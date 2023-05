L’école à trois vitesses n’est pas une «idéologie», estiment des professeurs

L’existence d’un système scolaire « à trois vitesses » au Québec n’est « ni un slogan ni une idéologie », écrivent jeudi un groupe de 26 professeurs, qui reprochent au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, de cultiver le déni d’un « problème réel » qui menace le droit à l’éducation.

« […] Nier ou ignorer cette réalité de l’existence du marché scolaire, d’une école à trois vitesses, voire plusieurs vitesses, et ses effets négatifs sur la démocratisation de l’éducation au Québec semble cacher une certaine idéologie s’éloignant du droit à l’éducation inscrit dans la Loi sur l’instruction publique », écrit le professeur Pierre Canisius Kamanzi, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

Il a publié mercredi une lettre ouverte cosignée par 25 autres professeurs, en réaction aux propos tenus par le ministre de l’Éducation la semaine dernière. Au Devoir, M. Drainville a déclaré le 15 mai que « la thèse sur l’école à trois vitesses a un biais idéologique ». Il s’est rapidement amendé pour parler d’un « biais conceptuel ».

« Dans le cas de l’école à trois vitesses, comment dire ? Les fondements sur lesquels s’appuie cette thèse m’apparaissent contestables », a entre autres affirmé l’élu.

Sans le nommer, M. Drainville s’en est pris aux travaux du professeur Kamanzi. Celui-ci a publié en 2019 une étude dans laquelle il relève que les élèves ayant fréquenté le secondaire public régulier accèdent à l’université dans une proportion de 15 %. Pour les élèves ayant fait partie de programmes spécialisés (en mathématiques, en sciences et en langues), ce taux augmente à 51 %. Pour ceux qui ont fréquenté le secondaire privé, il grimpe à 60 %.

Le ministre a dit reconnaître que l’accès à l’université est un « indicateur important » et souhaiter « que le maximum d’élèves ait accès à l’université ». « Mais de là à dire que cet accès à l’université va déterminer si le système scolaire est égalitaire ou inégalitaire, ça me semble un peu court. Ça me semble être un raccourci intellectuel éminemment contestable », a-t-il ajouté.

« Pas de biais »

En entrevue au Devoir, le professeur Kamanzi rappelle que son travail s’appuie sur des données qui proviennent entre autres de Statistique Canada et du ministère de l’Éducation. « De mon côté, il n’y a pas de biais. Tout ce que j’ai fait, c’est documenter avec des données empiriques, des données fiables, une réalité que tout le monde connaît depuis des années », a-t-il déclaré.

Selon ses observations, le système québécois à trois vitesses « nous éloigne du droit d’accéder à la même qualité d’éducation pour tous les élèves ».

Or, « ce droit d’accéder à la même qualité d’éducation pour tout le monde, ce n’est pas mon idéologie ni ma conception », précise-t-il. « C’est plutôt la conception de la commission Parent, dans les années 60, qui a donné lieu à la réforme. C’est aussi la conception de la réforme du Renouveau pédagogique [déployée en 2005]. »

Le professeur Kamanzi ajoute que la « séparation précoce des élèves » est un des « aspects faibles » du système d’éducation québécois, qui a pour résultat une « qualité de formation inégale ».

« Et ceci peut s’expliquer parce que le gouvernement est très préoccupé par l’amélioration du rendement, de la réussite, de l’excellence pour être plus compétitif par rapport au reste du Canada et à d’autres pays, sans se rendre compte qu’un des facteurs principaux pour avoir une société d’excellence est d’amener les enfants à apprendre ensemble, à se tirer vers le haut », fait-il valoir.

« L’excellence, la prioriser c’est important pour que la société se distingue, ajoute-t-il. Mais encore faut-il que cette excellence soit conciliée avec la justice sociale et scolaire, qui font partie des finalités du système scolaire de la réforme Parent, et qui font aussi partie des principes de la société québécoise. »