Les profs demandent la démission du d.g. du cégep de Saint-Hyacinthe

Estimant que le lien de confiance est rompu, les enseignants du cégep de Saint-Hyacinthe demandent la démission du directeur général, Emmanuel Montini.

Réunis en assemblée générale mercredi, les profs ont voté à l’unanimité de retirer leur confiance envers le directeur général et le président du conseil d’administration, et réclament leur démission.

« L’image du cégep est ternie, il y a un bris de confiance évident et le climat de travail est toxique », explique au Devoir Selma Bennani, présidente du Syndicat des professeurs du cégep de Saint-Hyacinthe. « Il faut se reconstruire, et on n’y arrivera pas avec le DG actuel ».

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, avait demandé à son ministère fin avril un « état de la situation » après avoir pris connaissance dans un article du Devoir d’« allégations préoccupantes » sur le climat tendu au cégep entre des employés et la direction, sur le taux d’abandon et d’échec élevés chez les étudiants en informatique.

Les profs ont envoyé une lettre à la ministre pour la rencontrer et comptent exercer dans un futur proche « des moyens de pression jusqu’aux départs du Directeur général et du Président du conseil d’administration ».

Un article du Courrier de Saint-Hyacinthe a également jeté le feu aux poudres chez les profs. Celui-ci révélait l’existence d’un rapport datant d’il y a quelques années sur le climat de travail chez les cadres au cégep qui rapporterait des propos peu tendres envers le directeur général.

Injonction contre un média

Emmanuel Montini et le cégep ont par ailleurs tenté d’empêcher la publication de ce reportage dans le Courrier de Saint-Hyacinthe, en envoyant une mise en demeure et une injonction au média. Le cégep qualifie les informations de « fausses et diffamatoires » et parle « d’une campagne intentionnellement malveillante de la part de certains cadres du cégep visant à le déloger à titre de Directeur général ».

« C’est carrément une tentative de nous museler. C’est de l’intimidation pure et simple, payée aux frais de l’État », lance en entrevue avec Le Devoir l’éditeur du journal, Benoit Chartier. L’hebdomadaire a d’abord reçu une mise en demeure mercredi avant-midi, la semaine dernière. Une injonction a suivi vers 20 h et le juge a rendu sa décision très tard dans la nuit, alors que le journal était imprimé.

Le juge a donné raison au journal, et la distribution a finalement pu débuter. « Si je perdais, il aurait fallu que je réimprime le journal. C’est assez incroyable, lance Benoit Chartier, incrédule. Nous sommes imprimés chez Transcontinental, et ils en impriment des journaux. À l’imprimerie, ils avaient rarement vu ça. C’est carrément de l’abus ».

Le rédacteur en chef, Martin Bourassa, ajoute que ce n’est pas la première fois que le Courrier reçoit des mises en demeure. « Une injonction, c’est une première, lance-t-il. Le Courrier a 171 ans d’histoire et d’aussi loin qu’on puisse regarder dans nos archives, je n’ai pas vu de précédent ».

Le journal a depuis reçu une nouvelle mise en demeure mercredi cette semaine, pour lui demander de retirer l’article de ses plates-formes et détruire les copies restantes du journal.

Invité à commenter, le cégep de Saint-Hyacinthe n’avait pas répondu à notre courriel au moment d’écrire de ces lignes.