Démissions en bloc dans un comité d’experts «attaqué» par la réforme Drainville

La réforme Drainville en éducation crée ses premiers remous : les membres du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement — le CAPFE, un comité d’experts chargé d’évaluer la formation des enseignants — ont tous remis leur démission jeudi.

Dans une lettre transmise aux médias, la présidente intérimaire démissionnaire Liliane Binggeli écrit que le CAPFE est « attaqué » par la réforme proposée par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. « Avec ce projet de loi, nombreux seront les perdants », prédit Mme Binggeli.

En fait, la réforme Drainville prévoit l’abolition du CAPFE, dont la mission serait transférée à un nouvel Institut d’excellence en éducation.

En remettant leurs démissions jeudi, les dix membres du CAPFE n’ont donc pas attendu que le texte législatif chemine à l’Assemblée nationale et donc, que leurs postes soient abolis. Prenant les devants, ils ont dit considérer « ne plus pouvoir offrir leur expertise pour contribuer équitablement au maintien de la qualité de la formation professionnelle des enseignants, ce qui a assurément un impact sur la réussite des élèves du Québec ».

De l’avis de Mme Binggeli, l’abolition du CAPFE « mènera à la perte d’une expertise construite et transmise rigoureusement sur une période de 25 ans par des acteurs et actrices du milieu de l’éducation oeuvrant au coeur de la profession enseignante ».

Mme Binggeli estime que le projet de réforme en éducation « retire explicitement » son indépendance au CAPFE, et ce, bien que celle-ci soit prévue par la Loi sur l’instruction publique. Cette indépendance était essentielle à une partie du mandat du CAPFE, qui consiste à « analyser [et] agréer des programmes de formation à l’enseignement menant à l’obtention d’un brevet », écrit-elle.

Sollicité par Le Devoir, le cabinet du ministre Drainville a dit « prendre acte » de la décision des membres du CAPFE. « Nous sommes reconnaissants pour leur engagement », a écrit la porte-parole du ministre, Florence Plourde. Elle a rappelé que le projet de loi 23 « confie à l’Institut national d’excellence en éducation le mandat de formuler des avis au ministre de l’Éducation sur les programmes de formation des futurs enseignants ».

En août dernier, des tensions entre le CAPFE et l’ex-ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avaient éclaté au grand jour. Le ministre Roberge avait approuvé quatre programmes courts de formation des futurs enseignants sans attendre l’avis du CAPFE — ou même contre l’avis défavorable de ce comité, dans l’un de ces cas.

Dans la foulée, le ministre avait mis fin au mandat de celui qui était alors président du CAPFE, Marc-André Éthier, également professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.