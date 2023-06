L’interdiction du cellulaire à l’école en France, un exemple à suivre?

S’il y a un point commun entre la France et le Québec, c’est que des deux côtés de l’Atlantique l’immense majorité des enseignants souhaitent l’interdiction du téléphone cellulaire à l’école. Au Québec, selon un sondage de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) réalisé auprès de 7 000 membres, neuf enseignants sur dix sont de cet avis. Mais, alors que le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville, dit y « réfléchir », la France a choisi dès 2018 de voter une loi interdisant les téléphones portables dans tous les établissements d’enseignement primaires et secondaires.

C’est à la demande massive des enseignants que l’ancien ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait fait voter cette loi qui proscrit l’utilisation des téléphones portables aussi bien dans les classes que dans les cours de récréation, explique Didier Georges, du Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN). « Il est très rare qu’en France il n’y ait pas de polémique. Mais, pour une fois, tout le monde était d’accord ! »

Une loi plébiscitée par les parents

À l’époque, Didier Georges était principal du collège La grange aux belles, dans un quartier populaire de Paris. « La décision donnait un cadre légal à des règlements qui variaient d’un établissement à l’autre. On l’a tous accueillie avec soulagement. Les parents aussi, qui avaient souvent du mal à convaincre leurs enfants de laisser leur téléphone à la maison. Fini les discussions interminables avec certains parents. Je m’en souviens, j’ai reçu des dizaines de messages de félicitations. »

En octobre 2018, une vidéo diffusée sur Internet avait indigné toute la classe politique et confirmé l’importance d’une telle loi. Elle montrait un adolescent filmé par un de ses camarades du lycée Édouard Branly de Créteil alors qu’il braquait sur son enseignante une arme factice.

Selon Pierre Priouret, professeur de mathématiques et secrétaire général du principal syndicat des enseignants des collèges et lycées de Toulouse (SNES-FSU), l’idée ne viendrait à personne de revenir sur cette interdiction qui fait aujourd’hui consensus dans le monde enseignant. Une mesure d’ailleurs appliquée aussi dans la plupart des lycées, même si à ce niveau la décision relève de chaque établissement.

« C’était une mesure largement souhaitée par les enseignants, mais aussi par les parents, dit-il, qui voulaient que l’État fixe un cadre à la prolifération des portables dans nos établissements. La loi a servi de point d’appui, même si les écoles avaient déjà pris des mesures diverses, comme de l’interdire dans les classes, mais pas toujours dans les cours de récréation. C’était important, ne serait-ce que sur le plan symbolique. »

La loi ne règle pas tout

Si cette loi était nécessaire, reconnaît Florence Zink qui enseigne l’espagnol au lycée hôtelier (professionnel) Jean Drouant dans l’ouest de Paris, « ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés pour autant. » Dans son établissement, la direction a choisi la ligne dure. Dès qu’un téléphone apparaît, il est confisqué et mis sous clef dans le bureau du directeur. En pratique, beaucoup d’élèves continuent de consulter leur portable en classe en cachette, dit-elle. « Certains professeurs laissent faire pour éviter les conflits et ne pas interrompre leur cours. D’autres demandent aux élèves de le laisser dans une boîte à l’entrée de la classe. »

La loi semble à ce point plébiscitée qu’il est question de l’étendre au lycée. C’est d’ailleurs l’opinion de l’épouse du président de la République, Brigitte Macron, qui a longtemps été professeure de littérature au lycée. « Je serais favorable à ce qu’on étende au lycée ce qui existe au collège. Le portable n’a pas sa place à l’école », a-t-elle déclaré au quotidien Le Parisien. « Le problème au lycée [où l’on entre habituellement à 15 ans], dit Didier Georges, c’est que certains élèves sont majeurs. »

On estime qu’en France les élèves passent en moyenne plus de trois heures par jour devant un écran, le plus accessible demeurant évidemment celui du téléphone. Selon le ministère de l’Éducation nationale, il ne fait pas de doute que le cellulaire peut « nuire gravement à la qualité d’écoute et de concentration nécessaire aux activités d’enseignement ». On peut lire sur son site qu’il est « à l’origine d’une part importante des incivilités et des perturbations au sein des établissements », qu’il diminue « la qualité de la vie collective » et qu’il est parfois « le vecteur de cyberharcèlement » et facilite « l’accès aux images violentes, notamment pornographiques ». Plusieurs études, notamment aux Pays-Bas, ont montré que les élèves qui consultaient souvent leur portable avaient plus de risque d’avoir de mauvaises notes.

Selon le Baromètre numérique annuel publié en France, 92 % des 12-17 ans possèdent un téléphone mobile. Une majorité d’adolescents le préfèrent d’ailleurs à l’ordinateur pour se connecter à Internet. C’est tout le problème, explique Pierre Priouret. Même si dans ses cours de mathématiques, il n’utilise pas le téléphone car, dit-il, « ce n’est pas un outil adapté », il pointe néanmoins une contradiction.

Une politique schizophrène ?

« On interdit le portable à l’école alors que l’Éducation nationale pense que le numérique c’est formidable, dit Pierre Priouret. Or, les élèves n’ont souvent pas d’ordinateur portable. Ils utilisent leur téléphone pour consulter leur emploi du temps ou pour chercher la traduction d’un mot. On interdit le téléphone, mais il y a une injonction à utiliser le numérique. Nous avons des élèves complètement dépendants des écrans, mais on dépense des millions pour en équiper les écoles. Il y a quelque chose de schizophrène dans cette façon de faire. Nous, on est dans la gestion de l’urgence. On essaie simplement de faire vivre les élèves ensemble. »

Même chose pour Florence Zink, qui préfère se passer du cellulaire en classe pour ne pas distraire les élèves. Elle s’ennuie d’ailleurs de l’époque où il y avait des manuels imprimés et non pas numériques comme aujourd’hui. « Avec un manuel en papier, l’élève pouvait le feuilleter même en rêvassant. Aujourd’hui, avec le numérique, les élèves ne les consultent plus, à moins que je le demande explicitement. » Contrairement à la France, la Suède a récemment décidé de revenir aux manuels scolaires traditionnels, estimant par ailleurs que les écrans étaient en partie responsables de la baisse du niveau.

Selon Florence Zink, le portable est devenu un facteur de stress chez les élèves qui le consultent à tout moment de peur de rater quelque chose. Elle a remarqué que beaucoup le tiennent en permanence dans la main « un peu comme un enfant traîne son doudou ». Dans son établissement, plusieurs avaient le réflexe de l’ouvrir pour regarder l’heure. Depuis, la direction a mis des horloges dans chaque classe. Lors des examens et des contrôles, les téléphones sont obligatoirement rangés dans les sacs au fond de la classe.

Récemment, lors d’un examen, Pierre Priouret et ses collègues ont surpris un élève qui avait caché un téléphone dans son slip. Il est inopinément tombé par terre ! « On sait très bien que certains élèves trichent, dit-il, mais on n’attrape que 2 % des tricheurs. Certains en sont même à réclamer des brouilleurs de type militaire dans les salles d’examen ! »

Après la France, le Québec n’est pas le seul endroit à s’interroger sur l’interdiction du cellulaire à l’école. Les Pays-Bas envisagent de l’interdire alors que la Belgique dit avoir choisi de respecter la « liberté pédagogique de chaque école ». D’autres mesures sont aussi envisagées en France pour lutter contre la dépendance au portable. Le mois dernier, le Sénat français a adopté une loi instaurant une « majorité numérique » qui interdit aux enfants de moins de 15 ans de s’inscrire sur les réseaux sociaux sans l’autorisation de leurs parents. Le texte devrait bientôt être soumis à l’Assemblée nationale.