Les enseignants se disent ravis d’avoir des «aides à la classe»

Les enseignants accueillent à bras ouverts l’arrivée d’« aides à la classe » dans les écoles du Québec. À 92 %, ils se disent « favorables » à l’ajout de personnel pour « leur donner de l’air » et les soutenir « dans l’exécution de tâches non pédagogiques », révèle un sondage de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE).

La FSE, qui regroupe 34 syndicats d’enseignants, a mené deux consultations auprès de ses membres enseignants, à l’automne 2022 et à l’hiver 2023. Elle doit en dévoiler les résultats vendredi, dans le cadre de son colloque.

La consultation de l’automne 2022, à laquelle ont participé 6000 enseignants, s’est notamment penchée sur les questions de rétention. De l’avis des répondants, les « groupes difficiles », « la surcharge de travail » et « le manque de soutien et d’accompagnement pour les élèves en difficulté » sont les trois facteurs ayant le plus d’incidence sur la rétention des enseignants.

De l’avis de la présidente de la FSE, Josée Scalabrini, l’ajout d’« aides à la classe » annoncé par le gouvernement Legault aura, dans le contexte, un effet positif sur ce plan. « Il y a tellement de choses qui se sont ajoutées à notre quotidien qu’on a besoin d’aide. On veut revenir à l’enseignement », a-t-elle affirmé au Devoir.

La FSE a accompagné des enseignants dans le cadre du projet pilote d’aides à la classe qui a été déployé dans 100 écoles en septembre dernier. « Ils ont apprécié ça, ils ont aimé. Tant qu’ils sont encadrés et que les tâches sont bien définies pour le personnel de soutien et le personnel enseignant », a-t-elle précisé.

Un an de résidence ?

La consultation de la FSE révèle aussi que 88 % des enseignants souhaiteraient que la quatrième année du baccalauréat en éducation soit transformée en une année « de résidence », pendant laquelle les étudiants enseigneraient à temps plein.

Avec sa réforme, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, veut « une nouvelle procédure simplifiée » pour les enseignants déjà en classe, mais pas « légalement qualifiés » pour la profession. Dans le contexte, « pour encourager des jeunes qui veulent venir [au baccalauréat] en enseignement, ça peut être intéressant de proposer une formation plus intense de trois ans avec une résidence en quatrième année », a souligné Mme Scalabrini.

Le sondage de la FSE révèle aussi que 86 % des enseignants interrogés jugent que le test de français obligatoire pour l’obtention du brevet d’enseignement (le TECFEE/CEFRANC) devrait être modifié afin que « l’importance des exceptions de la langue française » y soit revue à la baisse. Plus des trois quarts (77 %) des répondants se sont aussi dits en accord avec l’ajout d’une évaluation orale dans ce test. Après tout, les compétences orales sont « un outil de travail au coeur de leur pratique professionnelle », fait valoir la FSE.

Interrogés au sujet des cellulaires, la majorité des répondants à la consultation (92 %) se sont dits en accord avec l’interdiction de ceux-ci en classe, « sauf dans le cadre d’activités pédagogiques ». Début mai, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, s’est dit « ouvert à réfléchir » à une directive à ce sujet pour l’ensemble des écoles.

Pas assez de temps pour le français

La deuxième série de consultations, menée par la FSE auprès de 7000 enseignants, portait sur des questions dites « spécifiques ».

Au total, parmi ces répondants, près de 72 % du personnel enseignant du secondaire a déclaré que « la formation actuellement offerte au baccalauréat doit être revue ».

La majorité des titulaires du primaire ont aussi fait valoir que le temps d’enseignement était insuffisant pour « couvrir l’ensemble du contenu des programmes, notamment ceux de français et de mathématiques ». En outre, « 70 % des titulaires du primaire indiquent que le programme de français devrait être révisé [et] 60 % indiquent aussi que le temps d’enseignement alloué pour le français n’est pas suffisant ».