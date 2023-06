Cégépiens incapables de se loger en région

À cause de la crise du logement, les résidences des cégeps doivent refuser un nombre record d’étudiants cette année. Une situation critique qui compromet les projets d’études de centaines de jeunes Québécois, tout en poussant des étudiants étrangers à rester chez eux.

Émile Morin, qui doit entamer cet automne une technique en tourisme d’aventure au cégep de Gaspé, est découragé. Il y a quelques semaines, le jeune homme de 17 ans a appris qu’il n’était pas accepté dans la résidence étudiante, faute de place.

« Je n’ai pas le choix, je reste à Sherbrooke. Je ne peux pas faire 11 heures de route matin et soir », laisse-t-il tomber. Après avoir reçu la lettre de refus, il a activement cherché des logements sur plusieurs sites, sans succès. À cela s’ajoute le fait qu’il a difficilement les moyens de s’acheter une voiture. Ses options sont donc limitées.

Il se dit de plus en plus qu’il devra changer ses plans et repousser d’un an son entrée au cégep, qui est l’un des rares au Québec à offrir un programme de ce type. « Je me suis un peu fait à l’idée que je ne trouverais pas, dit-il. Et si c’est le cas, je vais devoir me reprendre l’année prochaine et être certain d’avoir une place en résidence. »

Il est sur la liste d’attente à la résidence du cégep, qui compte 75 noms cette année. Du jamais vu.

« C’est sûr qu’il y a des étudiants qui ne viendront pas », concède la directrice du cégep de Gaspé, Yolaine Arseneau. Récemment, le cégep a lancé un appel à la population pour trouver des chambres, mais la directrice ne s’attend pas à trouver des places pour tout le monde. « On ne jette pas l’éponge, on continue de chercher des solutions. »

Le taux d’inoccupation des logements à Gaspé est de moins de 1 %. Le cégep prévoit d’agrandir les résidences et d’ajouter 50 places à son offre, mais le projet ne sera pas réalisé avant deux ans.

Une « tempête parfaite »

À la grandeur du Québec, Le Devoir a recensé près de 1500 noms sur des listes d’attente en vue de la rentrée d’automne. Le phénomène touche surtout les régions, alors que les résidences sont plus rares dans les cégeps de Montréal et de Québec.

Au cégep de Trois-Rivières, il ne manque pas moins de 569 places.

En région, le coût d’une chambre en résidence, avec cuisine et salle de bain communes, oscille autour de 330 $ par mois. À Montréal et à Québec, il faut souvent compter 100 $ de plus.

La crise du logement fait en sorte que les étudiants restent en résidence plus longtemps, remarque le directeur du cégep de Victoriaville, Denis Deschamps.

À Victoriaville, 139 noms figurent sur la liste d’attente. Pour réduire la pression, le cégep a lancé en avril une plateforme invitant la population à offrir des chambres. Mais M. Deschamps ne voit pas comment il pourra accommoder tout le monde d’ici la rentrée, en août.

Plus près de Montréal, le cégep de Saint-Jérôme est également aux prises avec « une liste d’attente historique » de 113 personnes. « Jusqu’à maintenant, on n’a pas perdu d’étudiants, mais est-ce qu’on a des craintes pour l’avenir ? Oui », note la directrice, Nadine Le Gal.

La situation est de mauvais augure, confirme Laurent Levesque, directeur général de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), qui construit des logements à but non lucratif pour les étudiants. « Les années précédentes, des appels à l’aide comme ça ou des signaux d’alerte en provenance de cégeps et d’universités, c’était en août. Là, ça craque à partir de mai. »

Tous les facteurs sont actuellement réunis pour créer une « tempête parfaite », illustre-t-il. « Dans beaucoup de villes étudiantes, le marché locatif autour des campus était déjà saturé, dit-il. Ce qui s’est aussi passé dans les dernières années, c’est qu’on a fait des investissements historiques en mobilité étudiante et en développement de programmes nichés, avec des bourses d’accès aux études au cégep. »

Le Québec a besoin d’un chantier en logement étudiant, plaide-t-il. La Fédération étudiante collégiale du Québec réclame la même chose. « On craint que l’inabordabilité et le manque d’accès au logement deviennent un frein à l’accessibilité aux études, notamment en région plus éloignée », lance sa présidente, Laurence Mallette-Léonard. « Il y a des bourses Parcours d’un montant de 7500 $ qui sont données aux étudiants qui font le choix d’aller en région, mais même s’ils ont de l’argent, il n’y a pas de logement pour eux quand ils arrivent », renchérit-elle.

Frein au recrutement international

Ceux qui s’en tirent mieux, comme le cégep de Sept-Îles, disent avoir atteint la limite de leurs capacités. Et se demandent jusqu’à quel point ils pourront faire du recrutement à l’étranger.

« Avec le manque de logements en ville et l’augmentation des activités de recrutement à l’extérieur [international et bourses Parcours], nous commencerons à être limités pour les années à venir », a déclaré la porte-parole du Cégep de Sept-Îles.

Le président de l’association étudiante, lui-même étudiant étranger vivant au sein de la résidence du cégep, le confirme. « Il faut faire une enquête de crédit lorsque des étudiants internationaux veulent louer un appartement, mais ils n’ont pas d’historique de crédit au Québec. Donc ils sont obligés de passer par le cégep et la résidence étudiante », souligne Amine Labidi, qui estime que les places sont occupées à 80 % par des étudiants étrangers. « Et le problème actuellement, c’est qu’il n’y a plus de place. »

Même chose à Matane, où la plupart des étudiants sans logement (ils sont 19 au total) viennent de l’international. « Nous sommes inquiets pour les prochaines années, autant pour le développement du cégep que de la région », a indiqué une porte-parole.

À Saint-Jérôme, la directrice craint que le manque d’hébergement nuise au recrutement international dans les programmes qui sont moins populaires auprès des Québécois. C’est le cas de la technique en gestion d’un établissement de restauration, qui joue un rôle clé pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre.

« Ça change complètement notre stratégie », dit Nadine Le Gal.

Quant à la directrice du cégep de la Gaspésie et des Îles, elle se donne jusqu’à la fin de juin pour conseiller aux étudiants étrangers qui sont moins avancés dans leurs démarches de repousser leur venue. « On ne va pas dire à des étudiants français de prendre l’avion si on ne peut pas les héberger. »