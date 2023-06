Comment nos écoles abordent-elles l’identité de genre avec les enfants?

La diversité sexuelle et de genre est de plus en plus abordée dans l’espace public. Le sigle LGBTQ+ (qui désigne les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers ou autres) est couramment utilisé depuis plusieurs années et il est maintenant possible d’obtenir une mention non binaire (X) sur certains documents officiels au Québec.

Alors que la Floride a récemment approuvé une politique interdisant l’enseignement de sujets liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans toutes les classes, Le Devoir a fait un état des lieux de la situation dans les écoles québécoises.

Chose certaine : malgré un programme très inclusif, les questions liées à l’identité de genre semblent vraisemblablement toujours faire l’objet d’un certain malaise dans le réseau. Il n’a pas été possible d’obtenir une entrevue avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur malgré nos demandes, mais celui-ci a envoyé quelques réponses par courriel.

Le Centre de services scolaire de Montréal, le Centre de services scolaire Marie-Victorin, en Montérégie, et le Centre de services scolaire Harricana, en Abitibi, ont eux aussi refusé de nous accorder une entrevue pour discuter de leurs approches en la matière.

Selon Julie Descheneaux, doctorante en sexologie à l’UQAM, les enseignants sont généralement « assez à l’aise » de faire l’enseignement à la sexualité, particulièrement la thématique des stéréotypes sexuels. « Mais souvent, ce qu’on entend, c’est que leur aisance va diminuer quand il y a des élèves qui sont en questionnement sur leur propre identité de genre, parce que dans ce cas-là, on veut vraiment bien protéger les élèves et on a peur de faire des erreurs », illustre-t-elle.

Pour Vicky Labelle, agente de développement en éducation à la sexualité au Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO), il est normal que les enseignants se sentent moins outillés pour ce genre de situation.

« Entre donner un atelier sur l’identité sexuelle et de genre à des élèves et faire une intervention, on n’est pas dans la même approche. » D’où l’importance de former le personnel scolaire et d’avoir une politique de soutien pour élèves de la diversité sexuelle et de genre, fait-elle valoir.

Parcours approprié

Au Québec, les notions liées à l’identité de genre commencent à être enseignées en classe dès le primaire. Ces enseignements sont actuellement prévus dans les contenus obligatoires en éducation à la sexualité, un programme en place depuis 2018.

« On aborde davantage la question de l’orientation sexuelle à partir de la 6e année, mais la question du genre est abordée plus tôt, parce que c’est un questionnement que les élèves vont avoir plus tôt dans leur vie. On [en] parle donc dès la 1re année, avec la question des stéréotypes et des rôles sexuels », explique Julie Descheneaux, de l’UQAM.

La chercheuse sur les pratiques de l’éducation à la sexualité rappelle que le contenu présenté dans les écoles est adapté à chaque niveau et selon le développement psycho-sexuel des enfants. « Au départ [en 1re année], c’est très ancré dans une réflexion et une sensibilisation des rôles sexuels en général. Ça peut être les rôles sexuels des parents, les métiers qu’on peut faire plus tard, souvent en passant par les métiers de la famille immédiate », cite-t-elle comme exemple.

Les experts contactés par Le Devoir sont unanimes pour affirmer qu’il est approprié d’introduire ces thèmes dès les premières années d’école.

« Les jeunes sont capables d’identifier leur genre dès l’âge de 2-3 ans. Donc, de commencer à en parler au primaire, ça a du sens, parce qu’ils ont déjà probablement des questions », soutient Annie Pullen Sansfaçon, professeure à l’École de travail social de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles.

En 3e année, on parle entre autres de l’influence des stéréotypes sur les comportements ; en 4e, des attributs positifs et négatifs associés à chaque genre ; puis, en 6e année, les définitions et manifestations du sexisme, de l’homophobie et de la transphobie.

« Le jeune doit être capable de comprendre que c’est correct d’avoir des intérêts qui ne correspondent pas typiquement au sexe original à naissance. […] C’est bon pour lui parce que ça permet de répondre à ses questionnements. Si on n’en parle pas, c’est là que la jeune personne pourrait commencer à se sentir mal face à ses intérêts », poursuit Mme Pullen Sansfaçon.

S’ouvrir à la différence

L’éducation à la sexualité au secondaire, Dominique Lacasse l’enseigne depuis plus de 20 ans. L’enseignante et conseillère pédagogique dans une école secondaire du Centre de services scolaire de la Capitale (CSSC) est notamment chargée d’un programme optionnel d’éducation à la sexualité, qui vient en quelque sorte bonifier le contenu obligatoire du ministère de l’Éducation.

« [Dans ce cours à option], on va aborder l’identité de genre et l’orientation sexuelle à travers des mises en situation où le jeune doit se positionner. Par exemple : comment réagirais-tu si ton père t’annonçait qu’il était amoureux d’un homme ? » raconte-t-elle.

Les discussions, dirigées en petits groupes, se poursuivent ensuite avec l’ensemble de la classe pour ouvrir la discussion. « [On se demande] quelles sont nos réactions. Pourquoi est-ce qu’on a ces réactions-là ? Quelles émotions est-ce que ça vient chercher en nous ? » poursuit-elle.

Puis, il y a aussi les notions d’identité de genre propres aux élèves, qui sont en quelque sorte enseignées de manière « indirecte », témoigne Mme Lacasse. « Quand on parle de relations amoureuses, d’attirance et de désir, on n’a pas le choix d’avoir un discours ouvert à ce que nos attirances puissent être variées, qu’on n’a pas l’obligation de se mettre dans une case. »

Pour Annie Pullen Sansfaçon, l’intégration des concepts liés à l’identité de genre et à la diversité sexuelle en classe vise avant tout à normaliser ces sujets pour tous les enfants. Elle soutient fermement qu’il n’y a aucun risque que ces leçons influencent les élèves à s’identifier différemment de ce qu’ils ressentent individuellement : « Les enfants de la diversité de genre et sexuelle sont encore très marginalisés. Ce n’est pas une position dans laquelle on veut se placer si on ne sent pas le besoin de l’être. »

« Il n’y a personne qui va vouloir aller à l’école avec des vêtements qui ne les font pas bien se sentir, surtout à l’adolescence. Les jeunes qui se questionnent après avoir eu un cours d’éducation à la sexualité avaient sûrement déjà des questionnements. Et puis, ça leur a justement permis de donner un sens à quelque chose qu’ils vivaient », soutient-elle.

Droit des parents

Les élèves transgenres et non binaires du Nouveau-Brunswick de moins de 16 ans auront bientôt besoin du consentement parental pour que leur prénom (ou pronom) préféré soit officiellement utilisé dans la tenue de dossiers et la gestion quotidienne à l’école. Cette règle, qui entrera en vigueur en juillet, a été adoptée après que le gouvernement a révisé sa politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Lorsqu’on lui a demandé quelle approche est préconisée avec les parents au Québec, le ministère de l’Éducation a renvoyé Le Devoir à un guide à l’intention des milieux scolaires — guide qui prévoit notamment qu’il est nécessaire d’obtenir l’accord de l’élève âgé de 14 ans ou plus avant d’impliquer ses parents dans les interventions reliées aux changements de nom et de mention du sexe.

« Le respect de la confidentialité est d’une importance capitale pour les élèves trans ou non binaires. Il importe que les intervenants du milieu scolaire vérifient les besoins et les volontés explicites de l’élève (et de ses parents si l’élève est âgé de moins de 14 ans), en matière de confidentialité », a écrit le ministère dans un courriel.

L’agente de développement en sexualité du CSSPO, Vicky Labelle, confirme que c’est l’approche préconisée dans les écoles. « L’âge de 14 ans, c’est un barème par rapport à la confidentialité et à la vie privée. Mais outre ça, ça sera toujours traité au cas par cas. On y va vraiment avec les préoccupations et les besoins de l’élève », dit-elle.

Les professionnels interrogés par Le Devoir affirment tous que l’approche avec les parents est loin d’être tranchée : l’intervention dépendra effectivement de l’âge de l’élève, de ses besoins et de son ouverture à discuter avec ses parents. Leur participation est toutefois souhaitée afin d’offrir un soutien familial — tant que cela ne met pas en danger la sécurité de l’élève.

« De façon générale, ce sera vraiment bénéfique pour un enfant qui entame une transition de genre d’avoir un parent qui l’accompagne. Dans le meilleur des mondes, c’est sûr qu’on veut que les parents soient là », assure la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, Annie Pullen Sansfaçon.

« Cela dit, il y a encore énormément de parents qui ne vont pas accepter une identité qui est différente de celle à laquelle ils s’attendent pour leur enfant. […] Il y a des cas où ces informations-là sont divulguées aux parents, mais ça va mettre le ou la jeune à risque », nuance-t-elle.

L’enseignante Dominique Lacasse confirme que tout n’est pas rose pour les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. « Oui, on est dans une société plus ouverte. Malgré tout, c’est très rare encore que le coming out d’un jeune [se déroule] parfaitement », atteste-t-elle.

Il existe peu de données statistiques sur les jeunes de la diversité sexuelle et de genre dans les écoles. Mais des études indiquent que les personnes de tous âges appartenant à cette diversité sont plus susceptibles de subir des expériences de victimisation, que ce soit en ligne ou en personne.

Élèves en soif d’apprendre

Si plusieurs applaudissent la présence des thèmes liés à l’identité de genre et à la diversité sexuelle dans le cursus scolaire actuel, d’autres jugent plutôt qu’il s’agit de discussions qui devraient avoir lieu à la maison, à la discrétion des parents.

Dominique Lacasse remarque toutefois que les élèves sont très réceptifs — et curieux — d’en apprendre davantage en classe sur la sexualité. Lors des leçons, la discipline en classe devient soudainement beaucoup plus facile, témoigne-t-elle en riant.

« Ils sont curieux, ils veulent avoir de l’information, donc ils écoutent. » Plusieurs élèves vont lui poser des questions pour comprendre les acronymes LGBTQ+ et ce qu’est l’androgynie, par exemple.

Pour Julie Descheneaux, doctorante en sexologie à l’UQAM, l’enseignement à la sexualité fait carrément partie intégrante du rôle de l’école québécoise. « L’avantage d’avoir un programme formel en éducation à la sexualité, c’est qu’on se dote d’un outil commun et collectif pour savoir ce qu’on aborde et comment on l’aborde. Ces questions délicates font partie de la vie quotidienne, mais de l’école également. Ne pas avoir de programme, c’est un peu faire la sourde oreille », conclut-elle.



Chronologie 1986 : Implantation du 1er programme d’éducation à la sexualité au Québec dans le cours Formation personnelle et sociale (FPS). Les questions d’homosexualité restent encore très marginales. Plusieurs adultes qui ont suivi ces cours se souviennent surtout, voire exclusivement, des enseignements sur la biologie et la prévention des infections transmissibles sexuellement. 2000 : Retrait du cours FPS au primaire dans le cadre du Renouveau pédagogique. 2005 : Retrait du cours FPS au secondaire dans le cadre du Renouveau pédagogique. 2006 : Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) intègre spécifiquement l’éducation à la sexualité au domaine général de formation Santé et bien-être. Seul le cours de science et technologie conserve des connaissances obligatoires pour les jeunes dans le domaine de l’éducation à la sexualité. Ces apprentissages sont centrés sur la biologie humaine, la reproduction, la contraception et les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 2010 : Deux pétitions voient le jour pour le retour de l’éducation à la sexualité. On y avance qu’à vouloir que tout le monde fasse de l’éducation à la sexualité dans l’environnement scolaire, personne ne s’en sent réellement responsable. 2012 : Un sondage interne du MELS (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) démontre que 80 % des écoles ne font que partiellement l’éducation à la sexualité. L’éducation reçue par les jeunes est disparate et la qualité des cours n’est pas standardisée. 2014 : Une troisième pétition circule pour le retour de l’éducation à la sexualité. 2015 : Début d’un curriculum pilote en éducation à la sexualité (19 écoles y participent). 2017 : Implantation volontaire du nouveau curriculum en éducation à la sexualité. 2018 : Les cours d’éducation sexuelle obligatoires sont mis en place partout au Québec, dans toutes les écoles primaires et secondaires. 2023-2024 : Le nouveau programme sera implanté de manière facultative pour l’année scolaire 2023-2024 et de manière obligatoire pour l’année scolaire 2024-2025 dans le cadre du programme d’études Culture et citoyenneté québécoise. Source : Fédération du Québec pour le planning des naissances