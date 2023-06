Une entente conclue pour l’avenir de la Villa Sainte-Marcelline

Les parents d’élèves qui fréquentent la Villa Sainte-Marcelline, située dans Westmount, ont poussé un soupir de soulagement mercredi dernier : après des mois d’incertitude, un accord a été conclu pour l’achat de cette école privée francophone.

Grâce à l’entente, l’école pourra acheter les terrains et bâtiments sur lesquels elle opère au propriétaire actuel, soit la congrégation des Soeurs de Sainte-Marcelline. « C’est un énorme soulagement », lâche Catherine Lafontaine, dont les deux filles fréquentent l’établissement scolaire qui accueille près de 500 élèves de la maternelle à la 5e année.

Comme ancienne élève, Mme Lafontaine ne cache pas son attachement à l’école fondée en 1959. « Elle m’a donné énormément et a fait en sorte que j’ai forgé des amitiés qui encore aujourd’hui sont très importantes et présentes. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir préserver cet héritage-là », dit-elle, enjouée.

En octobre dernier, la congrégation religieuse avait semé la consternation en annonçant qu’elle n’entendait pas renouveler le bail de l’école en raison de la condition vieillissante du bâtiment. Elle s’était ensuite ravisée en prolongeant le bail jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024.

Or, avant que l’entente ne soit conclue, l’avenir des lieux demeurait incertain en raison du refus en avril dernier par la congrégation de l’offre de sauvetage financier élaborée par un comité de parents de la Villa Sainte-Marcelline.

Catherine Lafontaine se réjouit qu’un accord ait finalement été trouvé pour permettre aux parents et élèves de vivre une prochaine année scolaire plus agréable. « On ne vivra pas d’insécurité comme on l’a vécu là. »

Dans un communiqué, Soeur Marielle Dion se dit ravie, au nom de la congrégation, du « dénouement qui servira le meilleur intérêt des élèves, des professeurs et des parents ».

La clôture de la transaction doit se faire d’ici le 31 août prochain. Pour l’achat des terrains et bâtiments de l’école, la majeure partie du financement proviendra d’un prêt à long terme d’une institution financière.

Une autre part sera tirée des sommes promises par certains donateurs durant la levée de fonds de mars et avril dernier. Celle-ci avait été organisée par le comité de sauvetage de la Villa, qui était formé de parents d’élèves.

Nouvelle gouvernance

Une fois la transaction complétée, les soeurs de la congrégation se retireront de la gouvernance de l’école. « Un nouveau conseil d’administration et une nouvelle structure de gestion seront mis en place », peut-on lire dans le communiqué.

« Alléluia », lance Catherine Lafontaine, pour faire un clin d’oeil aux religieuses. « Je pense que ça va marquer vraiment une nouvelle ère, c’est un changement qui est vraiment bienvenu », estime-t-elle.

La directrice générale de la Villa Sainte-Marcelline, Ninon St-Pierre, quittera également son poste lorsque la transaction sera close.

Avec Olivier Du Ruisseau