toujours eu moins de monde au secondaire qu’au primaire, mais en avoir moins de dix, ce n’est jamais arrivé avant cette année. Ce n’est pas de bonnes nouvelles pour le terrain », affirme la professeure du Département d’éducation et formation spécialisées de l’UQAM.

Mme Turcotte fait partie du comité de programme qui a décidé de suspendre le baccalauréat. Les étudiants qui y étaient inscrits ont pour la plupart été redirigés vers le volet « primaire » du baccalauréat, souligne-t-elle.

Ce volet a d’ailleurs attiré encore plus d’étudiants qu’il ne peut en accueillir, soit 120, fait remarquer la professeure. « Comment se fait-il que les cégépiens s’intéressent de moins en moins à l’enseignement au secondaire en adaptation scolaire ? C’est ça, ma grande question », laisse-t-elle tomber.

Moins d’intérêt au secondaire

La situation que vit l’UQAM n’est pas unique. À l’Université de Montréal, il y avait en moyenne 20 diplômés dans le volet secondaire du baccalauréat en adaptation scolaire dans les deux dernières années, relève la responsable de ce programme d’études, Élodie Marion. Pour les années scolaires allant de 2023 à 2025, cette moyenne projetée baisse à neuf, ajoute-t-elle.

En 2022-2023, seulement six étudiants ont choisi l’option secondaire à l’Université de Montréal, tandis que 77 ont manifesté un intérêt pour le primaire, relève la vice-doyenne aux études de premier cycle de cette même université, Josianne Robert.

Au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), environ 73 étudiants ont choisi l’option du primaire. Pour le secondaire, une quinzaine a levé la main, constate la professeure Mélanie Tremblay.

Or, « par rapport aux besoins, quand on regarde les affichages des centres de services scolaires, la demande est beaucoup pour des enseignants au préscolaire et primaire ou en adaptation scolaire au secondaire, relève Élodie Marion. C’est un champ où il y a vraiment de la demande. »

De manière générale, l’adaptation scolaire attire moins d’étudiants au fil des ans à l’UQAM et à l’Université de Montréal. Les inscriptions à l’Université de Sherbrooke et à l’UQAR sont quant à elles en hausse.

Des problèmes sur le terrain

L’adaptation scolaire, « c’est une expertise qui est de plus en plus rare », se désole Catherine Turcotte. Rachel Berthiaume, professeure en didactique à l’Université de Montréal, « s’inquiète beaucoup » de la baisse d’intérêt pour ce champ, qui permet d’intervenir auprès d’élèves en situation de handicap ou présentant des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation.

« L’orthopédagogue est le plus susceptible de se retrouver dans n’importe quel type de classe parce qu’on en manque et qu’on doit combler les besoins les plus pressants », souligne Mme Berthiaume. Résultat : des étudiants formés pour intervenir au primaire pourront se retrouver dans des classes du secondaire. « [Pourtant], on est dans une réalité qui va être différente. Un ado, ça n’a évidemment pas le même quotidien qu’un enfant au primaire. »

Élodie Marion évoque de plus grands impacts dans la société québécoise. « Si on n’a pas des gens qualifiés pour soutenir ces adolescents-là qui sont en difficulté, pour s’assurer qu’il y a une insertion sociale et professionnelle réussie, comme société, ça complexifie aussi la suite en matière de coûts et d’accompagnement », illustre-t-elle.

« La question qu’on se pose, c’est : “Est-ce un accident de parcours ou le début d’une tendance ?” » demande la présidente de la Fédération autonome de l’enseignement, Mélanie Hubert. « Avec les formations écourtées annoncées, notre crainte, c’est que les jeunes se disent : “Pourquoi faire une formation de quatre ans quand je peux aller me former [durant une période] moindre ?” »

Mélanie Tremblay, de l’UQAR, renchérit sur le même thème. « Sachant qu’on forme de moins en moins d’étudiants pour le profil secondaire, on risque de faire appel à des [enseignants] non légalement qualifiés », rappelle-t-elle.

En fait, la demande est déjà là sur le terrain, souligne Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM. « Il y a des centres de services scolaires qui nous disent : “Qu’est-ce que vous pouvez faire pour nous” ? On est en train de voir ce qu’on pourrait offrir pour soutenir le personnel non légalement qualifié avec des formations qui pourraient mener à leur qualification », dit-il.