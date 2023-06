Fermeture de trois classes de maternelles 4 ans au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Faute d’avoir assez d’enseignants, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, qui compte des écoles dans le Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska, se dit forcé de fermer trois classes de maternelle 4 ans sur son territoire. Cette décision entraîne un mouvement de mobilisation à Sutton, où des parents, le maire et le conseil d’établissement de l’école primaire sont à la recherche de solutions pour garder leurs classes ouvertes.

Le directeur général, Éric Racine, n’était pas disponible pour une entrevue avec Le Devoir. « La décision a été prise suivant le contexte de pénurie de main-d’oeuvre qualifiée », souligne dans un courriel le service des communications du CSS du Val-des-Cerfs. Le manque se situe principalement chez les enseignants, précise-t-on. La décision a donc été prise afin de rediriger les « forces vives » vers les milieux défavorisés, où l’indice de milieu socioéconomique (IMSE) est plus élevé.

Il y aura huit classes fonctionnelles pour ces jeunes enfants lors la prochaineannée scolaire, précise le CSS du Val-des-Cerfs, alors que le Centre de services scolaire a pourtant le budget pour en ouvrir 18.

Cette situation éloigne donc legouvernement Legault de son objectif de créer 2600 classes de maternelle 4 ans, une promesse qui date de son élection en 2018. En février, Québec a décidé de reporter de quatre ans cet objectif, qui est maintenant fixé pour l’année 2029-2030. La pénurie de main-d’oeuvre et le manque de locaux disponibles dans des écoles ont justifié cette décision.

Mobilisation à Sutton

Les trois classes ont été fermées dans des écoles de Sutton et de la région de Granby, mentionne le CSS du Val-des-Cerfs. À l’école primaire de Sutton, neuf enfants étaient inscrits pour la rentrée de septembre dans la classe de maternelle 4 ans, qui était ouverte depuis deux ans. Les parents, qui ont appris la nouvelle récemment, doivent donc faire des pieds et des mains pour trouver une autre solution.

La fermeture est décriée par le président du conseil d’établissement, Céderick Charland, qui a publié une lettre ouverte dans le journal La Voix de l’Est. « La maternelle 4 ans, elle était fonctionnelle. La classe était équipée, l’enseignante en poste était en place et dévouée, et prête à reprendre le flambeau, lance-t-il en entrevue avec Le Devoir. Les inscriptions, elles étaient là. » L’enseignante sera vraisemblablement déplacée ailleurs pour combler un manque.

Il précise que la maternelle 4 ans était bilingue et comptait de jeunes anglophones, mais que tout se passait en français. « On avait un contexte extraordinaire pour que, dès leur petite enfance, ces enfants soient dans une structure francophone. Ce sont des élèves qui ont la possibilité d’accéder à la scolarité en anglais, mais qui font le choix d’aller vers le centre de services scolaire francophone », soutient-il.

Les parents peuvent notamment se tourner vers le centre de la petite enfance (CPE), mais celui-ci est petit et manque de places. « Les gens se retrouvent un peu le bec à l’eau. On a des listes d’attente au CPE et à la garderie familiale, lance le maire de Sutton, Robert Benoit. Tout le monde a été pris par surprise, personne ne le voyait venir. » Le conseil municipal a adopté une résolution le 7 juin dernier pour appuyer le maintien de la maternelle 4 ans.

« On veut accueillir de nouvelles familles avec des enfants, explique le maire. Si on veut maintenir la vitalité économique de Sutton, ça nous en prend pour faire vivre les commerces et tout le reste. » Il précise que la population de la ville a augmenté de 13,4 % entre 2016 et 2021, selon le dernier recensement de Statistique Canada. « On a de jeunes familles qui commencent à arriver. Donc, si on veut maintenir cette tendance, il faut avoir des outils et nous n’en avons pas beaucoup », lance-t-il. L’ensemble des résidences ont maintenant accès à Internet haute vitesse, ce qui permet également le télétravail.

Le maire espère trouver une solution avec les acteurs impliqués. Une rencontre est prévue mercredi prochain avec des représentants du comité de parents de l’école et le directeur général du Centre de services scolaire. « Je pense qu’on peut arriver à un compromis », insiste-t-il. L’assemblée des 21 maires de Brome-Missisquoi a également appuyé cette semaine la résolution de la Ville de Sutton.

« Quand on nous dit que c’est important de faire de la détection précocechez les enfants, pour améliorer la réussite scolaire, on se demande à quel moment ils veulent faire cette détection. La maternelle 4 ans préparait aussi les enfants à l’apprentissage. Ça va créer un décalage, pense Céderick Charland. On pensait que c’était quelque chose d’important pour le gouvernement et l’éducation québécoise. »