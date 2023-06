Les balados s’invitent à l’école

Lorsque Prune Lieutier a cofondé sa boîte de production de balados pour enfants, La puce à l’oreille, en 2018, elle ne se doutait pas de l’ampleur que prendrait le projet auprès du système d’éducation québécois. Aujourd’hui, l’organisme à but non lucratif basé à Montréal a produit plus de 250 balados, et environ 20 % de son chiffre d’affaires provient d’activités de médiation dans les écoles.

Alors que l’utilisation d’outils numériques dans les écoles a baissé de 9 % depuis le début de la pandémie, selon un récent rapport de l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval, les balados ont été épargnés par cette tendance. Au contraire, Mme Lieutier affirme qu’ils sont « de plus en plus populaires » grâce, entre autres, à leurs vertus pédagogiques.

« Les ateliers de création sonore permettent aux jeunes d’être mieux conscients de leur environnement, puisqu’on leur demande d’isoler des sons qui les entourent, explique-t-elle. En francisation, c’est aussi très intéressant, car créer un balado, c’est moins intimidant que de faire un exposé oral. Les élèves apprennent même davantage en se corrigeant eux-mêmes au montage. »

Mathieu Labine-Daigneault, président-directeur général de l’Association des orthopédagogues du Québec, qui exerce la profession depuis 10 ans, soutient que l’écoute et la création de balados s’imposeront dans les prochaines années comme des « avenues complémentaires » intéressantes. « Les méthodes classiques avec papier et crayon peuvent s’avérer compliquées pour des élèves en dyslexie, dit-il. On va donc opter pour des outils numériques comme celui-là, qui viennent ludifier l’apprentissage. C’est certain qu’on va en voir plus en orthopédagogie. »

Accessibilité sur les plateformes

Les balados jeunesse ont aussi l’avantage d’être plus accessibles pour leur public que des émissions de radio ou de télévision, par exemple, plusieurs parents délaissant les services de câblodistribution traditionnels. Radio-Canada OHdio a d’ailleurs récemment bonifié ses contenus jeunesse avec sa nouvelle collection en ligne Oh ! Enfants à bord.

La plateforme numérique d’actualité pour les jeunes, Les As de l’info, propose également bon nombre de balados, ainsi que des versions audio de ses articles écrits. « Les balados permettent aux enfants d’apprendre, avec ou sans leurs parents, et ce, sans écrans. Ils sont très appréciés par les jeunes plus réticents à la lecture », précise Ève Tessier-Bouchard, directrice des As de l’info.

La puce à l’oreille, devenue la principale référence en production de balados jeunesse au Québec, a d’ailleurs coproduit certains balados désormais disponibles sur la plateforme de Mme Tessier-Bouchard. Prune Lieutier et son équipe réalisent donc à la fois des contenus que les jeunes peuvent écouter à l’extérieur de l’école, ainsi que des balados issus d’ateliers de médiations, commandés par les écoles directement.

« La part de notre chiffre d’affaires issue de nos ateliers dans les écoles (20 %) augmente chaque année, soutient-elle. Il y a un effet d’entraînement positif au sein du système d’éducation. Les jeunes aiment aussi beaucoup le fait de retrouver leur propre contenu sur des plateformes comme Spotify ou sur les réseaux sociaux. Ça les rend très fiers. »

Plusieurs approches

La productrice de balados, détentrice d’un doctorat en littérature jeunesse, ajoute que les thématiques abordées et les approches à la production dans les écoles peuvent varier selon plusieurs facteurs, dont l’âge et les difficultés d’apprentissage des élèves.

« En général, on commence par demander aux jeunes de capter des sons précis dans leur école, dit-elle. Ensuite, on leur lance des défis plus abstraits, comme cerner le son de l’amitié. Ça donne des résultats mignons. Un enfant a déjà dit que “l’amitié, c’est le bruit de deux manteaux qui se frottent”. J’ai adoré. Lorsqu’ils ont plus d’expérience, on leur fait ensuite travailler l’écriture de scénarios. »

Mme Lieutier se remémore avec fierté d’autres exemples, comme un atelier dans une école primaire avec des élèves de 6e année, où les balados de La puce à l’oreille s’inscrivaient dans un plus vaste ensemble d’activités thématiques. « Les jeunes travaillaient le récit personnel à l’écrit en même temps. Ils étaient ravis de pouvoir explorer ce sujet par les sons et l’oralité. »

Un marché en expansion

La Puce à l’oreille étend désormais ses activités à l’extérieur du Québec grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. L’organisme a collaboré avec des jeunes du Maroc et de la Louisiane, ainsi qu’avec des communautés francophones au Nunavut et en Ontario.

« On se rend compte qu’il y avait plus de besoins qu’on pensait, affirme Mme Lieutier. On a également ouvert une équipe à Québec, en plus de celle de Montréal. On reçoit aussi toujours plus de commandes des bibliothèques et du secteur privé. »

Cet engouement contraste donc avec l’état de l’ensemble de la transition numérique au sein du système d’éducation québécois, qui s’opère, elle, plutôt lentement. « Depuis 2014, il y a eu une diminution assez marquée du pourcentage d’écoles ayant eu des initiatives d’expérimentation ou des projets pilotes », indique le rapport de l’ATN, mandatée par le ministère de l’Éducation.

« Les balados sont plus faciles à mettre en place que des projets audiovisuels, explique Mme Lieutier, parce qu’ils nécessitent peu d’équipement et parce que le matériel demeure peu dispendieux ». Dans le cadre de son Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur, le gouvernement du Québec promet donc de « soutenir » davantage l’accès aux « ressources éducatives numériques », dont les « vidéos, balados, livres numériques et banques d’images » en ligne.

« En éducation tout comme dans l’ensemble des médias jeunesse, la tendance est à la ludification des outils, tout en gardant la même rigueur qu’avant et en permettant aux jeunes de renforcer leurs habiletés en lecture », conclut Mme Tessier-Bouchard.